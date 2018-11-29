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أكثر من فكر إنه الإبداع في هذه المنازل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
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التصاميم الكلاسيكية دائماً ما كانت تحمل العديد من الصفات الأسطورية والجذابة التي ربما للأسف انحسرت كثيراً هذه الأيام لصالح العملية أكثر وتقليل النفقات والتعامل مع المساحات بشكل أكثر واقعية، ولكن لازال أصحاب الذوق الرفيع يفضلون التعرف على مختلف الأنماط والمقارنة فيما بينها لتقرير أيهم أفضل لمنازلهم وتصميماتها المرتقبة، هوميفاي سيصحبكم في جولة ممتعة لغرف صممت بجمال وروعة على الطريقة الكلاسيكة بنكهة لاتخلو من الابهار.


بهو شرقي

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام White
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

البهو كان يصمم في الطرازات الكلاسيكية بشكل مبدع يحمل ثقافة وهوية المكان والاقليم المصمم فيه والذي ينتمي إليه السكان، لاحظ شكل النافورة ذات المحيط السداسي كالنجمة الإسلامية الشهيرة في المساجد والمباني التاريخية المتأثرة بالمعمار الهندسي العربي الأصيل، والألوان الفاتحة والزهور والثريات المعدنية، كل هذه التفاصيل أدت لهذه النتجية الأكثر من رائعة.

حمام كلاسيكي ملكي

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC


الحمامات الملكية تحتوي على الأعمدة المنقوشة بعناية وبإكسسوارات مذهبة عديدة، ومرايا ضخمة وثريات لامعة، شيء من الجمال والفخامة في هذه النوعية في الحقيقة، لاسيما تصميم الأرضيات والرفوف والاهتمام بأدق التفاصيل التي قد تكون أهملت في الأنماط المعاصرة على حساب الاهتمام بالجانب العملي أكثر.

ممر أسطوري

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام White
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

الممرات الكلاسيكية كانت تحتاج للكثير من الجهد والتفكير مثل أي غرفة أخرى بالمنزل، ستلاحظ وجود الثريات بأعداد كبيرة والبراويز والإضاءة المتعددة القوية والسجاد والإكسسوارات الثمينة، كل هذا في الممر، لأنه كان ينظر إليه الطريق الذي سيسلكه الضيوف حتماً للوصول للشرفة أو للحمام فبالتالي هو جزء لايستهان به في الديكور.

غرفة معيشة بين العصرية والأصالة

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة White
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC


ثريات كالخيال

Luxury palace interior design and decor in Dubai, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة المعيشة Amber/Gold
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC







جمال وروعة الطبيعة في تصاميم مبدعة
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