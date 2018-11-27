تجديد منزل بتشيلسي بمساحة 220 م2

نخطو أولى خطواتنا بهذا المنزل مع غرفة المعيشة التي تستحوذ كما نرى بالصورة على مساحة مربعة مفتوحة مؤثثة بمجموعة من أجمل قطع الأثاث المعاصرة، على رأسها أريكة الزاوية التي تشبه حرف L، وطاولة القهوة ذات اللمسات الزجاجية، وأخيرًا ذلك المقعد المفرد الذي يقع في الجهة المقابلة للأريكة. رغم اعتماد الخبراء على اللون الرمادي بدرجتيه الفاتحة والقاتمة في كثير من التفاصيل الديكورية بالغرفة، إلا أن تلك السجادة المزركشة بلونها الأحمر القريب من البرتقالي كسرت من حدة الألوان الباردة المستخدمة بها.



