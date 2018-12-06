واجهات المنازل: 5 نماذج ولا أروع

ترغب في منح واجهة منزلك مظهرًا جذابًا يحسدك الجميع عليه؟ لا تفكر كثيرًا في الأمر؛ لأن الإجابة تتوفر لدينا بالفعل في هذا المقال، حيث سنطرح عليك فيما يلي أكثر من بديل ديكوري يمكنك اللجوء إليه لتحظى بأروع إطلالة لمنزلك!
أول نموذج معنا اليوم لمجموعة منازل شبه متطابقة في تصاميمها، تتزين جميعها بواجهات ملونة بألوان مبهجة تسر الناظرين إليها والمارين من أمامها، فالأول من جهة اليمين يتألق بالأحمر الزاهي، ثم يليه الأصفر بلمسته المنعشة، ويعقبه البني الدافئ، ثم الأخضر والأزرق الفاقعان، لينتهي الصف بالأبيض الناصع ملك الألوان.
يعد الطوب من الخامات التي تستخدم على نطاق واسع في المنازل المصممة على النمط الصناعي بالتحالف مع الخرسانة الرمادية واللمسات المعدنية، ورغم ذلك، نراه يتألق هنا في هذا المنزل الكلاسيكي، حيث يكتسح الواجهة بالكامل عدا النوافذ التي تتزين بالزجاج وكذلك الباب بخامته الخشبية.
منزل مصنوع من حاويات الشحن، تجمع واجهته بين المعدن الذي يمثل الخامة الأساسية للحاوية، والزجاج الذي صُنعت منه الأبواب المنزلقة المزينة للمعدن بأطرها الخشبية فاتحة اللون المتناغمة مع لون المبنى بالكامل.
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لعشاق الحجر الطبيعي صاحب اللمسة الملونة، نقدم هذا المنزل الريفي الذي تتزين واجهته بعدد كبير من الأحجار المتناسقة، وهو ما أضاف إليه قيمة جمالية تعجز الكلمات عن وصفها، خاصة بعدما تم الاستعانة بنوافذ بتصاميم فرنسية بأطر جبسية تألقت وتناغمت مع الجبس المزين لمدخل المنزل من الخارج.
نموذج أخاذ أخير نختتم به جولة اليوم لمزيج بين الخرسانة والطوب يجتمع في واجهة هذا البيت الذي أُلحِقَ بحديقة خارجية رائعة محاطة بالنباتات ومصابيح الإضاءة الصفراء التي كانت جزءًا أيضًا من الواجهة نفسها، وكذلك المساحة الداخلية.