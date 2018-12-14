حيل ملهمة للتخلص من ضيق غرفة المعيشة

غرفة المعيشة الضيقة في المساحة تعتبر من أصعب الغرف التي قد تواجه المسول عن تصميم الديكور في أي منزل، وهذا لأنها من الغرف التي تحتوي على تفاصيل عديدة واستخدامات حيوية متنوعة، حيث أنها يمكن أن تستخدم في استقبال الضيوف، ويمكن أن تستخدم في الجلسات العائلية والكثير من الاستخدامات، فكيف يمكننا تصميم غرفة معيشة مناسبة ومتميزة حتى لو كان هناك ضيق في المساحة بدون أن يعيق توجهاتنا للخروج بالديكور لبر الأمان، التفاصيل من خلال هذا الموضوع عبر هوميفاي.