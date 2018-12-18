الإبداع في تزيين الجدران

تزيين الجدران يمثل علامة فارقة في رسم شخصية الديكور و معالمه بوضوح في منزلك، حيث يقول الخبراء إن كانت الغرفة تميل لإحدى الانماط المتعارف عليها، فهذا التوجه قد يتحدد بشكل كبير من العديد من العوامل أهمها شكل الجدران وزينتها ثم يأتي بعد ذلك بعض النقاط كالأثاث والمفروشات والإضاءة، ولأن أهميتها الكبيرة وتأثيرها الواضح يساعدك على انجاز تصميم الغرف أكثر روعة، فإن هوميفاي قد خصص هذا الموضوع للتعرف على أكثر من فكرة لتزيين الجدران بشكل مميز يساعدك على تألق منزلك بقوة.
التزيين بواسطة استخدام النباتات فوق الجدران بطريقة معلقة أو داخل أوعية خاصة بها تعد من أقدم الأفكار التي تعرف إليها الخبراء في عالم الديكور على مختلف العصور، باعتبار النبات أقل في التكلفة وأجمل في الشكل، وأطيب في الرائحة، مما يجعل استخدامه فكرة متعددة المزايا يمكن استغلالها على الوجه الأمثل لتحقيق الكثير من الفوائد.
الطوب الأحمر أو المدهون يمكن استخدامه لتزيين الجدران في المنازل التي تميل أكثر لأنماط أقل انتشاراً مثل التبسيطي والريفي والبلدي، ويمكن استخدامه في تزيين جدران غرفة ذات طراز عصري ولكن ببعض الكماليات المساندة مثل الإضاءة المميزة والجلسات فاتحة اللون التي تأخذ منحنى مودرن واضح.
الرسوم الملهمة فوق الجدران والتي تعني بشيء ما ربما تكون وسيلة أكثر روعة لتزيين الجدران خصوصاً في الغرف التي لاتسمح الميزانية أن تتحمل قيمة تزيين إضافي فيها، فتكون الرسوم بألوان جذابة من أروع الحلول التي تضيف إلى تصميمك وتجعله يبدو أكثر جمالاً وتميزاً.
الأحجار الجذابة والطبيعية في شكلها ستكون رائعة لمنزل الذي يحمل مكونات أخرى طبيعية، مثل الخشب والنباتات والرخام، فالأحجار مكملة لهذه السطوة الطبيعية في ديكور منزلك وتمنحك الكثير من الروعة والشخصية القوية المستقلة على ديكور غرفتك بالكامل.
الألوان الجذابة قد تغنيك عن العديد من التجهيزات لجعل جدران غرفتك أكثر تميزاً والهاماً، فاستخدام ألوان أكثر بهجة يضفي على غرفتك الصفة العصرية أكثر، والانطلاق الذي يكون في هذه الألوان يكون كفيل بأن يجعل الغرفة كلها بهذه الروح، والعكس صحيح بالفعل.
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