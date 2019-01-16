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5 أفكار مميزة للحصول على مطبخ ملهم

Mohammed Awad Mohammed Awad
Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
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لتصميم ديكور ملهم ومناسب لمطبخك أو لأي من الغرفلابد أن يكون هذا التصميم جامعاً لبعض الصفات الملهمة التي يجب ان تتواجد فيه حتى يكون ملائماً وجذاباً وعملياً وانيقاً أيضاً، وعليه فإننا في هوميفاي سنقوم بتوضيح بعض النقاط الهامة التي تساعدك على تحقيق الإلهام المطلوب من خلال هذا الموضوع الذي يتناول 5 أسباب تجعل تصميم مطبخك ملهماً بكل بساطة.



الفخامة

Кухня "Очарование Прованса", Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) مطبخ
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

أن يكون لديكم شيء من الفخامة الكلاسيكية في الديكور فإن ذلك سيساعدك كثيراً في الوصول لنسب عالية من الإلهام،خصوصاً في الثريا والخزائن والأسطح الفاخرة، ولاشك أن المواد مرتفعة الثمن ستسهل من وصولك للإلهام بشكل أسرع ولكن بشرط أن تكون جميع هذه المواد والعناصر متآلفة ومنسجمة مع بعضها البعض بدون أي حشو أو تكلف.

المساحة المريحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أن يكون مطبخك ملهماً فلابد ألا يكون ضيقاً أو غير متناغم التفاصيل، لذا يجب أن تكون تصميماتك المبدئية للمطبخ تعتمد على توفير أكبر قدر ممكن من البراح والراحة في التنقل وتوسعة الممرات بطريقة معقولة في داخل المطبخ، وكذلك العمل على توفير أماكن للتخزين لا تجعلك تحتاج أماكن إضافية أخرى للغرض ذاته.

الإضاءة والانعكاسات

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

تصميم الأسطح التي تساعد الإضاءة على التألق بشكل أقوى من أسهل الأساليب التي تجعل ديكور المطبخ بالفعل مميز وجذاب، لاحظ في هذه الصورة كيف أن طريق الضوء مفتوح من النافذة لنهاية المطبخ وقد تم شغل الجوانب فقط بمكونات ضرورية للمطبخ، مما كان له أثر طيب للغاية في الحصول على شعور بالاتساع والأناقة بالرغم من أن المطبخ في الأساس ليس كبيراً.

دمج العناصر

家的溫度 豁然, 晨室空間設計有限公司 晨室空間設計有限公司 مطبخ
晨室空間設計有限公司

晨室空間設計有限公司
晨室空間設計有限公司
晨室空間設計有限公司

يمكنك استخدام عنصرين أو أكثر لتصميم مطبخ ملهم على كافة المستويات، وذلك باستخدام تصميم عصري للجدران مثلاً وآخر بمادة طبيعية للخزائن، لاحظ في هذه الصورة التباين الدقيق بين الجدران اللامعة العصرية وبين الخزائن الخشبية مما أحدث اثراء واضح في التصميم بأكمله وزيادة في جاذبيته.

الهدوء

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta



الهدوء بدون أي مخاطرات قد يكون وسيلة آمنة للحصول على تصميم مميز للمطبخ، وفي هذا التصميم الذكي دليل على هذه النصيحة، حيث أن المطبخ صمم بهدوء وبطريقة انسيابية لتواجد الجزيرة الأمامية للمطبخ لتكون زيادة في خصوصيته وكذلك تستخدم بطريقة عملية للتحضير والتجهيز بدون أي تعدي على المساحة.



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