أكثر من فكر إنه الإبداع في هذه المنازل

التصاميم الكلاسيكية دائماً ما كانت تحمل العديد من الصفات الأسطورية والجذابة التي ربما للأسف انحسرت كثيراً هذه الأيام لصالح العملية أكثر وتقليل النفقات والتعامل مع المساحات بشكل أكثر واقعية، ولكن لازال أصحاب الذوق الرفيع يفضلون التعرف على مختلف الأنماط والمقارنة فيما بينها لتقرير أيهم أفضل لمنازلهم وتصميماتها المرتقبة، هوميفاي سيصحبكم في جولة ممتعة لغرف صممت بجمال وروعة على الطريقة الكلاسيكة بنكهة لاتخلو من الابهار.
البهو كان يصمم في الطرازات الكلاسيكية بشكل مبدع يحمل ثقافة وهوية المكان والاقليم المصمم فيه والذي ينتمي إليه السكان، لاحظ شكل النافورة ذات المحيط السداسي كالنجمة الإسلامية الشهيرة في المساجد والمباني التاريخية المتأثرة بالمعمار الهندسي العربي الأصيل، والألوان الفاتحة والزهور والثريات المعدنية، كل هذه التفاصيل أدت لهذه النتجية الأكثر من رائعة.
الحمامات الملكية تحتوي على الأعمدة المنقوشة بعناية وبإكسسوارات مذهبة عديدة، ومرايا ضخمة وثريات لامعة، شيء من الجمال والفخامة في هذه النوعية في الحقيقة، لاسيما تصميم الأرضيات والرفوف والاهتمام بأدق التفاصيل التي قد تكون أهملت في الأنماط المعاصرة على حساب الاهتمام بالجانب العملي أكثر.
الممرات الكلاسيكية كانت تحتاج للكثير من الجهد والتفكير مثل أي غرفة أخرى بالمنزل، ستلاحظ وجود الثريات بأعداد كبيرة والبراويز والإضاءة المتعددة القوية والسجاد والإكسسوارات الثمينة، كل هذا في الممر، لأنه كان ينظر إليه الطريق الذي سيسلكه الضيوف حتماً للوصول للشرفة أو للحمام فبالتالي هو جزء لايستهان به في الديكور.