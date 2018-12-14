حيل ملهمة للتخلص من ضيق غرفة المعيشة

غرفة المعيشة الضيقة في المساحة تعتبر من أصعب الغرف التي قد تواجه المسول عن تصميم الديكور في أي منزل، وهذا لأنها من الغرف التي تحتوي على تفاصيل عديدة واستخدامات حيوية متنوعة، حيث أنها يمكن أن تستخدم في استقبال الضيوف، ويمكن أن تستخدم في الجلسات العائلية والكثير من الاستخدامات، فكيف يمكننا تصميم غرفة معيشة مناسبة ومتميزة حتى لو كان هناك ضيق في المساحة بدون أن يعيق توجهاتنا للخروج بالديكور لبر الأمان، التفاصيل من خلال هذا الموضوع عبر هوميفاي.
استخدام الرفوف والفراغات في الجدران يقلل كثيراً من حاجتك لأماكن إضافية للتخزين وبالتالي يخفف كثيراً من ضغطك على المساحة باعتبارها حل بديل لاستيعاب خزائن أخرى، وبالتالي سيكون لديك الفرصة للتمتع بمساحة أفضل في غرفة معيشتك مع تنوع الرفوف والأدراج والخزائن التي تعتمد على الجدران بشكل أساسي وليس قطع أثاث إضافية.
الاكتفاء بكنبة الركن تعتبر من الحلول العصرية لتصميم غرفة معيشة صغيرة بمساحة معقولة وشعور جيد بالبراح والاتساع، حيث تكفي كنبة الركن لجلوس من 5 إلى 6 أفراد جنباً إلى جنب لمشاهدة التلفاز أو حتى للاجتماع في جلسة عائلية أو استقبال الضيوف بشكل أنيق، بدلاً من المعاناة مع الضيق.
الجلسات الدائرية حل مميز للخروج من أي شعور بالضيق في غرفة المعيشة، ويكفيها أنها تضيف شعور بالدفء والهدوء على الجلسة، كما أنها تساعدك على توفير مساحات إضافية في حالة استخدام الغرفة لدمج غرف أخرى بجوار المعيشة كالمطبخ أو السفرة بكل اريحية دون صعوبات تذكر.
التدرج في الألوان مسألة خطيرة وحاسمة في التعامل مع المساحات الصغيرة، فإن أي شذوذ للألوان قد يعقبة شعور أكبر بالضيق والتكدس في الغرفة خصوصاً لو كان فيها العديد من قطع الأثاث والتفاصيل، يمكنك اختيار الألوان الحيادية والفاتحة قدر الإمكان للحصول على قدر كافي من الأمان دون الوقوع في مشكلات الألوان والتكدس.
الإطلالة الخارجية تساعد غرفتك على الإضافة الكبيرة على مساحتها الحالية على الأقل شعورياً، فمن الناحية المعنوية لو كنت ترى إطلالة واسعة أمامك في الجلسة فإنك تنجذب إليها ولن تهتم بموقعك وشعورك بالضيق فيه، وهذه الفكرة تستخدم لغرف المعيشة التي تعاني من الضيق وزيادة عدد مكونات الأثاث بداخلها، عن طريق فتح نافذة أو جدار بزجاج كبير شفاف يضمن دخول الضوء بنسبة كبيرة ومشاهدة الإطلالة من مسافات متعددة داخل الغرفة والاستمتاع بها.
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