5 أفكار ملهمة لمدخل منزل جذاب

نعتاد على تصميم مدخل المنزل بطريقة لائقة تكون في بعض الأحيان أكثر ابهاراً من تصميم المنزل و الغرف في حد ذاتها لاعتبار أن المدخل يحكي أكثر عن الانطباع الأول الذي يدوم، ويجعل الضيوف يشعرون بالترحاب والانبهار بمجرد وصولهم لحدود المنزل في البداية، هوميفاي اليوم سوف يستعرض معنا عدداً من الأفكار الرائعة للعديد من الخبراء لتصميم المدخل من الخارج حتى يحقق الجمال والدهشة المطلوبين للغاية ليكون الديكور مشرفك أمام كل ضيوفك.