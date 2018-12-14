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حيل ملهمة للتخلص من ضيق غرفة المعيشة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Nhà Ống 3 Tầng 52m2 Thiết Kế Đơn Giản Với Chi Phí 800 Triệu, Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة الضيقة في المساحة تعتبر من أصعب الغرف التي قد تواجه المسول عن تصميم الديكور في أي منزل، وهذا لأنها من الغرف التي تحتوي على تفاصيل عديدة واستخدامات حيوية متنوعة، حيث أنها يمكن أن تستخدم في استقبال الضيوف، ويمكن أن تستخدم في الجلسات العائلية والكثير من الاستخدامات، فكيف يمكننا تصميم غرفة معيشة مناسبة ومتميزة حتى لو كان هناك ضيق في المساحة بدون أن يعيق توجهاتنا للخروج بالديكور لبر الأمان، التفاصيل من خلال هذا الموضوع عبر هوميفاي.

الرفوف والترتيب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الرفوف والفراغات في الجدران يقلل كثيراً من حاجتك لأماكن إضافية للتخزين وبالتالي يخفف كثيراً من ضغطك على المساحة باعتبارها حل بديل لاستيعاب خزائن أخرى، وبالتالي سيكون لديك الفرصة للتمتع بمساحة أفضل في غرفة معيشتك مع تنوع الرفوف والأدراج والخزائن التي تعتمد على الجدران بشكل أساسي وليس قطع أثاث إضافية.

الاكتفاء بكنبة الركن

Nhà Ống 3 Tầng 52m2 Thiết Kế Đơn Giản Với Chi Phí 800 Triệu, Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát غرفة المعيشة
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát

Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát
Công ty TNHH Xây Dựng TM – DV Song Phát

الاكتفاء بكنبة الركن تعتبر من الحلول العصرية لتصميم غرفة معيشة صغيرة بمساحة معقولة وشعور جيد بالبراح والاتساع، حيث تكفي كنبة الركن لجلوس من 5 إلى 6 أفراد جنباً إلى جنب لمشاهدة التلفاز أو حتى للاجتماع في جلسة عائلية أو استقبال الضيوف بشكل أنيق، بدلاً من المعاناة مع الضيق.

الجلسات الدائرية

Ferguson Architects غرفة المعيشة
Ferguson Architects

Ferguson Architects
Ferguson Architects
Ferguson Architects

الجلسات الدائرية حل مميز للخروج من أي شعور بالضيق في غرفة المعيشة، ويكفيها أنها تضيف شعور بالدفء والهدوء على الجلسة، كما أنها تساعدك على توفير مساحات إضافية في حالة استخدام الغرفة لدمج غرف أخرى بجوار المعيشة كالمطبخ أو السفرة بكل اريحية دون صعوبات تذكر.

الاهتمام بالتدرج في الألوان

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

التدرج في الألوان مسألة خطيرة وحاسمة في التعامل مع المساحات الصغيرة، فإن أي شذوذ للألوان قد يعقبة شعور أكبر بالضيق والتكدس في الغرفة خصوصاً لو كان فيها العديد من قطع الأثاث والتفاصيل، يمكنك اختيار الألوان الحيادية والفاتحة قدر الإمكان للحصول على قدر كافي من الأمان دون الوقوع في مشكلات الألوان والتكدس.

إطلالة ممتازة

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura


الإطلالة الخارجية تساعد غرفتك على الإضافة الكبيرة على مساحتها الحالية على الأقل شعورياً، فمن الناحية المعنوية لو كنت ترى إطلالة واسعة أمامك في الجلسة فإنك تنجذب إليها ولن تهتم بموقعك وشعورك بالضيق فيه، وهذه الفكرة تستخدم لغرف المعيشة التي تعاني من الضيق وزيادة عدد مكونات الأثاث بداخلها، عن طريق فتح نافذة أو جدار بزجاج كبير شفاف يضمن دخول الضوء بنسبة كبيرة ومشاهدة الإطلالة من مسافات متعددة داخل الغرفة والاستمتاع بها.



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