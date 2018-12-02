دليلك من هوميفاي لاختيار ورق حائط لأروقة منزلك

مَن قال أن ورق الحائط مقتصرًا فقط على الاستخدام بغرف النوم والمعيشة والسفرات؟ فهذا اعتقاد خاطئ تمامًا، لأن خبراء الديكور يؤكدون مرونته وإمكانية استخدامه بأي مساحة داخلية من المنزل عدا المطبخ والحمام يحتاجون اهتمام من نوع خاص، وهذا يعني قابلية اللجوء إليه بالمداخل والأروقة الداخلية للمنازل، ومن هذا المنطلق، نعرض لكم فيما يلي تشكيلة من أجمل النماذج!
أول نموذج معنا اليوم لورق حائط بحس استوائي خلفيته بيضاء ناصعة تغمرها عشرات أوراق الشجر الكبيرة بلونها الأخضر المشرق، يقف عليها العديد من الطيور من مختلف الفصائل بألوانهم المبهجة ما بين الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق ليمنحوا النباتات أجمل الإطلالات.
إن كنت تصمم منزلك وفقًا للنمط الاستوائي، ننصحك باقتناء ورق حائط بشكل قريب من ذلك النموذج الخلاب من قلب الطبيعة النابض.
تصميم مختلف تمامًا عن النموذج السابق، لكنه يتمتع بإشراقة أخرى نابعة من مكوناته الصغيرة حيث يتزين بالعديد من الأشكال الهندسية الملونة، من دواير ومربعات ومستطيلات وعلامات للجمع والضرب والطرح وغيرها من الخطوط المستقيمة والمنحنية بالإضافة إلى أشكال سداسية وثمانية.
نموذج كهذا سيكون مثاليًا لغرف الأطفال والمراهقين، كما سيكون رائعًا أيضًا إن اختير لأحد الأروقة أو الأركان المهملة من المنزل.
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لعشاق البساطة والجمال الحالم، هذا التصميم سيكون ملائمًا بكل تأكيد حيث يعتمد في الأساس على الكثير من السحاب، الذي يخترقه سرب من الطيور الخضراء تسبح في السماء بعكس اتجاهات بعضها البعض فتبدو وكأنها حائرة، هائمة تبحث عن شيء ما ولم تجده!
إن كنت تصمم منزلك على النمط المعاصر أو المينيمال/التبسيطي، سيكون ورق حائط برسومات بسيطة كهذه أنسب اختيار.
أما عن ورق الحائط هذا، فهو لفصيلة أخرى من الطيور، وهو الطاووس حيث يعتمد التصميم بالكامل على ريش هذا الطائر المدهش بألوانه الساحرة التي يطغى عليها درجات الأزرق والأخضر معًا، وهو ما يتجسد هنا بورق الحائط المعروض أمامنا.
حتى يكتمل جمال المنظر هنا، قرر خبراء التصميم أن يستعينوا بوحدة تخزينية بنفس درجة اللون الأخضر المستخدمة في ورق الحائط، والمدهش أكثر هو اقتناء شمعدانات ذهبية تحوى شموع زرقاء بنفس درجة الأزرق المتواجدة بورق الحائط.
نموذج أخير نختتم به تشكيلتنا الساحرة من ورق الحائط، والتي يظهر فيها بتصميم بسيط يتلائم كثيرًا مع الأسلوب الكلاسيكي في الديكور.
وبالنسبة لاختيار اللون، فقد كان حقًا مثاليًا لا يختلف اثنين عليه، حيث يشبه لون الطوب الأحمر وإن لم يكن أحمرًا بالفعل، فهو فقط بدرجة لونية حائرة بين البني والبرتقالي والأحمر معًا، لكنها مع ذلك أنيقة وراقية.