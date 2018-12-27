الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ألبوم: مطابخ تألقت ببساطة النمط المينيمال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Don Bosco minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ White
Loading admin actions …

إن لم تكن على علم بملامح الأسلوب المينيمال في الديكور، فهذا الألبوم من هوميفاي كفيل بأن يُطلعك على سماته الساحرة التي أساسها البساطة والأناقة والوظيفية، حيث يركز على عرض عشرة تصميمات مذهلة لمطابخ مينيمالية مئة بالمئة!

1- الأبيض مع البني الفاتح أو الخشب من أكثر الخيارات الملائمة لهذا النمط

W kolorach ziemi, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مطبخ بالغ الأناقة يجمع بين اللونين الأبيض والخشبي بدرجة اللون البني الفاتح ليشكلا معًا مزيجًا ساحرًا يغلف جميع الخزائن ويمتد للجدران والأرضية ومائدة الجزيرة بما تشمله من مساحة تخزينية ذكية خارجية.

2- الإضاءة الوظيفية أسفل الخزائن العلوية جعلت هذا النموذج مذهلًا

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio مطبخ
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

نموذج مصمم على شكل حرف U تتزين جميع خزائنه باللون الرمادي القاتم، فيما تظهر المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية بلون أصفر زاهي يزداد إشراقة بفضل الإضاءة الوظيفية.

3- الأبيض يسيطر عليه كليًا في الخزائن ومائدة الجزيرة وما حولها من مقاعد عصرية

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI مطبخ
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

عندما يتعلق الأمر بالنمط التبسيطي، فإن اللون الأبيض هو الخيار الأول ليستخدم في كل شيء، أي الجدران والخزائن ومائدة الجزيرة ومعها أيضًا المقاعد على حد سواء.

4- ما بين خطوط الأبيض والأسود السحرية

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

مطبخ بمساحة شاسعة يتألق بخطوط متوازنة باللونين الأبيض والأسود، فيسيطر الأول على الخلفية العامة من سقف وجدران وأرضية وأسطح العمل، فيما يستحوذ الثاني على الأبواب والخزائن بمائدة الجزيرة.

5- تصميم خطي بسيط لكن أنيق للغاية

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

ليس هناك أجمل من البساطة، والتي تتجسد هنا في هذا النموذج الذي اعتمد على تصميم خطي تظهر فيه وحداته التخزينية بعدد قليل في خط مستقيم، مع مجموعة أرفف علوية تكسبه جمالًا من نوع خاص لن يفهمه كثيرون.

6- الرخام صنع الفارق هنا بتغليفه لمائدة الجزيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل أنت من محبي الرخام؟ إن كنت كذلك، فحتمًا ستحب هذا المطبخ بما شمله من لمسة ديكورية مذهلة بتلك المادة الطبيعية الساحرة والتي غلفت مائدة الجزيرة بالكامل بتعرجاتها الرمادية المدهشة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ما رأيك بالخشب مع اللون الرمادي القاتم؟

Transformation einer Doppelhaushälfte, BJ 1956, Köln (KfW-70-Haus), pickartzarchitektur pickartzarchitektur مطبخ خشب Black
pickartzarchitektur

pickartzarchitektur
pickartzarchitektur
pickartzarchitektur

هذا النموذج فقط لمحبي التصاميم الجديدة الخارجة عن المألوف، حيث يعتمد على شريكين لونيين مميزين وهما الرمادي القاتم مع البني الفاتح الممثل في الخشب، واللذان يتبادلان أدوارهما في جميع أرجاء المطبخ بكل احترافية.

8- مدمج مع الجدار بطريقة احترافية

Cucina su misura, Abitacolo Interni Abitacolo Interni مطبخ ذو قطع مدمجة
Abitacolo Interni

Abitacolo Interni
Abitacolo Interni
Abitacolo Interni

في المساحات المحدودة والشقق الاستوديو، عادة ما تكون المطابخ المدمجة هي الخيار المثالي للتعامل مع ضيق المكان، هذا لا يعني أنها غير محببة في المساحات الواسعة، والنموذج المعروض هنا يؤكد ذلك.

9- وحداته التخزينية على شكل حرف L باللون البيج وهو لون الجدران ذاته

minimal "in stile", studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

مطبخ آخر بسيط التصميم صممت وحداته التخزينية على شكل حرف L كما هو واضح بالصورة المعروضة، وهو التخطيط المناسب عادة للمساحات المفتوحة على بقية غرف المجال الحيوي للمنزل.

10- مفتوح بالكامل على المعيشة حيث يتضمن بار خشبي أخاذ

Don Bosco minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ White
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

نموذج آخر مفتوح بالكامل على غرف المجال الحيوي، لكنه بتصميم يفوق النموذج السابق روعة والفضل يعود للون الأبيض الذي يضفي إشراقته على المساحة بالكامل، إلى جانب اللمسات الخضراء التي صنعت الفارق أيضًا هنا.

5 أفكار ملهمة لمدخل منزل جذاب

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً