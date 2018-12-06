واجهات المنازل: 5 نماذج ولا أروع

لعشاق الحجر الطبيعي صاحب اللمسة الملونة، نقدم هذا المنزل الريفي الذي تتزين واجهته بعدد كبير من الأحجار المتناسقة، وهو ما أضاف إليه قيمة جمالية تعجز الكلمات عن وصفها، خاصة بعدما تم الاستعانة بنوافذ بتصاميم فرنسية بأطر جبسية تألقت وتناغمت مع الجبس المزين لمدخل المنزل من الخارج.