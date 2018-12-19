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5 أفكار إبداعية لغرفة لعب الأطفال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة الاطفال
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هل تحلم بمساحة يستطيع أطفالك الاتصال بها؟ لا يجب أن يظل حلما ، حيث أن غرفة اللعب مثالية. إن وجود مساحة تحفز العقول الشابة والخيال ، بالإضافة إلى الحفاظ على نشاط الشباب الصغار ، هو استثمار الأحلام لكثير من الآباء ، ناهيك عن ما يمكن أن يعني بالنسبة لبقية مستويات النظافة والفوضى في المنزل.

ولكن كيف يمكنك إنشاء مساحة لعب مثالية لأطفالك؟ من أين تبدأ؟

1- مفتوحة على السماء

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إن القفز فوق لعبة في الردهة أو اكتشاف فوضى لمساحة اللعب في غرفة المعيشة هو شيء شهده معظم الآباء. هذا هو المكان الذي يمكن أن يعنى فيه جمال غرفة اللعب الفرق بين منزل نظيف ومرتب وأم أو أب على وشك فقدان عقولهم.

وبصرف النظر عن تركيز فوضى اللعب في غرفة واحدة بدلاً من المنزل بأكمله ، فإن غرفة اللعب بها الكثير من المزايا الأخرى

2- غرفة المربعات

Underneath the soft cubes is a den with a mirrored wall Tigerplay غرفة الاطفال Yellow
Tigerplay

Underneath the soft cubes is a den with a mirrored wall

Tigerplay
Tigerplay
Tigerplay

أخيرا قررت تحويل تلك الغرفة غير المستخدمة إلى غرفة ألعاب للصغار؟ قبل البدء في اختيار خلفية اللعب وألعاب الورق ، فكر أولاً في ما ستستخدمه هذه المساحة. بالطبع سيكون من الرائع إنشاء غرفة مليئة بكل لعبة ونشاط تحت الشمس ، ولكن لنكن مناسبين.

اعمل مع أطفالك لمعرفة ما يحتاجون إليه (مثل غرفة حيث يمكنهم القيام بالواجبات المنزلية والتلوين أو المشاركة في الألعاب بدلاً من غرفة تخزين بسيطة لألعابهم). من المؤكد أن الأطفال سيشعرون بأنهم أقرب إلى غرفة ألعابهم إذا كان لهم رأي في طريقة صنعها.


3- ألوان في ألوان

Pinner House Extension and loft Conversion, The Market Design & Build The Market Design & Build غرفة الاطفال
The Market Design &amp; Build

Pinner House Extension and loft Conversion

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

التركيز على عنصر محدد (مثل الفنون والحرف اليدوية) يمكن أن يضيق خياراتك ويجعل تصميم غرفة اللعب أكثر سهولة.

تلميح: إنشاء ركن قراءة ممتعة ومريح للأطفال يمكن أن يغرس حب القراءة في سن مبكرة جدا. لضمان عدم تعبهم بسهولة ويساعدون على حماية أعينهم ، اختر مكانًا مضاءًا جيدًا (بشكل طبيعي ومصطنع) ولديه خيارات جلوس مريحة. عرض مجموعة مختارة من الكتب على رف كتب ملون ومصمَّم بشكل رائع يسهل الوصول إليه.

4- عالم الأدغال

Soft stepping stones over soft artificial turf lead the way to the play structure Tigerplay غرفة الاطفال Multicolored softplay,playroom,woodland theme,slide,ball pool,ball pit,wall art,turf
Tigerplay

Soft stepping stones over soft artificial turf lead the way to the play structure

Tigerplay
Tigerplay
Tigerplay

تعد طاولة اللعب القابلة للتعديل أو المكتب ذو الحجم العادي مثالًا واحدًا على شيء يمكن لأطفالك استخدامه عند استخدام القليل (عبر كرسي قابل للضبط) والنمو. وتحدث عن الكراسي ، وتأكد من أن غرفتهم تحتوي على أماكن جلوس مريحة وعادية للغاية ، مثل أكياس الفاصوليا ، والكراسي البلاستيكية أو البوم. وهنا نحتاج إلى الإشارة إلى التطبيق العملي الذي هو غطاء مقعد قابل للغسل!


5- بسيطة

North West London Terraced House, VORBILD Architecture Ltd. VORBILD Architecture Ltd. غرفة الاطفال playroom,toy storage,children's furniture,shutters
VORBILD Architecture Ltd.

North West London Terraced House

VORBILD Architecture Ltd.
VORBILD Architecture Ltd.
VORBILD Architecture Ltd.

يمكنك دائمًا اختيار إضاءة سهلة لنقل الأثاث يمكن إعادة ترتيبها بسهولة عندما يحين وقت إعطاء غرفة اللعب مظهرًا جديدًا – وهو نشاط يمكن للشباب حتى أن يساعدوه!

من غير الواقعي أن تقترح أن السرير الذي ينام فيه طفلك البالغ من العمر أربع سنوات يجب أن يستمر حتى الجامعة ، لكن بعض قطع الأثاث يمكن أن تستمر لفترة أطول من غيرها.


الإبداع في تزيين الجدران

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