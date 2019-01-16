5 أفكار مميزة للحصول على مطبخ ملهم

تصميم الأسطح التي تساعد الإضاءة على التألق بشكل أقوى من أسهل الأساليب التي تجعل ديكور المطبخ بالفعل مميز وجذاب، لاحظ في هذه الصورة كيف أن طريق الضوء مفتوح من النافذة لنهاية المطبخ وقد تم شغل الجوانب فقط بمكونات ضرورية للمطبخ، مما كان له أثر طيب للغاية في الحصول على شعور بالاتساع والأناقة بالرغم من أن المطبخ في الأساس ليس كبيراً.