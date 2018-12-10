5 منازل على الطراز الريفي ستدهش من جمالها

الطراز الريفي في المنازل ليس كما هو معتقد مباني طينية أو خشبية رثة أو قديمة المكونات، بل إن الطراز الريفي الديكور يعتبر من أجمل الأنماط المعتبرة في عالم التجديد دون التخلي عن الأصالة والفلكلور النابع من شخصية الفن في الإقليم الذي يصمم فيه، فالألوان المتداخلة والدفء في التفاصيل والإكسسوارات الواضحة والبعد عن اللمعان من أجمل ما يميز هذا النمط، والكثير الذي سنتعرف عليه سوياً من خلال السطور القليلة المقبلة مع هوميفاي وأجمل 5 منازل ريفية ستدهشك.