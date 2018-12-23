كيف تزين مائدة سفرتك احتفالًا بالكريسماس؟

شجرة عيد الميلاد جميلة مع أضواء متوهجة والهدايا المتناثرة شيء واحد ، ولكن طاولة عشاء عيد الميلاد مصممة تماما شيء آخر تماما. بعد كل شيء ، هل تريد أن يكون هذا الاحتفال من أهم أحداث موسم العطلات ، صحيح؟ ثم كل ذلك يتلخص في كيفية التعامل مع هذا الجدول والزخارف المصاحبة له.

لذلك ، لجعل عشاء عيد الميلاد الخاص بك أكثر خاصة هذا العام ، دعونا نرى كيف لتزيين طاولتك في الاسلوب مثل المهنيين.