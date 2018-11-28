جمال وروعة الطبيعة في تصاميم مبدعة

تصميم لفندق في تركيا به العديد من المواطن الجمالية التي يمكن التوقف عندها للتعرف على مزايا الإبداع في كل تفصيلة فيها، مما يجعلنا أمام مجموعة هائلة من الأفكار التي تمكنا من تصميم أفضل لمنازل وغرف أحلامنا أو لو كنا بصدد تصميم مشروع فندقي مماثل، تصميم اليوم يتسم بالجمع بين الأصالة الشرقية والروعة العصرية وجمال المواد الطبيعية في الدمج والإضافة لكافة التفاصيل الموجودة في الديكور تقريباً، فالرخام والخشب والأحجار موجودون بكثافة في كافة الأفكار التي سيستعرضها معنا هوميفاي عبر الـمجلة في السطور القليلة المقبلة عبر هذا الموضوع.