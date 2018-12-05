5 طرق للشعور بمساحة أكبر في مطبخك

مساحة المطبخ المريحة قد تكون كبيرة أو صغيرة، حيث أننا نتحدث هنا ليس عن القيمة الفعلية للمساحة ولكن عن الفائدة والشعور بالراحة في داخل المطبخ، فالحفاظ على المساحة الفعلية مسئولية المصمم، والتعامل مع المعطيات الحالية بطريقة ابداعية ليست خيالاً ولكنه واقع يمكن للشغوفين بعالم الديكور التعامل معه وتحقيق نجاحات فيه ببعض الالتزام بمعايير واضحة تساعدنا على التعامل مع المساحة باحترافية.
إليكم 5 طرق مؤكدة المفعول للحصول على شعور أكبر بالمساحة في مطبخكم مقدمة إليكم من هوميفاي طريقكم للاحترافية في عالم الديكور.
فكرة ابتعاد المسافات بين المكونات الداخلية في المطبخ تساعدك في أكثر من طريقة للتغلب على المساحة الصغيرة، أولها حرية الحركة والتنقل بين الأجزاء الموجودة في المطبخ، وثانياً سيكون لديك شعور إضافي بالمساحة نظراً لعدم تكدس المطبخ في الجزيرة والرفوف والأسطح، فالفاصل سيقلل أي شعور بالمساحة الصغيرة فلا تظن أنه يهدرها.
الأفكار الذكية للتخزين تمنحك مساحة إضافية لاستخدامات أخرى، لاحظ في هذا المطبخ كيف أن الاستخدام المميز للإبداع في تصميم خزائن في داخل الجزيرة وفي رفوف معلقة فوقها ورفوف مفتوحة وخزائن متنوعة جعل هناك براحاً واضحاً في المطبخ بالرغم من أنه صغير أو متوسط المساحة.
الأسطح البيضاء تمنحك سلاماً وهدوءاً في المطبخ ينتقل إلى شعورك بمساحة أكبر للمطبخ، خصوصاً لو اهتممت بالإضاءة القوية لتمنح اللون الأبيض قابلية لتحقيق انعكاس قوي له على سائر التصميم، ولكن هذه الفكرة تحتاج عناية خاصة بهذه الأسطح البيضاء من حيث التنظيف المستمر لإمكانية ظهور الأتربة والغبار فوقها بدرجة أكبر من أي لون آخر.
الخزائن العلوية يمكن أن نستغني عنها لو أردنا التحكم في شعورنا بمساحة أفضل في المطبخ، ويمكن في هذه الحالة الاكتفاء بالخزائن الأرضية لعدم ظهورها من بعيد، وأيضاً عدم استحواذها على المساحة بشكل مماثل للذي تقوم به الخزائن العلوية التي لو صممت بشكل خاطيء ستحدث ضيقاً في المطبخ بأكمله.
النوافذ والإضاءة القوية سيكون لهما الكلمة العليا في الحصول على شعور أفضل بالمساحة في مطبخك، فالإضاءة تدخل البهجة والنوافذ تدخل الهواء المنعش الضروري لشعورك بشيء أفضل في مطبخك من الناحية التصميمية والصحية أيضاً.
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