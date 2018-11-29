أكثر من فكر إنه الإبداع في هذه المنازل

الممرات الكلاسيكية كانت تحتاج للكثير من الجهد والتفكير مثل أي غرفة أخرى بالمنزل، ستلاحظ وجود الثريات بأعداد كبيرة والبراويز والإضاءة المتعددة القوية والسجاد والإكسسوارات الثمينة، كل هذا في الممر، لأنه كان ينظر إليه الطريق الذي سيسلكه الضيوف حتماً للوصول للشرفة أو للحمام فبالتالي هو جزء لايستهان به في الديكور.