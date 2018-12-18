الإبداع في تزيين الجدران

تزيين الجدران يمثل علامة فارقة في رسم شخصية الديكور و معالمه بوضوح في منزلك، حيث يقول الخبراء إن كانت الغرفة تميل لإحدى الانماط المتعارف عليها، فهذا التوجه قد يتحدد بشكل كبير من العديد من العوامل أهمها شكل الجدران وزينتها ثم يأتي بعد ذلك بعض النقاط كالأثاث والمفروشات والإضاءة، ولأن أهميتها الكبيرة وتأثيرها الواضح يساعدك على انجاز تصميم الغرف أكثر روعة، فإن هوميفاي قد خصص هذا الموضوع للتعرف على أكثر من فكرة لتزيين الجدران بشكل مميز يساعدك على تألق منزلك بقوة.