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كيف تزين مائدة سفرتك احتفالًا بالكريسماس؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة السفرةديكورات واكسسوارات قطن Blue
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شجرة عيد الميلاد جميلة مع أضواء متوهجة والهدايا المتناثرة شيء واحد ، ولكن طاولة عشاء عيد الميلاد مصممة تماما شيء آخر تماما. بعد كل شيء ، هل تريد أن يكون هذا الاحتفال من أهم أحداث موسم العطلات ، صحيح؟ ثم كل ذلك يتلخص في كيفية التعامل مع هذا الجدول والزخارف المصاحبة له.

لذلك ، لجعل عشاء عيد الميلاد الخاص بك أكثر خاصة هذا العام ، دعونا نرى كيف لتزيين طاولتك في الاسلوب مثل المهنيين.

1- اختار theme محدد

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

لا تختار العناصر عشوائيًا لليمين واليسار عشوائيًا. للتأكد من أن طاولتك تحتوي على مظهر أنيق ، اختر موضوعًا ونظام ألوان.

إذا كنت مغرمًا بالأفكار ، فتذكر أن المجموعة الكلاسيكية باللون الأحمر والأخضر والذهبي هي دائمًا خيار دائم يضمن المظهر التقليدي. للحصول على مظهر أنيق ورقيق ، يمكنك الذهاب مع الفضة الفاترة والأبيض. من أجل إحساس إسكندينافي أكثر حداثة ، نقترح الإقران باللونين الأحمر والأبيض مع اللمسات الطبيعية مثل الخشب (مخاري الصنوبر) ، والأوراق (أكاليل الزهور) ، 

2- المفروشات ومناديل المائدة

Christmas Lifestyle, M&S M&S مطبخديكورات واكسسوارات
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

لا تترك الطاولة حتى اللحظة الأخيرة. نحن نتفهم أنك قد تحتاج إليها لتحضير عيد الميلاد مسبقًا (أي تغليف الهدايا) ، ولكن تأكد دائمًا من التغلب على الاندفاع من خلال وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل عشية عيد الميلاد. سيضمن لك ذلك الوقت الكافي للتركيز على مشاكل اللحظة الأخيرة (مثل إدراك أنه ليس لديك ما يكفي من الكراسي أو اللوحات ، على سبيل المثال).


3- أدوات المائدة

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

ابدأ بتغطية طاولتك بقطعة قماش أو عداء – وهذا ليس فقط للقيمة الجمالية ، ولكن أيضًا لحماية طاولة الطعام من التسربات. وتذكر أنك لا تحتاج إلى اختيار أفضل بياضات الأسرّة لجعل طاولة عيد الميلاد تبدو رائعة. حتى شيء بسيط مثل قطعة القماش الورقية يمكن أن يكون مذهلاً مع الألوان والملحقات المناسبة. فقط تأكد من أن أي قطعة قماش تستخدمها يتم تسويتها بشكل صحيح (حتى الورق) للحصول على مظهر أنيق.

4- الشموع والسنتربيس

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

هنا يمكنك البدء في رسم مظهر طاولة الطعام باستخدام لوحات الشاحن أو المفارش. للحصول على حل سريع للمناولة ، خذ ورقة بحجم A3 من الورق الأبيض. أضعاف هذا في النصف وأضعافها مرة أخرى. قطع الأشكال الصغيرة من الورق من خلال طبقات قبل أن تتكشف. قم بقص الصفيحة المقطوعة من أجل إعداد تأثير الثلج المزخرف.

5- العنصر الأخضر

Nicole Phillips England launches fabulously festive fine textile products for her Christmas collection, Nicole Phillips England Nicole Phillips England مطبخديكورات واكسسوارات
Nicole Phillips England

Nicole Phillips England launches fabulously festive fine textile products for her Christmas collection

Nicole Phillips England
Nicole Phillips England
Nicole Phillips England

الآن نصل إلى الأدوات العملية لعشاء الكريسماس الخاص بك: الأواني الفخارية والأواني الزجاجية. لحسن الحظ ، لا أحد يجبرك على إنفاق ثروة على الصين خاصة عيد الميلاد أو الأواني الزجاجية البلورية لإعداد جدول فاخر. مع القليل من اللمسات الخاصة ، يمكن حتى للصين الأكثر بساطة في الميزانية والأواني الزجاجية الأساسية أن تبدو مدهشة (ومكلفة).


6- المناشف

Woodland Reusable Christmas Crackers Kate Sproston Design المنزلأغراض منزلية
Kate Sproston Design

Woodland Reusable Christmas Crackers

Kate Sproston Design
Kate Sproston Design
Kate Sproston Design

للحصول على مظهر متسامح ، ضع طبقة من أواني الطعام الخاصة بك مع مجموعتين من الصين مع طبق إضافي ، طبق جانبي ، وزبدية – إنها الطريقة التي تقوم بها العائلة المالكة والغنية! عند الانتهاء من ذلك ، أضف لمسة من أوراق الشجر الاحتفالية أو حلية لأسلوب احتفالي إضافي.

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