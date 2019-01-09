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5 أشكال من الطبيعة لزينة منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Contemporary Replacement Dwelling, Cubert, Laurence Associates Laurence Associates منزل عائلي صغير جرانيت
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الأشكال الطبيعية التي يمكن استخدامها في زينة المنزل عديدة ومتنوعة وفي مختلف الغرف ، ويمكنك اختيار أجملها وأفضلها بالنسبة للتصميم الداخلي لمنزلك بكل سهولة، سواء للتصميم الأساسي أو للكماليات والإكسسوارات، وتنقسم هذه المواد الطبيعية بين الأخشاب والاحجار والصخور والمواد الحية كالنباتات وأحواض الأسماك، وغيرها الكثير من الأشكال التي سنود التطرق إليها من خلال هذا الموضوع عبر هوميفاي.



واجهة خارجية خشب وأحجار

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Laurence Associates

Contemporary Replacement Dwelling, Cubert

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

أحد أكثر الأشكال روعة جمالاً في عالم استخدام المواد الطبيعية في واجهات المنازل الخارجية، مزيج الخشب والأحجار المتأثر بموجات الضوء الساقطة عليه من الإضاءة الساحرة حوله، في الحقيقة هذا يعتبر من أجمل الأفكار التي يمكنك أن تضيفها لديكور منزلك من الخارج خصوصاً لو كان محاطاً بظواهر طبيعية مماثلة مثل الجبال والأشجار أو البحار، عليك بالخشب والأحجار لمزيج أكثر استقلالية وتوهجاً.

مطبخ وسفرة خشبية

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Laurence Associates

Contemporary Replacement Dwelling, Cubert

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

الخشب في السفرة والمطبخ من أكثر مايتكرر في تصميم السفرة بوجه عام والأسطح والطاولات بشكل خاص، حيث يعتبر من المواد سهلة التكاليف يسيرة التنظيف والصيانة، ومليئة بالتنوع والجمال، عليك بالخشب في تصميم الطاولة الكبيرة أو الصغيرة، والرفوف وجزيرة المطبخ، ودرجات السلالم والمقاعد والقائمة تطول للكثير من الترشيحات التي يتألق فيها الخشب عن غيره من المواد.

جرانيت وصخور

Contemporary Replacement Dwelling, Cubert, Laurence Associates Laurence Associates منازل جرانيت outdoor dining,dining table,dining chairs,terrace,patio,balustrade,modern,garden,glazing
Laurence Associates

Contemporary Replacement Dwelling, Cubert

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

الجرانيت من المواد الشهيرة في عالم تصميم الأسطح خصوصاص ذات العملية العالية والتي تتعرض لمزيد من الضغوط والاستخدام المتكرر، مثل جزيرة المطبخ ورف الحوض، والطاولات الخارجية الثابتة، والتي تحتاج لمادة قوية حتى لاتتأثر بعوامل التغير المناخي والأمطار والاتربة، وتنظيفها لايستغرق سوى دقائق معدودة.

نبات ونخيل

Residência - Condomínio Aquárius IV, Art&Contexto Arquitetura Art&Contexto Arquitetura منازل Beige
Art&amp;Contexto Arquitetura

Art&Contexto Arquitetura
Art&amp;Contexto Arquitetura
Art&Contexto Arquitetura


البنات والنخيل بأشكالهما في الطبيعة يجعلان المساحة الخارجية والفناء الخلفي والحديقة بالكامل جذابة لاقصى درجة، فشكل النخل ينقل لك تجربة شرقية واعدة حول الجدران الخارجية لمنزلك، كما أن وجود النبات والزهور في المدخل يجعل المنزل أكثر ترحيباً بالجميع.


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