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5 أفكار ناجحة للحصول على منزل دافيء

Mohammed Awad Mohammed Awad
Southern African Residence - Bedroom Ideas, Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural غرفة نوم
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في فصل الشتاء نتأثر كثيراً بالشعور بالبرد لذا نظل وقت أفضل في منازلنا للبحث عن الدفء المنشود واللحظات التي لاتعوض برفقة العائلة والأصدقاء، لذا فقد قمنا في هوميفاي بتخصيص هذا الموضوع لنشر عدد من النصائح والأفكار التي أدلى بها الخبراء بخصوص توفير أكثر من مكان في المنزل يساعدك لتشعر بالدفء في مختلف الغرف بفصل الشتاء ويساعدك على أن تشعر بمزيد من الراحة في فترات بقائك بالمنزل لفترة أطول من المعتاد على الأقل صيفاً.



السجاد

Southern African Residence - Bedroom Ideas, Dessiner Interior Architectural Dessiner Interior Architectural غرفة نوم
Dessiner Interior Architectural

Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural
Dessiner Interior Architectural

وجود السجاد الكثيف في الأرضيات يجنبك الشعور بالبرد القارص والرطوبة في فصل الشتاء، كما أنه يكون صحياً أكثر ويمنحك شعوراً بالدفء لاغنى عنه، لذا ينصح دائماً باستخدام السجاد الكثيف ذو الملمس الناعم أو الخشن بحيث يحجب أي شعور بالصقيع عن الأقدام.

الستائر السميكة

homify غرفة نوم رخام Beige
homify

homify
homify
homify

استخدام الستائر خصوصاً في الشتاء أثناء ساعات الليل يزيد من شعورك بالدفء ويجعل المنزل أكثر قدرة على الاحتفاظ بحرارته قدر الإمكان، كما أن الستائر تمنحك شعور مختلف بالهدوء والانعزالية عما يحدث حولك من فوضى أو أثناء سقوط الأمطار أو هبوب الرياح القوية، الستائر ستكون العازل الفاصل بين خصوصية المنزل وبين هذه الأحداث المتوالية والسريعة الحدوث شتاءاً.

تقريب الجلسات وتصميمها بمواد معينة

reception by raydesigns RayDesigns غرفة المعيشة
RayDesigns

reception by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

في الجلسات العامة كغرفة المعيشة أو الاستقبال ينصح بعد استخدام السجاد وصيانة المدفأة واستخدام الستائر بتقريب مسافة الجلسة ذاتها لإعطاء احساس أكثر بالدفء، كما يمكن استخدام الشموع فوق طاولة القهوة الخاصة بطقم الأنترية كنوع من الإكسسوار الذي يساعد أيضاً في الحصول على الشعور بالدفء.

منطقة لممارسة الرياضة

Skadia Luxury Towers , Rapzzodia Interiorismo Rapzzodia Interiorismo صالة الرياضة خشب Wood effect
Rapzzodia Interiorismo

Rapzzodia Interiorismo
Rapzzodia Interiorismo
Rapzzodia Interiorismo

الرياضة من أيسر الطرق للحصول على الطاقة والشعور بالدفء مهما كانت درجة الحرارة باردة، فوجود مكان لممارسة الألعاب الرياضية والتمارين في المنزل يضمن لك الحصول على طاقة لاحدود لها ودفء لايقارن وحيوية يصعب تكرارها، وهي الطريقة الأكثر روعة من الجانب الصحي والترفيهي التي تأتي ضمن الطرق التي تصل بمنزلك لمناطق أكثر دفئاً.

اترك المجال للشمس صباحاً

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify



في الصباح حاول أن تترك المجال للشمس بالدخول للمنزل، وهذا عن طريق ازالة الستائر نهاراً والسماح بمرور الضوء من خلال النوافذ وتجديد الهواء، فهذه الطريقة صحية للغاية وتضمن لك الاستمتاع بآشعة الشمس الآمنة في فترات النهار وحتى العصر.


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