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5 أشكال ممتازة لحمامات عصرية ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Piancabella, DF Design DF Design حمام
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تصميم الحمامات بطريقة عصرية مبهرة يساعدك على استقبال ضيوفك بطريقة أكثر ترحيباً وثقة، خصوصاً وأنه يوجد انطباع كبير يقرره الضيوف عن مستوى الديكور في منزلك من مجرد استخدامهم لحمامك، وليس هذا فحسب، بل أنت تكون أكثر راحة عندما تصمم الحمام بشكل مميز وجذاب، وهذا ينطبق على الحمام الرسمي الرئيسي والحمامات المتعلقة بالغرف، مع اختلافات طفيفة في مستويات الخصوصية والأولويات والألوان المستخدمة في كل منها.

هوميفاي سوف يقدم لنا في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار المميزة التي تساعدك على تصميم حمام مذهل بطرق سهلة التطبيق ومليئة بالإبداع.

اقتباس طبيعي

Piancabella, DF Design DF Design حمام
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

الاقتباس من روح الطبيعة وموادها الساحرة يمكن أن يجعل الحمام المودرن أكثر أصالة وقوة شخصية، وكذلك يجعله جذاباً لكل الضيوف، فأنت ستشاهد تصميم مختلف لايتكرر كثيراً، بتوفير رفوف من الخشب الطبيعي وخزائن خشبية فلكلورية وحامل خاص للحوض من جذوع شجرة حقيقية بدون أي مؤثرات، فتخيل النتيجة المبهرة والاقتباس الرائع بألوان جذابة طبيعية وعالم كامل مبدع.


إضاءة الأسطح

Luxury Master bathroom with Onix finishing Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige Master bathroom,luxury bathroom,bathroom interior,bathroom design,master bedroom,luxury interiors,luxury design,Dubai,Arabic design,Marble,Onix,Marble counter
Spazio Interior Decoration LLC

Luxury Master bathroom with Onix finishing

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

إضاءة الأسطح المختلفة في داخل الحمام يضمن لك الحصول على نكهة عصرية بامتياز، لاسيما أنظمة الإضاءة الحديثة التي تعتمد على الاسبوتات ومصابيح الليد التي تحدد آشعة الضوء على نقطة معينة، ويمكنك استخدامها بنفس النمط في داخل الأسطح بحيث تكون واضحة من خلالها، مثلما نلاحظ في سطح الرخام المضاء بالأصفر الجذاب في هذا الحمام المتميز.

زخرفة جدارية

Apartamento Marrocos, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الزخرفة الجدارية سواء كانت بالخشب أو بورق الحائط أو حتى بالنقوش الزجاجية دائماً ماتساعدك في رسم شخصية مستقلة للحمام الخاص بك، لاحظ في هذا الحمام كيف أن النقوش الزجاجية فوق التقاسيم الداخلية كانت مؤثرة وفاعلة في رسم توجه مميز للحمام يمنحه الشخصية والنمط الخاص به.

تقسيم منطقة الاستحمام

Casa Familiar mineira, Laura Santos Design Laura Santos Design حمام
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

منطقة الاستحمام يمكن أن تصمم بطريقة مغايرة لبقية الحمام باعتبارها لاتستخدم من قبل الضيوف ومن أدبيات تصميمها في الحمامات الرسمية أن تكون في نهاية الحمام، مما يجعلها في مكان خاص يمكن التغيير من صفاته وطريقة تصميمه بحيث نحقق إثارة أكبر وتغيير وتنوع في داخل الحمام.

إضاءة قوية

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN


الإضاءة القوية للأسطح والأركان والوسط يمنح التصميم القوة التي يتطلبها ويبعد عنه أي شعور بالضيق أو التكدس، وعليه أنت في تصميمك للحمام تحتاج لإضافة أنظمة إضاءة أكثر قوة لتجعل حمامك متألقاً ومرحباً بالضيوف على الدوام مع مراعاة تحقيق الصيانة اللازمة لضمان قوة الإضاءة والمصابيح دائماً.


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