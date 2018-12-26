5 أفكار ملهمة لمدخل منزل جذاب

نعتاد على تصميم مدخل المنزل بطريقة لائقة تكون في بعض الأحيان أكثر ابهاراً من تصميم المنزل و الغرف في حد ذاتها لاعتبار أن المدخل يحكي أكثر عن الانطباع الأول الذي يدوم، ويجعل الضيوف يشعرون بالترحاب والانبهار بمجرد وصولهم لحدود المنزل في البداية، هوميفاي اليوم سوف يستعرض معنا عدداً من الأفكار الرائعة للعديد من الخبراء لتصميم المدخل من الخارج حتى يحقق الجمال والدهشة المطلوبين للغاية ليكون الديكور مشرفك أمام كل ضيوفك.
خصوصية وجمال تصميم المدخل تظهر للوهلة الأولى من خلال مجموعة من التفاصيل، فالجدران الخارجية للمنزل صممت ببساطة من الأحجار والخرسانة البيضاء، مع اختيار الخشب اللامع ليكون هو مادة تصميم الباب، وعليه فإن هذه المواد المتباينة كانت ملهمة للغاية في ظل وجود روعة تزيين من خلال الإضاءة الساحرة والنباتات الملتفة حول ممر المدخل بطريقة جذابة فعلاً.
الغموض والخصوصية يمكن أن تتحقق بمجرد تصميمك لمدخل منزلك بدون نوافذ أو فتحات، فقط بوابات بدون تفاصيل من مادة ذاتها تكون هي الجمال والتفاصيل، فالخشب وجوده في المدخل يعزز كثيراً من جاذبيته سواء كان في الجدران أو في الباب ذاته، لاحظ الجمال وتباين الدرجات الملهم في هذا المدخل المميز.
اللون الأسود يضيف الكثير من الفيكتورية على الشكل العام لواجهة منزلك وليس المدخل فقط، لاحظ الجمال والرسمية التي تظهر من مجرد البوابة الأمامية للمنزل، الكثير من السحر في صمت، أفكار السهل الممتنع للحصول على الرقي والجمال في لمسة واحدة.
المداخل الكلاسيكية بصفوف الورود والنباتات لازالت تجد من يختارها ويعشقها حتى الآن، فهذا الشكل المستمد من قصور عصر النهضة لايزال حاضراً بقوة في تصميم المداخل ذات النكهة الهادئة والشاعرية، وهذا يتحقق في ظل وجود عوامل أساسية كالسلالم والإضاءة المتدرجة.
من أروع التصاميم وأغربها لمدخل منزل في داخل الجدار وكأنه مثقوب بطريقة غير مدروسة، تصميم كامل يبدع في الهندسة الإنشائية ويظهر فيه المدخل بشكل يشبه مثلث في الجدار بدون أي أبواب، فكرة جريئة في الحقيقة وقد تكون مناسبة في ظل وجود بوابة رئيسية أخرى قبلها.
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