غرف نوم أنيقة بألوان داكنة جذابة

غرف النوم التي تحمل ألواناً داكنة، غالباً ماتكون جذابة لحد بعيد لعشاق العمق والأناقة في التفاصيل، ولعل عامل المساحة يعد من أخطر العوامل التي تدفعك للبعد عن هذه الدرجات من الألوان كما يوضح الخبراء ، إلا أن الإبداع والعوامل المساندة كالإضاءة والدمج بين الدرجات المختلفة للألوان بين الفاتح والداكن والمتوسط بينها قد فتحت العديد من الآفاق لاستخدامها في غرف النوم تحديداً أو الغرف عامة مهما كانت مساحاتها وبأريحية كبيرة.
هوميفاي سوف يمنحنا الكثير من الأفكار والصور المدهشة لتصاميم استخدمت الألوان الداكنة بلمسة فيكتورية واتقان منقطع النظير لتصميم غرف النوم بأفضل نتائج.
يمكنك استخدام درجتين مختلفتين من الألوان في تصميم غرفة النوم الخاصة بك بشرك أن يكونا متآلفين وبينهما تنسيق واضح، خصوصاً في المكونات المكملة بالغرفة، مثل الإضاءة ولونها شرط أن يكون موازي لهما، والأثاث يجب أن يكون من إحداها، وكذلك الإكسسوارات، لذا فإن اختيار لونين مسألة شاقة ولكن نتيجتها بالتنسيق السليم في الألوان والمكونات أكثر من رائعة.
الدرجات الرمادية والسوداء يمكن أن يكونا في تصميم واحد، وهذا ينطبق على العاجي والبني، والدرجات التي تندرج من الفاتح والداكن بكل سهولة، حيث نلاحظ في هذه الغرفة استخدام درجة فاتحة وأخرى داكنة من اللون ذاته، وهو مايسهل كثيراً اختيار الإكسسوارات والألوان الخاصة بالأثاث لأنهم لن يخرجوا من نفس اللون ودرجاته أيضاً.
اللون الأخضر لون الهدوء والسلام، يمكن استخدامه بدرجته الزيتونية في غرفة النوم بشرط أن تكون مساحتها كبيرة نوعاً ما، مع تحقيق الكثير من الإثارة من خلال إضافة مكونات لا تستحوذ على المساحة، وكذلك اختيار نوعية إضاءة ملهمة من الدرجات الفاتحة.
الأزرق أيضاً من الألوان التي يمكن أن تضاف بدرجاته المختلفة لغرفة اللون بشرط أن يكون مصاحب له لون أبيض مثلاً، أو درجات فاتحة أكثر من الأزرق ذاته، فهذا اللون هو لون السماء والبحار ومنه استمد نمط البحر المتوسط بالكامل سحره وجماله وجاذبيته.
الأحجار والمواد الطبيعية في الغالب تميل للألوان الداكنة، لذا يمكنك استخدام المكونات الطبيعية لزينة الجدران لتضفي أناقة لامثيل لها بدون أي خوف من النتائج، فالمواد الطبيعية في أغلبها جاذبة للانتباه ومناسبة للمساحات بشتى أنواعها.
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