5 أشكال ممتازة لحمامات عصرية ملهمة

تصميم الحمامات بطريقة عصرية مبهرة يساعدك على استقبال ضيوفك بطريقة أكثر ترحيباً وثقة، خصوصاً وأنه يوجد انطباع كبير يقرره الضيوف عن مستوى الديكور في منزلك من مجرد استخدامهم لحمامك، وليس هذا فحسب، بل أنت تكون أكثر راحة عندما تصمم الحمام بشكل مميز وجذاب، وهذا ينطبق على الحمام الرسمي الرئيسي والحمامات المتعلقة بالغرف، مع اختلافات طفيفة في مستويات الخصوصية والأولويات والألوان المستخدمة في كل منها.
هوميفاي سوف يقدم لنا في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار المميزة التي تساعدك على تصميم حمام مذهل بطرق سهلة التطبيق ومليئة بالإبداع.
الاقتباس من روح الطبيعة وموادها الساحرة يمكن أن يجعل الحمام المودرن أكثر أصالة وقوة شخصية، وكذلك يجعله جذاباً لكل الضيوف، فأنت ستشاهد تصميم مختلف لايتكرر كثيراً، بتوفير رفوف من الخشب الطبيعي وخزائن خشبية فلكلورية وحامل خاص للحوض من جذوع شجرة حقيقية بدون أي مؤثرات، فتخيل النتيجة المبهرة والاقتباس الرائع بألوان جذابة طبيعية وعالم كامل مبدع.
إضاءة الأسطح المختلفة في داخل الحمام يضمن لك الحصول على نكهة عصرية بامتياز، لاسيما أنظمة الإضاءة الحديثة التي تعتمد على الاسبوتات ومصابيح الليد التي تحدد آشعة الضوء على نقطة معينة، ويمكنك استخدامها بنفس النمط في داخل الأسطح بحيث تكون واضحة من خلالها، مثلما نلاحظ في سطح الرخام المضاء بالأصفر الجذاب في هذا الحمام المتميز.
الزخرفة الجدارية سواء كانت بالخشب أو بورق الحائط أو حتى بالنقوش الزجاجية دائماً ماتساعدك في رسم شخصية مستقلة للحمام الخاص بك، لاحظ في هذا الحمام كيف أن النقوش الزجاجية فوق التقاسيم الداخلية كانت مؤثرة وفاعلة في رسم توجه مميز للحمام يمنحه الشخصية والنمط الخاص به.
منطقة الاستحمام يمكن أن تصمم بطريقة مغايرة لبقية الحمام باعتبارها لاتستخدم من قبل الضيوف ومن أدبيات تصميمها في الحمامات الرسمية أن تكون في نهاية الحمام، مما يجعلها في مكان خاص يمكن التغيير من صفاته وطريقة تصميمه بحيث نحقق إثارة أكبر وتغيير وتنوع في داخل الحمام.
الإضاءة القوية للأسطح والأركان والوسط يمنح التصميم القوة التي يتطلبها ويبعد عنه أي شعور بالضيق أو التكدس، وعليه أنت في تصميمك للحمام تحتاج لإضافة أنظمة إضاءة أكثر قوة لتجعل حمامك متألقاً ومرحباً بالضيوف على الدوام مع مراعاة تحقيق الصيانة اللازمة لضمان قوة الإضاءة والمصابيح دائماً.
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