دليلك من هوميفاي لاختيار ورق حائط لأروقة منزلك

أول نموذج معنا اليوم لورق حائط بحس استوائي خلفيته بيضاء ناصعة تغمرها عشرات أوراق الشجر الكبيرة بلونها الأخضر المشرق، يقف عليها العديد من الطيور من مختلف الفصائل بألوانهم المبهجة ما بين الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق ليمنحوا النباتات أجمل الإطلالات.

إن كنت تصمم منزلك وفقًا للنمط الاستوائي، ننصحك باقتناء ورق حائط بشكل قريب من ذلك النموذج الخلاب من قلب الطبيعة النابض.