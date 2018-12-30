5 أفكار ناجحة للحصول على منزل دافيء

في فصل الشتاء نتأثر كثيراً بالشعور بالبرد لذا نظل وقت أفضل في منازلنا للبحث عن الدفء المنشود واللحظات التي لاتعوض برفقة العائلة والأصدقاء، لذا فقد قمنا في هوميفاي بتخصيص هذا الموضوع لنشر عدد من النصائح والأفكار التي أدلى بها الخبراء بخصوص توفير أكثر من مكان في المنزل يساعدك لتشعر بالدفء في مختلف الغرف بفصل الشتاء ويساعدك على أن تشعر بمزيد من الراحة في فترات بقائك بالمنزل لفترة أطول من المعتاد على الأقل صيفاً.
وجود السجاد الكثيف في الأرضيات يجنبك الشعور بالبرد القارص والرطوبة في فصل الشتاء، كما أنه يكون صحياً أكثر ويمنحك شعوراً بالدفء لاغنى عنه، لذا ينصح دائماً باستخدام السجاد الكثيف ذو الملمس الناعم أو الخشن بحيث يحجب أي شعور بالصقيع عن الأقدام.
استخدام الستائر خصوصاً في الشتاء أثناء ساعات الليل يزيد من شعورك بالدفء ويجعل المنزل أكثر قدرة على الاحتفاظ بحرارته قدر الإمكان، كما أن الستائر تمنحك شعور مختلف بالهدوء والانعزالية عما يحدث حولك من فوضى أو أثناء سقوط الأمطار أو هبوب الرياح القوية، الستائر ستكون العازل الفاصل بين خصوصية المنزل وبين هذه الأحداث المتوالية والسريعة الحدوث شتاءاً.
في الجلسات العامة كغرفة المعيشة أو الاستقبال ينصح بعد استخدام السجاد وصيانة المدفأة واستخدام الستائر بتقريب مسافة الجلسة ذاتها لإعطاء احساس أكثر بالدفء، كما يمكن استخدام الشموع فوق طاولة القهوة الخاصة بطقم الأنترية كنوع من الإكسسوار الذي يساعد أيضاً في الحصول على الشعور بالدفء.
الرياضة من أيسر الطرق للحصول على الطاقة والشعور بالدفء مهما كانت درجة الحرارة باردة، فوجود مكان لممارسة الألعاب الرياضية والتمارين في المنزل يضمن لك الحصول على طاقة لاحدود لها ودفء لايقارن وحيوية يصعب تكرارها، وهي الطريقة الأكثر روعة من الجانب الصحي والترفيهي التي تأتي ضمن الطرق التي تصل بمنزلك لمناطق أكثر دفئاً.
في الصباح حاول أن تترك المجال للشمس بالدخول للمنزل، وهذا عن طريق ازالة الستائر نهاراً والسماح بمرور الضوء من خلال النوافذ وتجديد الهواء، فهذه الطريقة صحية للغاية وتضمن لك الاستمتاع بآشعة الشمس الآمنة في فترات النهار وحتى العصر.
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