ابداع تركي في ديكور الأماكن العامة

تصميمات مبهرة نستعرضها في هوميفاي من هنا وهناك، واليوم موعدنا مع مدينة الجمال والروعة اسطنبول في بلد السحر تركيا حيث الإبداع في اختيار الديكور والإكسسوارات للأماكن العامة لعدد من المشروعات الناجحة لمكتب DESTONE في اسطنبول القائم بالكثير من النجاح في صور نستعرضها سوياً لأماكن تشعرك بالفن والتميز بمجرد الإطلاع عليها وتأمل تآلف ألوانها ودفء معانيها.

إليكم جولة في جمال تركيا من خلال الخبراء في هوميفاي المتخصصون في المحطات العامة وأماكن ارتياد المواصلات والمترو تحديداً.