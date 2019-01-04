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غرف نوم أنيقة بألوان داكنة جذابة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نوم حجر Transparent
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غرف النوم التي تحمل ألواناً داكنة، غالباً ماتكون جذابة لحد بعيد لعشاق العمق والأناقة في التفاصيل، ولعل عامل المساحة يعد من أخطر العوامل التي تدفعك للبعد عن هذه الدرجات من الألوان كما يوضح الخبراء ، إلا أن الإبداع والعوامل المساندة كالإضاءة والدمج بين الدرجات المختلفة للألوان بين الفاتح والداكن والمتوسط بينها قد فتحت العديد من الآفاق لاستخدامها في غرف النوم تحديداً أو الغرف عامة مهما كانت مساحاتها وبأريحية كبيرة.


هوميفاي سوف يمنحنا الكثير من الأفكار والصور المدهشة لتصاميم استخدمت الألوان الداكنة بلمسة فيكتورية واتقان منقطع النظير لتصميم غرف النوم بأفضل نتائج.


لونان

Aménagement suite parentale, Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL غرفة نوم نحاس/برونز Black
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL

Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design &amp; Décoration SPRL
Atelier Pourpre Design & Décoration SPRL

يمكنك استخدام درجتين مختلفتين من الألوان في تصميم غرفة النوم الخاصة بك بشرك أن يكونا متآلفين وبينهما تنسيق واضح، خصوصاً في المكونات المكملة بالغرفة، مثل الإضاءة ولونها شرط أن يكون موازي لهما، والأثاث يجب أن يكون من إحداها، وكذلك الإكسسوارات، لذا فإن اختيار لونين مسألة شاقة ولكن نتيجتها بالتنسيق السليم في الألوان والمكونات أكثر من رائعة.

درجات من العاجي للبني

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الدرجات الرمادية والسوداء يمكن أن يكونا في تصميم واحد، وهذا ينطبق على العاجي والبني، والدرجات التي تندرج من الفاتح والداكن بكل سهولة، حيث نلاحظ في هذه الغرفة استخدام درجة فاتحة وأخرى داكنة من اللون ذاته، وهو مايسهل كثيراً اختيار الإكسسوارات والألوان الخاصة بالأثاث لأنهم لن يخرجوا من نفس اللون ودرجاته أيضاً.

عالم من الأخضر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللون الأخضر لون الهدوء والسلام، يمكن استخدامه بدرجته الزيتونية في غرفة النوم بشرط أن تكون مساحتها كبيرة نوعاً ما، مع تحقيق الكثير من الإثارة من خلال إضافة مكونات لا تستحوذ على المساحة، وكذلك اختيار نوعية إضاءة ملهمة من الدرجات الفاتحة.

موجات الأزرق

Mr. Robinson Residence At Velacheri, Chennai., Design port Design port غرفة نوم خشب Blue
Design port

Design port
Design port
Design port

الأزرق أيضاً من الألوان التي يمكن أن تضاف بدرجاته المختلفة لغرفة اللون بشرط أن يكون مصاحب له لون أبيض مثلاً، أو درجات فاتحة أكثر من الأزرق ذاته، فهذا اللون هو لون السماء والبحار ومنه استمد نمط البحر المتوسط بالكامل سحره وجماله وجاذبيته.

طبيعية الأحجار

homify غرفة نوم حجر Transparent
homify

homify
homify
homify



الأحجار والمواد الطبيعية في الغالب تميل للألوان الداكنة، لذا يمكنك استخدام المكونات الطبيعية لزينة الجدران لتضفي أناقة لامثيل لها بدون أي خوف من النتائج، فالمواد الطبيعية في أغلبها جاذبة للانتباه ومناسبة للمساحات بشتى أنواعها.


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الألوان الداكنة قمة الأناقة

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