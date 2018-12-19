5 أفكار إبداعية لغرفة لعب الأطفال

هل تحلم بمساحة يستطيع أطفالك الاتصال بها؟ لا يجب أن يظل حلما ، حيث أن غرفة اللعب مثالية. إن وجود مساحة تحفز العقول الشابة والخيال ، بالإضافة إلى الحفاظ على نشاط الشباب الصغار ، هو استثمار الأحلام لكثير من الآباء ، ناهيك عن ما يمكن أن يعني بالنسبة لبقية مستويات النظافة والفوضى في المنزل.
ولكن كيف يمكنك إنشاء مساحة لعب مثالية لأطفالك؟ من أين تبدأ؟
إن القفز فوق لعبة في الردهة أو اكتشاف فوضى لمساحة اللعب في غرفة المعيشة هو شيء شهده معظم الآباء. هذا هو المكان الذي يمكن أن يعنى فيه جمال غرفة اللعب الفرق بين منزل نظيف ومرتب وأم أو أب على وشك فقدان عقولهم.
وبصرف النظر عن تركيز فوضى اللعب في غرفة واحدة بدلاً من المنزل بأكمله ، فإن غرفة اللعب بها الكثير من المزايا الأخرى
أخيرا قررت تحويل تلك الغرفة غير المستخدمة إلى غرفة ألعاب للصغار؟ قبل البدء في اختيار خلفية اللعب وألعاب الورق ، فكر أولاً في ما ستستخدمه هذه المساحة. بالطبع سيكون من الرائع إنشاء غرفة مليئة بكل لعبة ونشاط تحت الشمس ، ولكن لنكن مناسبين.
اعمل مع أطفالك لمعرفة ما يحتاجون إليه (مثل غرفة حيث يمكنهم القيام بالواجبات المنزلية والتلوين أو المشاركة في الألعاب بدلاً من غرفة تخزين بسيطة لألعابهم). من المؤكد أن الأطفال سيشعرون بأنهم أقرب إلى غرفة ألعابهم إذا كان لهم رأي في طريقة صنعها.
التركيز على عنصر محدد (مثل الفنون والحرف اليدوية) يمكن أن يضيق خياراتك ويجعل تصميم غرفة اللعب أكثر سهولة.
تلميح: إنشاء ركن قراءة ممتعة ومريح للأطفال يمكن أن يغرس حب القراءة في سن مبكرة جدا. لضمان عدم تعبهم بسهولة ويساعدون على حماية أعينهم ، اختر مكانًا مضاءًا جيدًا (بشكل طبيعي ومصطنع) ولديه خيارات جلوس مريحة. عرض مجموعة مختارة من الكتب على رف كتب ملون ومصمَّم بشكل رائع يسهل الوصول إليه.
تعد طاولة اللعب القابلة للتعديل أو المكتب ذو الحجم العادي مثالًا واحدًا على شيء يمكن لأطفالك استخدامه عند استخدام القليل (عبر كرسي قابل للضبط) والنمو. وتحدث عن الكراسي ، وتأكد من أن غرفتهم تحتوي على أماكن جلوس مريحة وعادية للغاية ، مثل أكياس الفاصوليا ، والكراسي البلاستيكية أو البوم. وهنا نحتاج إلى الإشارة إلى التطبيق العملي الذي هو غطاء مقعد قابل للغسل!
يمكنك دائمًا اختيار إضاءة سهلة لنقل الأثاث يمكن إعادة ترتيبها بسهولة عندما يحين وقت إعطاء غرفة اللعب مظهرًا جديدًا – وهو نشاط يمكن للشباب حتى أن يساعدوه!
من غير الواقعي أن تقترح أن السرير الذي ينام فيه طفلك البالغ من العمر أربع سنوات يجب أن يستمر حتى الجامعة ، لكن بعض قطع الأثاث يمكن أن تستمر لفترة أطول من غيرها.