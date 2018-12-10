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5 منازل على الطراز الريفي ستدهش من جمالها

Mohammed Awad Mohammed Awad
RUSTICASA | Casa unifamiliar | Vila Nova de Gaia, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب نقي Wood effect
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الطراز الريفي في المنازل ليس كما هو معتقد مباني طينية أو خشبية رثة أو قديمة المكونات، بل إن الطراز الريفي الديكور يعتبر من أجمل الأنماط المعتبرة في عالم التجديد دون التخلي عن الأصالة والفلكلور النابع من شخصية الفن في الإقليم الذي يصمم فيه، فالألوان المتداخلة والدفء في التفاصيل والإكسسوارات الواضحة والبعد عن اللمعان من أجمل ما يميز هذا النمط، والكثير الذي سنتعرف عليه سوياً من خلال السطور القليلة المقبلة مع هوميفاي وأجمل 5 منازل ريفية ستدهشك.

أحجار وممرات رخامية

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

المواد الطبيعية راسخة في النمط الروستيك أو الريفي كما يطلق عليه، يوجد في هذا المنزل وضوح كامل لسيطرة الأحجار والرخامعلى الواجهة الخارجية للمنزل الذي صمم بدون بهرجة زائدة عن الحد، فقط في طابق واحد مع انتشار خارجي لممر رخامي في الأرضيات العشبية حول المنزل ليكون بمثابة ممر محيط بالمنزل ويفصل بينه وبين الحديقة واسعة المساحة، ليكون لدينا شعور مميز بالانطلاق والحيوية والأناقة في الوقت ذاته.

استرخاء كامل

Churrasqueira da Residência WS, Sakaguti Arquitetos Associados Sakaguti Arquitetos Associados منازل خشب
Sakaguti Arquitetos Associados

Sakaguti Arquitetos Associados
Sakaguti Arquitetos Associados
Sakaguti Arquitetos Associados

الاسترخاء الكامل والمواد المصنوعة من الخشب والواجهة الزجاجية بالكامل تعطي انطباع قوي للغاية بروعة الديكور في هذا المنزل المتصل بالمحيط الخارجي الطبيعي من كافة الجوانب، ففي الخارج كان هناك التعريشات والسقائف البسيطة بجوار باحة يوجد بها جلسة بسيطة وأرجوحة جميلة لتؤكد على البساطة والشعور بالهدوء.

خشب ونبات

VeMa_Weekend-House, studiojordanovalota studiojordanovalota منازل خشب Wood effect
studiojordanovalota

studiojordanovalota
studiojordanovalota
studiojordanovalota

الخشب والنبات في مكان واحد يصنعان المعجزات في الديكور المنزلي، لاحظ زينة الجدران الخارجية والواجهة بشكل عام بأعمدة الخشب الطبيعي والنبات والزهور في نسق فريد وطريقة معمارية إبداعية جعلتك تنظر للمنزل وكأنه من قلب الطبيعة الساحرة.

سحر الطبيعة

RUSTICASA | 100 projetos | Portugal + Espanha, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب نقي Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

الطبيعة الساحرة حول المنزل كانت سبباً في قيام المصمم بتوفير اللون الزاهي للواجهة والمنزل بالكامل من الخارج، في تصميم يشبه الكوخ المغطى بالطوب الأحمر الفاتح من الأعلى وبأخشاب جميلة بلمعه واضحة في باقي الجدران، ليكون لدينا مزيج وتدرج بين الطوب والخشب في شكل المنزل من الواجهة يوازنه الزجاج الشفاف باللمعان والتألق.

طوب وأخشاب

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Vila Nova de Gaia, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب نقي Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

الطوب والأخشاب في التصميم الريفي عوامل يمكن أن نراها بكثرة خصوصاً في المنازل التي تقع بالفعل في منطقة براري ريفية وتحتاج للظهور في وسط مساحات خضراء وظواهر طبيعية محيطة بالمنزل من كل جانب، واستخدام الشيش على النوافذ واللجوء لتسوير المنزل بأسوار يجذبك للأصالة في التصميم والخصوصية أكثر.



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