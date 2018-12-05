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5 طرق للشعور بمساحة أكبر في مطبخك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Kitchen, dining room and garden in one, Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
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مساحة المطبخ المريحة قد تكون كبيرة أو صغيرة، حيث أننا نتحدث هنا ليس عن القيمة الفعلية للمساحة ولكن عن الفائدة والشعور بالراحة في داخل المطبخ، فالحفاظ على المساحة الفعلية مسئولية المصمم، والتعامل مع المعطيات الحالية بطريقة ابداعية ليست خيالاً ولكنه واقع يمكن للشغوفين بعالم الديكور التعامل معه وتحقيق نجاحات فيه ببعض الالتزام بمعايير واضحة تساعدنا على التعامل مع المساحة باحترافية.


إليكم 5 طرق مؤكدة المفعول للحصول على شعور أكبر بالمساحة في مطبخكم مقدمة إليكم من هوميفاي طريقكم للاحترافية في عالم الديكور.

تباعد المسافات

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب White
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Kitchen, dining room and folding doors opening to garden

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

فكرة ابتعاد المسافات بين المكونات الداخلية في المطبخ تساعدك في أكثر من طريقة للتغلب على المساحة الصغيرة، أولها حرية الحركة والتنقل بين الأجزاء الموجودة في المطبخ، وثانياً سيكون لديك شعور إضافي بالمساحة نظراً لعدم تكدس المطبخ في الجزيرة والرفوف والأسطح، فالفاصل سيقلل أي شعور بالمساحة الصغيرة فلا تظن أنه يهدرها.

أفكار ذكية للتخزين

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH مطبخ
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

الأفكار الذكية للتخزين تمنحك مساحة إضافية لاستخدامات أخرى، لاحظ في هذا المطبخ كيف أن الاستخدام المميز للإبداع في تصميم خزائن في داخل الجزيرة وفي رفوف معلقة فوقها ورفوف مفتوحة وخزائن متنوعة جعل هناك براحاً واضحاً في المطبخ بالرغم من أنه صغير أو متوسط المساحة.

أسطح بيضاء

House in Matsugasaki, Mimasis Design／ミメイシス デザイン Mimasis Design／ミメイシス デザイン مطبخ Wood effect
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン

الأسطح البيضاء تمنحك سلاماً وهدوءاً في المطبخ ينتقل إلى شعورك بمساحة أكبر للمطبخ، خصوصاً لو اهتممت بالإضاءة القوية لتمنح اللون الأبيض قابلية لتحقيق انعكاس قوي له على سائر التصميم، ولكن هذه الفكرة تحتاج عناية خاصة بهذه الأسطح البيضاء من حيث التنظيف المستمر لإمكانية ظهور الأتربة والغبار فوقها بدرجة أكبر من أي لون آخر.

الخزائن العلوية

Ixia L-shaped Kitchen, CapriCoast Home Solutions Private Limited CapriCoast Home Solutions Private Limited مطبخ أبلكاش Blue
CapriCoast Home Solutions Private Limited

CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited
CapriCoast Home Solutions Private Limited

الخزائن العلوية يمكن أن نستغني عنها لو أردنا التحكم في شعورنا بمساحة أفضل في المطبخ، ويمكن في هذه الحالة الاكتفاء بالخزائن الأرضية لعدم ظهورها من بعيد، وأيضاً عدم استحواذها على المساحة بشكل مماثل للذي تقوم به الخزائن العلوية التي لو صممت بشكل خاطيء ستحدث ضيقاً في المطبخ بأكمله.

نوافذ وإضاءة قوية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify


النوافذ والإضاءة القوية سيكون لهما الكلمة العليا في الحصول على شعور أفضل بالمساحة في مطبخك، فالإضاءة تدخل البهجة والنوافذ تدخل الهواء المنعش الضروري لشعورك بشيء أفضل في مطبخك من الناحية التصميمية والصحية أيضاً.



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