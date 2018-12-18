الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الإبداع في تزيين الجدران

Mohammed Awad Mohammed Awad
HARİTALAR, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları جدران
Loading admin actions …

تزيين الجدران يمثل علامة فارقة في رسم شخصية الديكور و معالمه بوضوح في منزلك، حيث يقول الخبراء إن كانت الغرفة تميل لإحدى الانماط المتعارف عليها، فهذا التوجه قد يتحدد بشكل كبير من العديد من العوامل أهمها شكل الجدران وزينتها ثم يأتي بعد ذلك بعض النقاط كالأثاث والمفروشات والإضاءة، ولأن أهميتها الكبيرة وتأثيرها الواضح يساعدك على انجاز تصميم الغرف أكثر روعة، فإن هوميفاي قد خصص هذا الموضوع للتعرف على أكثر من فكرة لتزيين الجدران بشكل مميز يساعدك على تألق منزلك بقوة.

النباتات

Ideas para decorar con plantas, Decopot.es Decopot.es جدران
Decopot.es

Decopot.es
Decopot.es
Decopot.es

التزيين بواسطة استخدام النباتات فوق الجدران بطريقة معلقة أو داخل أوعية خاصة بها تعد من أقدم الأفكار التي تعرف إليها الخبراء في عالم الديكور على مختلف العصور، باعتبار النبات أقل في التكلفة وأجمل في الشكل، وأطيب في الرائحة، مما يجعل استخدامه فكرة متعددة المزايا يمكن استغلالها على الوجه الأمثل لتحقيق الكثير من الفوائد.

الطوب

LADRILLO, Bricopol Bricopol جدران
Bricopol

Bricopol
Bricopol
Bricopol

الطوب الأحمر أو المدهون يمكن استخدامه لتزيين الجدران في المنازل التي تميل أكثر لأنماط أقل انتشاراً مثل التبسيطي والريفي والبلدي، ويمكن استخدامه في تزيين جدران غرفة ذات طراز عصري ولكن ببعض الكماليات المساندة مثل الإضاءة المميزة والجلسات فاتحة اللون التي تأخذ منحنى مودرن واضح.

رسوم ملهمة

HARİTALAR, Dijivol Duvar Kağıtları Dijivol Duvar Kağıtları جدران
Dijivol Duvar Kağıtları

Dijivol Duvar Kağıtları
Dijivol Duvar Kağıtları
Dijivol Duvar Kağıtları

الرسوم الملهمة فوق الجدران والتي تعني بشيء ما ربما تكون وسيلة أكثر روعة لتزيين الجدران خصوصاً في الغرف التي لاتسمح الميزانية أن تتحمل قيمة تزيين إضافي فيها، فتكون الرسوم بألوان جذابة من أروع الحلول التي تضيف إلى تصميمك وتجعله يبدو أكثر جمالاً وتميزاً.

بالأحجار

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

الأحجار الجذابة والطبيعية في شكلها ستكون رائعة لمنزل الذي يحمل مكونات أخرى طبيعية، مثل الخشب والنباتات والرخام، فالأحجار مكملة لهذه السطوة الطبيعية في ديكور منزلك وتمنحك الكثير من الروعة والشخصية القوية المستقلة على ديكور غرفتك بالكامل.

بالألوان الجذابة

Tips Memilih Warna Cat Pada Rumah, homify.co.id homify.co.id جدران Green
homify.co.id

homify.co.id
homify.co.id
homify.co.id


الألوان الجذابة قد تغنيك عن العديد من التجهيزات لجعل جدران غرفتك أكثر تميزاً والهاماً، فاستخدام ألوان أكثر بهجة يضفي على غرفتك الصفة العصرية أكثر، والانطلاق الذي يكون في هذه الألوان يكون كفيل بأن يجعل الغرفة كلها بهذه الروح، والعكس صحيح بالفعل.



اقرأ :

الجمال في المينيمال لا يقارن


حيل ملهمة للتخلص من ضيق غرفة المعيشة
زينة الجدران أهم مما تتخيل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً