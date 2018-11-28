جمال وروعة الطبيعة في تصاميم مبدعة

تصميم لفندق في تركيا به العديد من المواطن الجمالية التي يمكن التوقف عندها للتعرف على مزايا الإبداع في كل تفصيلة فيها، مما يجعلنا أمام مجموعة هائلة من الأفكار التي تمكنا من تصميم أفضل لمنازل وغرف أحلامنا أو لو كنا بصدد تصميم مشروع فندقي مماثل، تصميم اليوم يتسم بالجمع بين الأصالة الشرقية والروعة العصرية وجمال المواد الطبيعية في الدمج والإضافة لكافة التفاصيل الموجودة في الديكور تقريباً، فالرخام والخشب والأحجار موجودون بكثافة في كافة الأفكار التي سيستعرضها معنا هوميفاي عبر الـمجلة في السطور القليلة المقبلة عبر هذا الموضوع.
جمال الطبيعة يظهر في أدق التفاصيل، لوحة جدارية ورسوم معمارية بواسطة الأحجار الملونة في مدخل الفندق وتنتشر وتتكرر في العديد من جدارياته الملهمة، والتي تميل للاقتباس أكثر من الطبيعة بأشكال النبات والزهور وتداخل الألوان من خلالها بطريقة ملهمة للغاية، ولعل استخدام هذه النوعية من الرسوم في جداريات المدخل والواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للفندق يضيف عليه الكثير من المزايا والشخصية المستقلة الواضحة التي تفرقه عن أي بناء آخر وتمنحه مكانة وتأثير خاص لكل زواره.
الأعمدة المصممة في داخل الفندق وتحديداً في الباحات الخارجية في الهواء الطلق دائماً ماسنجدها دائرية الشكل، لأن المبنى هندسياً مصمم بطراز يحاكي القلاع والصروح الشرقية المتأثر بالفنون الإسلامية في التشييد والرومانية في التزيين، مما نلاحظه واضحاً استخدام البلاط الصغير من الرخام في الجدران بألوان قوية متباينة كالعاجي والبني الفاتح المنقوش.
الإضاءة ليست غائبة عن هذا الصرح الكبير، يكفي استخدام الأضواء المبهرة بعناية ودرجات خفوت مناسبة للمكان المستخدمة فيه داخل الفندق، فأماكن الاستقبال تحظى بدرجة عالية من الإضاءة كعلامة على الترحيب بالضيوف والنزلاء، أما المطاعم الخارجية والجلسات التأملية دائماً ما كانت تستخدم فيها الإضاءات الخافتة الهادئة التي تبعد الضغط والشد العصبي وتستبدلهما بالتأمل والاسترخاء والشاعرية.
الأصالة في اقتباس لوحات عالمية في ديكور البلاطات المستخدمة فوق الجدران الحجرية وكأنها منقوشة في المعابد القديمة، ولكن صممت بطريقة رائعة وبألوان شرقية خالصة تضمن ابهار من نوع خاص لكل من يدخل الفندق ويريد العثور على أصالة حقيقية بألوان تبدو أنها مقتبسة من الصروح الفنية العملاقة لعصور النهضة الفنية في أوروبا وأقرب للفن الروماني القديم في التشييد والتزيين.
في الهواء الطلق لم تتغير الأمور كثيراً، حيث نلاحظ الشكل الخارجي للفندق المشبد بمزيج بين الحضارة الأوروبية والشرقية بنصف قبة ومنارة طويلة مع مباني مشيدة بعناية بجوارها، مع تصميم مساحات مناسبة في جوار الفندق للترفية وممارسة الرياضة، وتصميم بركة سباحة مميزة وتفاصيل كبيرة للمتعة والتأمل.
البهو الرئيسي في الفندق صمم بفسيفساء من نوع الجرانيت والرخام الطبيعي، وبألوان جميلة متداخلة تتطلب مهارة فائقة في التنفيذ، وتحتاج لفنان لكي يرسمها قبل أن تنفذ، المدخل يحتوي على العديد من اللمحات بجانب جمال البهو واتساعه وتصميم العامود في الوسط والنقوش الأرضية المثيرة، مثل الإضاءة الساحرة والتركيز على إضاءة الاستقبال بشكل جذاب بحيث يكون التركيز عليه لا على الزوار في منطقة الانتظار.
اقرأ :