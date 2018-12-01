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أفكار مميزة لتصميم سفرة الضيوف الكلاسيك

Mohammed Awad Mohammed Awad
ذهبي , Batool Batool غرفة السفرة Amber/Gold
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استقبال الضيوف بالطريقة اللائقة والترحيب بهم لايكون فقط بتقديم الحلوى والطعام والمشروبات وتوزيع الابتسامات، ولكن أيضاً الترحيب يتم بتجهيز المنزل ليكون ملائماً لهم ولقدرهم، خصوصاً الزيارات الرسمية التي قد لايسبقها زيارات قبلها، اليوم سوف يوضح لنا هوميفاي أكثر من نصيحة في تصميم السفرة الكلاسيكية لتكون وسيلتك لاستقبال الضيوف استقبال حافل مليء بالابهار والأناقة.

نظافة ولمعان دائم

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة السفرة Brown
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

تتميز السفرة على الطراز الكلاسيكي بالعديد من الصفات الراسخة التي لاتتغير، أهمها اللمعان، فربما نعتقد أن العامل الأساسي في هذا النمط خصوصاً في السفرة يقوم على مبدأ العناصر والتفاصيل اللامعة، سطح الطاولة والإكسسوارات الملحقة بها كالنيش والبوفية، كما أنه يوجد العديد من التطبيقات الزجاجية الجميلة التي تحتاج من وقت لآخر للنظافة لكي تتألق.

اهتمام خاص

House Watkins , Redesign Interiors Redesign Interiors غرفة السفرة
Redesign Interiors

House Watkins

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

الاهتمام الخاص الذي قد يصل لشعور كل ضيوفك يكمن في التكامل، بمعنى أن غرفة السفرة تكون ذات رائحة عطرة ونظافة واضحة، وأسطح لامعة، بدون أتربة أو غبار يفسد هذا الجمال وروعة التصميم عليك أمام ضيوفك، الإضاءة لابد أن تكون كاملة بدون لمبة محترقة أو عطل وكذلك المرايا لابد أن تكون نظيفة بدون بقع ليصل اهتمامك العالي بالضيوف درجاته المرجوة.

ركن منفصل

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الركن المنفصل للغرف الكلاسيكية المخصصة للضيوف مسألة حتمية خصوصاً في المنازل التي تحتوي على غرف مفتوحة، فمن المحرج للضيوف أن يقوموا بتناول الطعام أمام حركة سكان المنزل وغلق أبواب وفتحها في الغرف الداخلية، لذا فإن الانعزالية والخصوصية في سفرة الضيوف سيكون الحل الأمثل.

روعة الثريا

Clássico ao Luxo, Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores غرفة السفرة
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores

Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores
Mariane e Marilda Baptista – Arquitetura &amp; Interiores
Mariane e Marilda Baptista - Arquitetura & Interiores

الثريا الجميلة في الطراز الكلاسيكي دائماً ماتحتوي على الكريستالات المتدلية والمصابيح المتعددة التي تعطي للنجف والسقف شكلاً مميزاً يختلف عن أي طراز آخر ويساعدك على خلق حالة وشخصية مستقلة للسفرة تأسر انتباه كافة ضيوفك.

أناقة الكراسي

ذهبي , Batool Batool غرفة السفرة Amber/Gold
Batool

Batool
Batool
Batool


المقاعد من أهم العناصر التي قد تؤدي لتزيين غرفة السفرة الكلاسيكية أو عدم ظهورها بالشكل اللائق، فاختيارك للمقاعد يجب أن يخضع لضوابط أهمها العلاقة بينها وبين الطاولة، وكذلك اللون المطلية به، وهذا بالإضافة لعدد من النقاط الأخرى أهمها الحجم المناسب للطاولة والمساحة والعدد المناسب لعدد الضيوف المتوقع حضورهم.



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