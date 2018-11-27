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تجديد منزل بتشيلسي بمساحة 220 م2

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Chelsea House - London, Prestige Architects By Marco Braghiroli Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة
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كان هذا المشروع لمبنى تاريخي محمي من الدرجة الثانية يقع بتشيلسي تطلب عملية تجديد شاملة لتحويله إلى مسكن واحد، وهو ما قامت به شركة Prestige الواقعة في لندن وتخدم شريحة كبيرة من عملاء المملكة المتحدة فجعلت كل متر من مساحته الإجمالية -وهي 220 متر مربع- ساحر وجذاب.. اسمحوا لنا بعرض جميع غرف المجال الحيوي لهذا المنزل وكذلك غرفة المكتب.


غرفة المعيشة

Living room Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Living room

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

نخطو أولى خطواتنا بهذا المنزل مع غرفة المعيشة التي تستحوذ كما نرى بالصورة على مساحة مربعة مفتوحة مؤثثة بمجموعة من أجمل قطع الأثاث المعاصرة، على رأسها أريكة الزاوية التي تشبه حرف L، وطاولة القهوة ذات اللمسات الزجاجية، وأخيرًا ذلك المقعد المفرد الذي يقع في الجهة المقابلة للأريكة. رغم اعتماد الخبراء على اللون الرمادي بدرجتيه الفاتحة والقاتمة في كثير من التفاصيل الديكورية بالغرفة، إلا أن تلك السجادة المزركشة بلونها الأحمر القريب من البرتقالي كسرت من حدة الألوان الباردة المستخدمة بها.


زاوية أخرى للمعيشة

Living room Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Living room

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

من هذه الزاوية، نتمكن من رؤية تفاصيل أخرى حول غرفة المعيشة، كالمدفأة التي تقع في الجهة المقابلة لأريكة الزاوية، وما يعتليها من تلفاز كبير بحجم يتلائم مع مساحة الغرفة. ليس هذا فحسب، بل نلاحظ من هنا أيضًا حسن اختيار الإكسسوارات من لوحات فنية موزعة بذكاء شديد على الجدران المختلفة، إلى جانب التحف التي تعتلي طاولة القهوة والمدفأة والبوفيه الجانبي على حد سواء.


غرفة الطعام

Living room Prestige Architects By Marco Braghiroli غرفة المعيشة
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Living room

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

بمجرد الدخول لغرفة الطعام، نلمس سيطرة كاملة من قبل خامة الخشب على الأثاث، فلم يترك مجال لأي قطعة أن تكون بخامة أخرى غيره وهذا نراه بوضوح مع مكونات غرفة الطعام من بوفيه ومائدة بيضاوية ومقاعد خشبية! بالنظر لهذه المساحة بتمعن، ستجد أن الخبراء أحسنوا استغلال المساحة السفلية للسلم وذلك في تخصيصها لغرفة طعام عائلية قمة في الأناقة والجاذبية.


المطبخ

Kitchen Prestige Architects By Marco Braghiroli مطبخ
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Kitchen

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

ننتقل تدريجيًا للمطبخ الذي يحتل مساحة كبيرة من هذا المنزل، ورغم ذلك، إلا أن الخبراء اختاروا لخزائنه تصميمًا خطيًا أنيقًا كما نرى في الصورة، وخصصوا المساحة المقابلة له لمائدة جزيرة ريفية بلمسات خشبية.


المكتب

Living Room Prestige Architects By Marco Braghiroli حديقة
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Living Room

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

بعد أن تعرفنا على جميع غرف المجال الحيوي لهذا المنزل، دعونا نتعرف على غرفة أخرى هامة تتمتع بقدر كبير من الخصوصية وهي غرفة المكتب والتي صممت هنا في مساحة منعزلة لتسمح لمستخدمها بالتركيز وعدم تشتت الانتباه.


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