كيف تزين مائدة سفرتك احتفالًا بالكريسماس؟

شجرة عيد الميلاد جميلة مع أضواء متوهجة والهدايا المتناثرة شيء واحد ، ولكن طاولة عشاء عيد الميلاد مصممة تماما شيء آخر تماما. بعد كل شيء ، هل تريد أن يكون هذا الاحتفال من أهم أحداث موسم العطلات ، صحيح؟ ثم كل ذلك يتلخص في كيفية التعامل مع هذا الجدول والزخارف المصاحبة له.
لذلك ، لجعل عشاء عيد الميلاد الخاص بك أكثر خاصة هذا العام ، دعونا نرى كيف لتزيين طاولتك في الاسلوب مثل المهنيين.
لا تختار العناصر عشوائيًا لليمين واليسار عشوائيًا. للتأكد من أن طاولتك تحتوي على مظهر أنيق ، اختر موضوعًا ونظام ألوان.
إذا كنت مغرمًا بالأفكار ، فتذكر أن المجموعة الكلاسيكية باللون الأحمر والأخضر والذهبي هي دائمًا خيار دائم يضمن المظهر التقليدي. للحصول على مظهر أنيق ورقيق ، يمكنك الذهاب مع الفضة الفاترة والأبيض. من أجل إحساس إسكندينافي أكثر حداثة ، نقترح الإقران باللونين الأحمر والأبيض مع اللمسات الطبيعية مثل الخشب (مخاري الصنوبر) ، والأوراق (أكاليل الزهور) ،
لا تترك الطاولة حتى اللحظة الأخيرة. نحن نتفهم أنك قد تحتاج إليها لتحضير عيد الميلاد مسبقًا (أي تغليف الهدايا) ، ولكن تأكد دائمًا من التغلب على الاندفاع من خلال وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل عشية عيد الميلاد. سيضمن لك ذلك الوقت الكافي للتركيز على مشاكل اللحظة الأخيرة (مثل إدراك أنه ليس لديك ما يكفي من الكراسي أو اللوحات ، على سبيل المثال).
ابدأ بتغطية طاولتك بقطعة قماش أو عداء – وهذا ليس فقط للقيمة الجمالية ، ولكن أيضًا لحماية طاولة الطعام من التسربات. وتذكر أنك لا تحتاج إلى اختيار أفضل بياضات الأسرّة لجعل طاولة عيد الميلاد تبدو رائعة. حتى شيء بسيط مثل قطعة القماش الورقية يمكن أن يكون مذهلاً مع الألوان والملحقات المناسبة. فقط تأكد من أن أي قطعة قماش تستخدمها يتم تسويتها بشكل صحيح (حتى الورق) للحصول على مظهر أنيق.
هنا يمكنك البدء في رسم مظهر طاولة الطعام باستخدام لوحات الشاحن أو المفارش. للحصول على حل سريع للمناولة ، خذ ورقة بحجم A3 من الورق الأبيض. أضعاف هذا في النصف وأضعافها مرة أخرى. قطع الأشكال الصغيرة من الورق من خلال طبقات قبل أن تتكشف. قم بقص الصفيحة المقطوعة من أجل إعداد تأثير الثلج المزخرف.
الآن نصل إلى الأدوات العملية لعشاء الكريسماس الخاص بك: الأواني الفخارية والأواني الزجاجية. لحسن الحظ ، لا أحد يجبرك على إنفاق ثروة على الصين خاصة عيد الميلاد أو الأواني الزجاجية البلورية لإعداد جدول فاخر. مع القليل من اللمسات الخاصة ، يمكن حتى للصين الأكثر بساطة في الميزانية والأواني الزجاجية الأساسية أن تبدو مدهشة (ومكلفة).
للحصول على مظهر متسامح ، ضع طبقة من أواني الطعام الخاصة بك مع مجموعتين من الصين مع طبق إضافي ، طبق جانبي ، وزبدية – إنها الطريقة التي تقوم بها العائلة المالكة والغنية! عند الانتهاء من ذلك ، أضف لمسة من أوراق الشجر الاحتفالية أو حلية لأسلوب احتفالي إضافي.