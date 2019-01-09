5 أشكال من الطبيعة لزينة منزلك

الخشب في السفرة والمطبخ من أكثر مايتكرر في تصميم السفرة بوجه عام والأسطح والطاولات بشكل خاص، حيث يعتبر من المواد سهلة التكاليف يسيرة التنظيف والصيانة، ومليئة بالتنوع والجمال، عليك بالخشب في تصميم الطاولة الكبيرة أو الصغيرة، والرفوف وجزيرة المطبخ، ودرجات السلالم والمقاعد والقائمة تطول للكثير من الترشيحات التي يتألق فيها الخشب عن غيره من المواد.