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5 أفكار ملهمة لمدخل منزل جذاب

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa moderna de dimensões generosas e piscina interior, Risco Singular - Arquitectura Lda Risco Singular - Arquitectura Lda منازل
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نعتاد على تصميم مدخل المنزل بطريقة لائقة تكون في بعض الأحيان أكثر ابهاراً من تصميم المنزل و الغرف في حد ذاتها لاعتبار أن المدخل يحكي أكثر عن الانطباع الأول الذي يدوم، ويجعل الضيوف يشعرون بالترحاب والانبهار بمجرد وصولهم لحدود المنزل في البداية، هوميفاي اليوم سوف يستعرض معنا عدداً من الأفكار الرائعة للعديد من الخبراء لتصميم المدخل من الخارج حتى يحقق الجمال والدهشة المطلوبين للغاية ليكون الديكور مشرفك أمام كل ضيوفك.

خصوصية وروعة الإضاءة

Casa moderna de dimensões generosas e piscina interior, Risco Singular - Arquitectura Lda Risco Singular - Arquitectura Lda منازل
Risco Singular – Arquitectura Lda

Risco Singular - Arquitectura Lda
Risco Singular – Arquitectura Lda
Risco Singular - Arquitectura Lda

خصوصية وجمال تصميم المدخل تظهر للوهلة الأولى من خلال مجموعة من التفاصيل، فالجدران الخارجية للمنزل صممت ببساطة من الأحجار والخرسانة البيضاء، مع اختيار الخشب اللامع ليكون هو مادة تصميم الباب، وعليه فإن هذه المواد المتباينة كانت ملهمة للغاية في ظل وجود روعة تزيين من خلال الإضاءة الساحرة والنباتات الملتفة حول ممر المدخل بطريقة جذابة فعلاً.

صمت وغموض

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الغموض والخصوصية يمكن أن تتحقق بمجرد تصميمك لمدخل منزلك بدون نوافذ أو فتحات، فقط بوابات بدون تفاصيل من مادة ذاتها تكون هي الجمال والتفاصيل، فالخشب وجوده في المدخل يعزز كثيراً من جاذبيته سواء كان في الجدران أو في الباب ذاته، لاحظ الجمال وتباين الدرجات الملهم في هذا المدخل المميز.

مهابة الأسود

Casa Habitación, Dehonor Arquitectos Dehonor Arquitectos منازل
Dehonor Arquitectos

Dehonor Arquitectos
Dehonor Arquitectos
Dehonor Arquitectos

اللون الأسود يضيف الكثير من الفيكتورية على الشكل العام لواجهة منزلك وليس المدخل فقط، لاحظ الجمال والرسمية التي تظهر من مجرد البوابة الأمامية للمنزل، الكثير من السحر في صمت، أفكار السهل الممتنع للحصول على الرقي والجمال في لمسة واحدة.

مدخل كلاسيكي رسمي

Cortijo, C8 | ARQUITECTOS C8 | ARQUITECTOS منزل عائلي صغير حجر Beige
C8 | ARQUITECTOS

C8 | ARQUITECTOS
C8 | ARQUITECTOS
C8 | ARQUITECTOS

المداخل الكلاسيكية بصفوف الورود والنباتات لازالت تجد من يختارها ويعشقها حتى الآن، فهذا الشكل المستمد من قصور عصر النهضة لايزال حاضراً بقوة في تصميم المداخل ذات النكهة الهادئة والشاعرية، وهذا يتحقق في ظل وجود عوامل أساسية كالسلالم والإضاءة المتدرجة.

مدخل غريب

Flying House(Pilot's House), IROJE KIMHYOMAN IROJE KIMHYOMAN منازل
IROJE KIMHYOMAN

IROJE KIMHYOMAN
IROJE KIMHYOMAN
IROJE KIMHYOMAN


من أروع التصاميم وأغربها لمدخل منزل في داخل الجدار وكأنه مثقوب بطريقة غير مدروسة، تصميم كامل يبدع في الهندسة الإنشائية ويظهر فيه المدخل بشكل يشبه مثلث في الجدار بدون أي أبواب، فكرة جريئة في الحقيقة وقد تكون مناسبة في ظل وجود بوابة رئيسية أخرى قبلها.


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