أفكار مميزة لتصميم سفرة الضيوف الكلاسيك

استقبال الضيوف بالطريقة اللائقة والترحيب بهم لايكون فقط بتقديم الحلوى والطعام والمشروبات وتوزيع الابتسامات، ولكن أيضاً الترحيب يتم بتجهيز المنزل ليكون ملائماً لهم ولقدرهم، خصوصاً الزيارات الرسمية التي قد لايسبقها زيارات قبلها، اليوم سوف يوضح لنا هوميفاي أكثر من نصيحة في تصميم السفرة الكلاسيكية لتكون وسيلتك لاستقبال الضيوف استقبال حافل مليء بالابهار والأناقة.
تتميز السفرة على الطراز الكلاسيكي بالعديد من الصفات الراسخة التي لاتتغير، أهمها اللمعان، فربما نعتقد أن العامل الأساسي في هذا النمط خصوصاً في السفرة يقوم على مبدأ العناصر والتفاصيل اللامعة، سطح الطاولة والإكسسوارات الملحقة بها كالنيش والبوفية، كما أنه يوجد العديد من التطبيقات الزجاجية الجميلة التي تحتاج من وقت لآخر للنظافة لكي تتألق.
الاهتمام الخاص الذي قد يصل لشعور كل ضيوفك يكمن في التكامل، بمعنى أن غرفة السفرة تكون ذات رائحة عطرة ونظافة واضحة، وأسطح لامعة، بدون أتربة أو غبار يفسد هذا الجمال وروعة التصميم عليك أمام ضيوفك، الإضاءة لابد أن تكون كاملة بدون لمبة محترقة أو عطل وكذلك المرايا لابد أن تكون نظيفة بدون بقع ليصل اهتمامك العالي بالضيوف درجاته المرجوة.
الركن المنفصل للغرف الكلاسيكية المخصصة للضيوف مسألة حتمية خصوصاً في المنازل التي تحتوي على غرف مفتوحة، فمن المحرج للضيوف أن يقوموا بتناول الطعام أمام حركة سكان المنزل وغلق أبواب وفتحها في الغرف الداخلية، لذا فإن الانعزالية والخصوصية في سفرة الضيوف سيكون الحل الأمثل.
الثريا الجميلة في الطراز الكلاسيكي دائماً ماتحتوي على الكريستالات المتدلية والمصابيح المتعددة التي تعطي للنجف والسقف شكلاً مميزاً يختلف عن أي طراز آخر ويساعدك على خلق حالة وشخصية مستقلة للسفرة تأسر انتباه كافة ضيوفك.
المقاعد من أهم العناصر التي قد تؤدي لتزيين غرفة السفرة الكلاسيكية أو عدم ظهورها بالشكل اللائق، فاختيارك للمقاعد يجب أن يخضع لضوابط أهمها العلاقة بينها وبين الطاولة، وكذلك اللون المطلية به، وهذا بالإضافة لعدد من النقاط الأخرى أهمها الحجم المناسب للطاولة والمساحة والعدد المناسب لعدد الضيوف المتوقع حضورهم.
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