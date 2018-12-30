5 أفكار ناجحة للحصول على منزل دافيء

في فصل الشتاء نتأثر كثيراً بالشعور بالبرد لذا نظل وقت أفضل في منازلنا للبحث عن الدفء المنشود واللحظات التي لاتعوض برفقة العائلة والأصدقاء، لذا فقد قمنا في هوميفاي بتخصيص هذا الموضوع لنشر عدد من النصائح والأفكار التي أدلى بها الخبراء بخصوص توفير أكثر من مكان في المنزل يساعدك لتشعر بالدفء في مختلف الغرف بفصل الشتاء ويساعدك على أن تشعر بمزيد من الراحة في فترات بقائك بالمنزل لفترة أطول من المعتاد على الأقل صيفاً.







