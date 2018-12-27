ألبوم: مطابخ تألقت ببساطة النمط المينيمال

ليس هناك أجمل من البساطة، والتي تتجسد هنا في هذا النموذج الذي اعتمد على تصميم خطي تظهر فيه وحداته التخزينية بعدد قليل في خط مستقيم، مع مجموعة أرفف علوية تكسبه جمالًا من نوع خاص لن يفهمه كثيرون.