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حينما يكون ورق الحائط أثمن من الذهب

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify جدران Multicolored
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حينما تفكر في تصميم إكسسوار مبهجة ومختلف ومتميز لابد أن يكون في تفكيرك ورق الحائط كأحد أهم الحلول التي تمكنك من الوصول لهذه الخلطة السحرية بنجاح كبير، يجمع بين قلة التكاليف وبين روعة المردود، إليكم مجموعة مبهجة من تصاميم أوراق الحائط أبدع بأيادي تركية من عمل SK CONCEPT

سنشاهد في هذا الموضوع توجهات مختلفة ورائعة استخدمت في عديد من الغرف ، وبألوان خلابة وطرق مميزة ومبتكرة تختلف في الشكل ولكنها تجتمع في المضمون الراقي والأنيق.

زاهية ومثيرة

homify جدران Multicolored
homify

homify
homify
homify

ألوان كثيفة وزاهية وتفاصيل أكثر من رائعة لتصوير ورق الحائط بهذا الجمال والبهاء، بشكل الفلامنجو الطبيعي والنبات الاستوائي الجذاب نلاحظ كيف أن هذا الورق كان محوراً هاماً في رؤيتنا للديكور الخاص بالغرفة بل إنه يبدو العلامة الأكثر ظهوراً فيها.

تداخل وروعة الألوان

homify جدران Turquoise
homify

homify
homify
homify

تداخل الألوان بحيث تبدو طبيعية تماماً من أروع ما يمكن تصوره في هذا الديكور الرائع بأيدي تركية مبدعة، حيث تخيل المصمم المبدع أن الورق عبارة عن لوحة حقيقية وكانت الألوان فيها تشبه كثيراً الألوان الزيتية في اللوحات التشكيلية الخالدة، لذا جعلنا نشعر أننا أمام لوحة كبيرة وليست أوراق حائط خلابة التفاصيل.

وكأنها حقيقية

homify جدران Green
homify

homify
homify
homify

التصوير ثلاثي الأبعاد قد يجعل الجدران تبدو وكأنها حقيقية فعلاً، لاحظ ورق الحائط كيف كان حاضراً بقوة ليجعل الغرفة تبدو أكثر روعة وجمالاً، التفاصيل أشبه بنافذة كبيرة تطل على محيط من الغابات الكثيفة فعلاً، ومستوى تصوير الضوء من خلالها خرافي لأبعد الحدود.

روعة الطبيعة

homify جدران Blue
homify

homify
homify
homify

الطبيعة الرائعة دائماً تتجسد بجمالها وتفاصيلها في ورق الحائط أكثر من أي عنصر آخر يمكن استخدامه في تزيين الجدران، لذا كان استخدام الزهور بشكلها المتشابك وأوراقها المتفتحة وسيلة رائعة من المصمم لرسم البهجة والجمال على الجدران بكل سهولة.

كلاسيكيات ثمينة

homify جدران Multicolored
homify

homify
homify
homify

التصور الكلاسيكي لورق الحائط دائماً مايعتمد على التفاصيل الهادئة والأنيقة في الوقت ذاته، لاحظ شكل الزهور والطيور واللون العاجي الجذاب في الجدار ستدرك معنى أن يكون لورق الحائط تفاصيل إبداعية حقيقية تستحق أن تزين حوائط وجدران منزلك.

ورق حائط مموه

homify مساحات تجارية Grey فنادق
homify

homify
homify
homify

التصاميم الهادئة تتفرد بها أوراق الحائط بطريقة عجيبة كما أنها تتميز في التصاميم الصاخبة والمليئة بالتفاصيل، في هذا الفندق الشهير في تركيا كان استخدام الورق لزينة الغرف الداخلية بتموجات رائعة تساعد على الهدوء والشعور بالطمأنينة والاسترخاء.

تصميم خلاب ورسمي

homify مساحات تجارية Beige فنادق
homify

homify
homify
homify



ورق الحائط ليس كله زاهياً أو مليئاً بالألوان ولكنه يحتوي على مجموعة واسعة من الخيارات الرائعة التي تندرج تحت الرسمية تارة وغير الرسمية تارة أخرى، يمكنك ملاحظة الإبداع الكبير في تصميم الورق بلون مخملي داكن خلف الرفوف المعدنية باللون الذهبي، وكيف أنك لن تدرك من أول وهلة طريقة تصميم الورق بهذه الاحترافية التي صممت في فندق كبير في تركيا.



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