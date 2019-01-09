حينما يكون ورق الحائط أثمن من الذهب

حينما تفكر في تصميم إكسسوار مبهجة ومختلف ومتميز لابد أن يكون في تفكيرك ورق الحائط كأحد أهم الحلول التي تمكنك من الوصول لهذه الخلطة السحرية بنجاح كبير، يجمع بين قلة التكاليف وبين روعة المردود، إليكم مجموعة مبهجة من تصاميم أوراق الحائط أبدع بأيادي تركية من عمل SK CONCEPT
سنشاهد في هذا الموضوع توجهات مختلفة ورائعة استخدمت في عديد من الغرف ، وبألوان خلابة وطرق مميزة ومبتكرة تختلف في الشكل ولكنها تجتمع في المضمون الراقي والأنيق.
ألوان كثيفة وزاهية وتفاصيل أكثر من رائعة لتصوير ورق الحائط بهذا الجمال والبهاء، بشكل الفلامنجو الطبيعي والنبات الاستوائي الجذاب نلاحظ كيف أن هذا الورق كان محوراً هاماً في رؤيتنا للديكور الخاص بالغرفة بل إنه يبدو العلامة الأكثر ظهوراً فيها.
تداخل الألوان بحيث تبدو طبيعية تماماً من أروع ما يمكن تصوره في هذا الديكور الرائع بأيدي تركية مبدعة، حيث تخيل المصمم المبدع أن الورق عبارة عن لوحة حقيقية وكانت الألوان فيها تشبه كثيراً الألوان الزيتية في اللوحات التشكيلية الخالدة، لذا جعلنا نشعر أننا أمام لوحة كبيرة وليست أوراق حائط خلابة التفاصيل.
التصوير ثلاثي الأبعاد قد يجعل الجدران تبدو وكأنها حقيقية فعلاً، لاحظ ورق الحائط كيف كان حاضراً بقوة ليجعل الغرفة تبدو أكثر روعة وجمالاً، التفاصيل أشبه بنافذة كبيرة تطل على محيط من الغابات الكثيفة فعلاً، ومستوى تصوير الضوء من خلالها خرافي لأبعد الحدود.
الطبيعة الرائعة دائماً تتجسد بجمالها وتفاصيلها في ورق الحائط أكثر من أي عنصر آخر يمكن استخدامه في تزيين الجدران، لذا كان استخدام الزهور بشكلها المتشابك وأوراقها المتفتحة وسيلة رائعة من المصمم لرسم البهجة والجمال على الجدران بكل سهولة.
التصور الكلاسيكي لورق الحائط دائماً مايعتمد على التفاصيل الهادئة والأنيقة في الوقت ذاته، لاحظ شكل الزهور والطيور واللون العاجي الجذاب في الجدار ستدرك معنى أن يكون لورق الحائط تفاصيل إبداعية حقيقية تستحق أن تزين حوائط وجدران منزلك.
التصاميم الهادئة تتفرد بها أوراق الحائط بطريقة عجيبة كما أنها تتميز في التصاميم الصاخبة والمليئة بالتفاصيل، في هذا الفندق الشهير في تركيا كان استخدام الورق لزينة الغرف الداخلية بتموجات رائعة تساعد على الهدوء والشعور بالطمأنينة والاسترخاء.
ورق الحائط ليس كله زاهياً أو مليئاً بالألوان ولكنه يحتوي على مجموعة واسعة من الخيارات الرائعة التي تندرج تحت الرسمية تارة وغير الرسمية تارة أخرى، يمكنك ملاحظة الإبداع الكبير في تصميم الورق بلون مخملي داكن خلف الرفوف المعدنية باللون الذهبي، وكيف أنك لن تدرك من أول وهلة طريقة تصميم الورق بهذه الاحترافية التي صممت في فندق كبير في تركيا.
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