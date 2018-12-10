5 منازل على الطراز الريفي ستدهش من جمالها

الطراز الريفي في المنازل ليس كما هو معتقد مباني طينية أو خشبية رثة أو قديمة المكونات، بل إن الطراز الريفي الديكور يعتبر من أجمل الأنماط المعتبرة في عالم التجديد دون التخلي عن الأصالة والفلكلور النابع من شخصية الفن في الإقليم الذي يصمم فيه، فالألوان المتداخلة والدفء في التفاصيل والإكسسوارات الواضحة والبعد عن اللمعان من أجمل ما يميز هذا النمط، والكثير الذي سنتعرف عليه سوياً من خلال السطور القليلة المقبلة مع هوميفاي وأجمل 5 منازل ريفية ستدهشك.
المواد الطبيعية راسخة في النمط الروستيك أو الريفي كما يطلق عليه، يوجد في هذا المنزل وضوح كامل لسيطرة الأحجار والرخامعلى الواجهة الخارجية للمنزل الذي صمم بدون بهرجة زائدة عن الحد، فقط في طابق واحد مع انتشار خارجي لممر رخامي في الأرضيات العشبية حول المنزل ليكون بمثابة ممر محيط بالمنزل ويفصل بينه وبين الحديقة واسعة المساحة، ليكون لدينا شعور مميز بالانطلاق والحيوية والأناقة في الوقت ذاته.
الاسترخاء الكامل والمواد المصنوعة من الخشب والواجهة الزجاجية بالكامل تعطي انطباع قوي للغاية بروعة الديكور في هذا المنزل المتصل بالمحيط الخارجي الطبيعي من كافة الجوانب، ففي الخارج كان هناك التعريشات والسقائف البسيطة بجوار باحة يوجد بها جلسة بسيطة وأرجوحة جميلة لتؤكد على البساطة والشعور بالهدوء.
الخشب والنبات في مكان واحد يصنعان المعجزات في الديكور المنزلي، لاحظ زينة الجدران الخارجية والواجهة بشكل عام بأعمدة الخشب الطبيعي والنبات والزهور في نسق فريد وطريقة معمارية إبداعية جعلتك تنظر للمنزل وكأنه من قلب الطبيعة الساحرة.
الطبيعة الساحرة حول المنزل كانت سبباً في قيام المصمم بتوفير اللون الزاهي للواجهة والمنزل بالكامل من الخارج، في تصميم يشبه الكوخ المغطى بالطوب الأحمر الفاتح من الأعلى وبأخشاب جميلة بلمعه واضحة في باقي الجدران، ليكون لدينا مزيج وتدرج بين الطوب والخشب في شكل المنزل من الواجهة يوازنه الزجاج الشفاف باللمعان والتألق.
الطوب والأخشاب في التصميم الريفي عوامل يمكن أن نراها بكثرة خصوصاً في المنازل التي تقع بالفعل في منطقة براري ريفية وتحتاج للظهور في وسط مساحات خضراء وظواهر طبيعية محيطة بالمنزل من كل جانب، واستخدام الشيش على النوافذ واللجوء لتسوير المنزل بأسوار يجذبك للأصالة في التصميم والخصوصية أكثر.
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