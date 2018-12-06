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واجهات المنازل: 5 نماذج ولا أروع

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Russwood Timber Cladding, Russwood - Flooring - Cladding - Decking Russwood - Flooring - Cladding - Decking مساحات تجارية
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ترغب في منح واجهة منزلك مظهرًا جذابًا يحسدك الجميع عليه؟ لا تفكر كثيرًا في الأمر؛ لأن الإجابة تتوفر لدينا بالفعل في هذا المقال، حيث سنطرح عليك فيما يلي أكثر من بديل ديكوري يمكنك اللجوء إليه لتحظى بأروع إطلالة لمنزلك!

1- طلاءات ملونة

Painted Scotlarch Russwood - Flooring - Cladding - Decking مساحات تجارية فنادق
Russwood – Flooring – Cladding – Decking

Painted Scotlarch

Russwood - Flooring - Cladding - Decking
Russwood – Flooring – Cladding – Decking
Russwood - Flooring - Cladding - Decking

أول نموذج معنا اليوم لمجموعة منازل شبه متطابقة في تصاميمها، تتزين جميعها بواجهات ملونة بألوان مبهجة تسر الناظرين إليها والمارين من أمامها، فالأول من جهة اليمين يتألق بالأحمر الزاهي، ثم يليه الأصفر بلمسته المنعشة، ويعقبه البني الدافئ، ثم الأخضر والأزرق الفاقعان، لينتهي الصف بالأبيض الناصع ملك الألوان.

2- طوب أحمر

Exterior. Prestige Architects By Marco Braghiroli منازل
Prestige Architects By Marco Braghiroli

Exterior.

Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli
Prestige Architects By Marco Braghiroli

يعد الطوب من الخامات التي تستخدم على نطاق واسع في المنازل المصممة على النمط الصناعي بالتحالف مع الخرسانة الرمادية واللمسات المعدنية، ورغم ذلك، نراه يتألق هنا في هذا المنزل الكلاسيكي، حيث يكتسح الواجهة بالكامل عدا النوافذ التي تتزين بالزجاج وكذلك الباب بخامته الخشبية.

3- زجاج في معدن

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

منزل مصنوع من حاويات الشحن، تجمع واجهته بين المعدن الذي يمثل الخامة الأساسية للحاوية، والزجاج الذي صُنعت منه الأبواب المنزلقة المزينة للمعدن بأطرها الخشبية فاتحة اللون المتناغمة مع لون المبنى بالكامل.

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4- حجر طبيعي

The Downes homify منازل
homify

The Downes

homify
homify
homify

لعشاق الحجر الطبيعي صاحب اللمسة الملونة، نقدم هذا المنزل الريفي الذي تتزين واجهته بعدد كبير من الأحجار المتناسقة، وهو ما أضاف إليه قيمة جمالية تعجز الكلمات عن وصفها، خاصة بعدما تم الاستعانة بنوافذ بتصاميم فرنسية بأطر جبسية تألقت وتناغمت مع الجبس المزين لمدخل المنزل من الخارج.

5- ما بين الخرسانة والطوب

Hadley Wood - North London, New Images Architects New Images Architects منازل
New Images Architects

Hadley Wood – North London

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

نموذج أخاذ أخير نختتم به جولة اليوم لمزيج بين الخرسانة والطوب يجتمع في واجهة هذا البيت الذي أُلحِقَ بحديقة خارجية رائعة محاطة بالنباتات ومصابيح الإضاءة الصفراء التي كانت جزءًا أيضًا من الواجهة نفسها، وكذلك المساحة الداخلية.

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