ابداع تركي في ديكور الأماكن العامة

تصميمات مبهرة نستعرضها في هوميفاي من هنا وهناك، واليوم موعدنا مع مدينة الجمال والروعة اسطنبول في بلد السحر تركيا حيث الإبداع في اختيار الديكور والإكسسوارات للأماكن العامة لعدد من المشروعات الناجحة لمكتب DESTONE في اسطنبول القائم بالكثير من النجاح في صور نستعرضها سوياً لأماكن تشعرك بالفن والتميز بمجرد الإطلاع عليها وتأمل تآلف ألوانها ودفء معانيها.
إليكم جولة في جمال تركيا من خلال الخبراء في هوميفاي المتخصصون في المحطات العامة وأماكن ارتياد المواصلات والمترو تحديداً.
الأعمال الفنية بالزجاج تعتبر من أصعب انواع التزيين والإكسسوار التي يمكن أن تزين منازل داخلية فما بالنا بالأماكن العامة، في اعتقادنا أن تصميم مختلف الألوان كهذا في وسط قاعة رئيسية بمحطة في اسطنبول قد استغرق الكثير من التفكير لتنفيذه بهذه البراعة والاتقان، في المقابل كان استغلال الشكل الهندسي للسقف بطريقة الفن الإسلامي للمعينات الهندسية واضحاً وحافظ على أصالة التصميم من جهة ومن جهة أخرى ساعد على دخول كمية أكبر من الضوء لداخل القاعة.
الإبداع في تصميم البهو بالأعمدة العالية والمساحة الشاسعة والرسوم الجدارية بات أمر محل للإعجاب في هذه المحطة الرئيسية باسطنبول، يكفي الجمال في التناغم بين كل هذه التفاصيل، وسهولة التعامل مع المساحة الكبيرة بأناقة وتبادل مميز في الأدوار، بداية من الأرضيات اللامعة وحتى الأعمدة الخرسانية وانتهاءاً باخفاء التجهيزات الصناعية والخطوط في السقف بطريقة تمويه مميزة.
المحطة من الداخل من تنفيذ نفس المكتب، جاء فيها العديد من الإبداع بداية من استخدام الزجاج بألوان ساخنة وحتى الأعمدة والأرضيات من الرخام والجرانيت، إنها روعة وسهولة في التعامل أكسبت المحطة تصميماً مستقلاً وشخصية واضحة.
الأناقة في الفن التشكيلي كانت حاضرة من البداية في الزجاج كما رأينا، وفي هذا البهو المميز لهذه المحطة كانت الجداريات من الفسيفساء الشرقية أمراً غاية في الجاذبية، وكذلك استخدام الأسود والأبيض في باقي التفاصيل منح المحطة تصميماً عصرياً بامتياز.
التواجد الفني من خلال اللوحات الجدارية المغطاة بالزجاج للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة من إبداعات هذا التصميم في هذا المكان العام الذي يمر حوله يومياً على مدار الساعة العديد من العوامل الجوية والحرارية التي قد تؤدي لبهتان الألوان ولكن استخدام الزجاج في الحقيقة فكرة عبقرية للحفاظ على الألوان واستخدام الفسيفساء الجرانيتية والرخامية كان ملهماً في الصدد ذاته.
الأبيض والأزرق من ايقونات طراز البحر المتوسط، واستخدم في هذه المحطة من الخارج مع وجود الزجاج الشفاف الذي منح اللونين فاعلية وقوة ملموسة، وهو ماأعطي أيضاً المساحة الكبيرة والمريحة أمامنا وشعور بالاتساع في كافة التفاصيل، مع الاستخدام المميز للإطارات الخشبية الفنية واللوحات الزيتية والفنون التشكيلية في نهاية القاعة وكأنها توقيع مميز لهذا المكتب المميز.
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