غرف نوم أنيقة بألوان داكنة جذابة

غرف النوم التي تحمل ألواناً داكنة، غالباً ماتكون جذابة لحد بعيد لعشاق العمق والأناقة في التفاصيل، ولعل عامل المساحة يعد من أخطر العوامل التي تدفعك للبعد عن هذه الدرجات من الألوان كما يوضح الخبراء ، إلا أن الإبداع والعوامل المساندة كالإضاءة والدمج بين الدرجات المختلفة للألوان بين الفاتح والداكن والمتوسط بينها قد فتحت العديد من الآفاق لاستخدامها في غرف النوم تحديداً أو الغرف عامة مهما كانت مساحاتها وبأريحية كبيرة.





هوميفاي سوف يمنحنا الكثير من الأفكار والصور المدهشة لتصاميم استخدمت الألوان الداكنة بلمسة فيكتورية واتقان منقطع النظير لتصميم غرف النوم بأفضل نتائج.



