ألبوم: مطابخ تألقت ببساطة النمط المينيمال

إن لم تكن على علم بملامح الأسلوب المينيمال في الديكور، فهذا الألبوم من هوميفاي كفيل بأن يُطلعك على سماته الساحرة التي أساسها البساطة والأناقة والوظيفية، حيث يركز على عرض عشرة تصميمات مذهلة لمطابخ مينيمالية مئة بالمئة!
مطبخ بالغ الأناقة يجمع بين اللونين الأبيض والخشبي بدرجة اللون البني الفاتح ليشكلا معًا مزيجًا ساحرًا يغلف جميع الخزائن ويمتد للجدران والأرضية ومائدة الجزيرة بما تشمله من مساحة تخزينية ذكية خارجية.
نموذج مصمم على شكل حرف U تتزين جميع خزائنه باللون الرمادي القاتم، فيما تظهر المساحة الفاصلة بين الخزائن العلوية والسفلية بلون أصفر زاهي يزداد إشراقة بفضل الإضاءة الوظيفية.
عندما يتعلق الأمر بالنمط التبسيطي، فإن اللون الأبيض هو الخيار الأول ليستخدم في كل شيء، أي الجدران والخزائن ومائدة الجزيرة ومعها أيضًا المقاعد على حد سواء.
مطبخ بمساحة شاسعة يتألق بخطوط متوازنة باللونين الأبيض والأسود، فيسيطر الأول على الخلفية العامة من سقف وجدران وأرضية وأسطح العمل، فيما يستحوذ الثاني على الأبواب والخزائن بمائدة الجزيرة.
ليس هناك أجمل من البساطة، والتي تتجسد هنا في هذا النموذج الذي اعتمد على تصميم خطي تظهر فيه وحداته التخزينية بعدد قليل في خط مستقيم، مع مجموعة أرفف علوية تكسبه جمالًا من نوع خاص لن يفهمه كثيرون.
هل أنت من محبي الرخام؟ إن كنت كذلك، فحتمًا ستحب هذا المطبخ بما شمله من لمسة ديكورية مذهلة بتلك المادة الطبيعية الساحرة والتي غلفت مائدة الجزيرة بالكامل بتعرجاتها الرمادية المدهشة.
هذا النموذج فقط لمحبي التصاميم الجديدة الخارجة عن المألوف، حيث يعتمد على شريكين لونيين مميزين وهما الرمادي القاتم مع البني الفاتح الممثل في الخشب، واللذان يتبادلان أدوارهما في جميع أرجاء المطبخ بكل احترافية.
في المساحات المحدودة والشقق الاستوديو، عادة ما تكون المطابخ المدمجة هي الخيار المثالي للتعامل مع ضيق المكان، هذا لا يعني أنها غير محببة في المساحات الواسعة، والنموذج المعروض هنا يؤكد ذلك.
مطبخ آخر بسيط التصميم صممت وحداته التخزينية على شكل حرف L كما هو واضح بالصورة المعروضة، وهو التخطيط المناسب عادة للمساحات المفتوحة على بقية غرف المجال الحيوي للمنزل.
نموذج آخر مفتوح بالكامل على غرف المجال الحيوي، لكنه بتصميم يفوق النموذج السابق روعة والفضل يعود للون الأبيض الذي يضفي إشراقته على المساحة بالكامل، إلى جانب اللمسات الخضراء التي صنعت الفارق أيضًا هنا.