أفكار مميزة لتصميم سفرة الضيوف الكلاسيك

تتميز السفرة على الطراز الكلاسيكي بالعديد من الصفات الراسخة التي لاتتغير، أهمها اللمعان، فربما نعتقد أن العامل الأساسي في هذا النمط خصوصاً في السفرة يقوم على مبدأ العناصر والتفاصيل اللامعة، سطح الطاولة والإكسسوارات الملحقة بها كالنيش والبوفية، كما أنه يوجد العديد من التطبيقات الزجاجية الجميلة التي تحتاج من وقت لآخر للنظافة لكي تتألق.