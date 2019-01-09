5 أشكال من الطبيعة لزينة منزلك

الأشكال الطبيعية التي يمكن استخدامها في زينة المنزل عديدة ومتنوعة وفي مختلف الغرف ، ويمكنك اختيار أجملها وأفضلها بالنسبة للتصميم الداخلي لمنزلك بكل سهولة، سواء للتصميم الأساسي أو للكماليات والإكسسوارات، وتنقسم هذه المواد الطبيعية بين الأخشاب والاحجار والصخور والمواد الحية كالنباتات وأحواض الأسماك، وغيرها الكثير من الأشكال التي سنود التطرق إليها من خلال هذا الموضوع عبر هوميفاي.
أحد أكثر الأشكال روعة جمالاً في عالم استخدام المواد الطبيعية في واجهات المنازل الخارجية، مزيج الخشب والأحجار المتأثر بموجات الضوء الساقطة عليه من الإضاءة الساحرة حوله، في الحقيقة هذا يعتبر من أجمل الأفكار التي يمكنك أن تضيفها لديكور منزلك من الخارج خصوصاً لو كان محاطاً بظواهر طبيعية مماثلة مثل الجبال والأشجار أو البحار، عليك بالخشب والأحجار لمزيج أكثر استقلالية وتوهجاً.
الخشب في السفرة والمطبخ من أكثر مايتكرر في تصميم السفرة بوجه عام والأسطح والطاولات بشكل خاص، حيث يعتبر من المواد سهلة التكاليف يسيرة التنظيف والصيانة، ومليئة بالتنوع والجمال، عليك بالخشب في تصميم الطاولة الكبيرة أو الصغيرة، والرفوف وجزيرة المطبخ، ودرجات السلالم والمقاعد والقائمة تطول للكثير من الترشيحات التي يتألق فيها الخشب عن غيره من المواد.
الجرانيت من المواد الشهيرة في عالم تصميم الأسطح خصوصاص ذات العملية العالية والتي تتعرض لمزيد من الضغوط والاستخدام المتكرر، مثل جزيرة المطبخ ورف الحوض، والطاولات الخارجية الثابتة، والتي تحتاج لمادة قوية حتى لاتتأثر بعوامل التغير المناخي والأمطار والاتربة، وتنظيفها لايستغرق سوى دقائق معدودة.
البنات والنخيل بأشكالهما في الطبيعة يجعلان المساحة الخارجية والفناء الخلفي والحديقة بالكامل جذابة لاقصى درجة، فشكل النخل ينقل لك تجربة شرقية واعدة حول الجدران الخارجية لمنزلك، كما أن وجود النبات والزهور في المدخل يجعل المنزل أكثر ترحيباً بالجميع.
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