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فيلا معاصرة صُمِمَت على مستوى عالٍ من الأناقة والرقي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
PRIVET VILLA , AKYAN SQUARE AKYAN SQUARE حدائقصيوان الحديقة الخارجية رخام Grey
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في جولة فريدة من نوعها لمشروعات هوميفاي، نعرض لكم اليوم مشروع ساحر بأقل تقدير لفيلا صُممت على الطراز العصري من قِبًل خبراء شركة أكيان المتخصصة في التصميم الداخلي والديكورات، حيث اعتمدت على الكثير من اللمسات الديكورية التي تجمع بين الأناقة والفخامة والرقي سواء في مساحتها الداخلية أو الخارجية، وهو ما سنلمسه معًا في معرض الصور الموضح أدناه.

الهيكل المعماري للفيلا وتصميم أخاذ

أول صورة معنا لهذا المشروع الأخاذ ترصد لك الشكل الخارجي للهيكل المعماري للفيلا والذي يتألق بتصميم معاصر يجمع بين الخطوط المستقيمة والمنحنية في آنٍ واحد، حيث تلاحظ الأولى بوضوح في جوانب وزوايا المبنى نفسه، وتلمح الثانية في الأبواب والنوافذ على وجه التحديد.

بالنظر للصورة المعروضة أمامنا هنا، نجد أن المبنى يطل على مسبح فاخر مؤثث على أعلى مستوى بجلسات للاستجمام والاسترخاء ومظلات تحجب الشمس طوال فترة النهارة. يُحاط المسبح والمبنى نفسه بأسوار عالية لضمان مزيد من الأمان والخصوصية لساكني المنزل.


المدخل الخارجي والإضاءة الساحرة

مع هذه الزاوية، نرى المدخل الخارجي للمنزل بشيء من الوضوح كما نلمح جزء من تصميم الواجهة التي اعتمدت على العديد من العناصر الجمالية التكميلية من حجر فاخر زيّن جوانب سلم المدخل والمساحة المقابلة له، ونخبة من النباتات الطبيعية الخلابة بمختلف أنواعها، والإضاءة الصفراء الساحرة بتأثيراتها وانعكاساتها المذهلة.

لا يمكن أن نُغفل أيضًا رقي وجودة الخامات المستخدمة في تزيين الأرضية، حيث أنها تُضاهي روعة نظيراتها المستخدمة في السور والجدران.

المجال الحيوي للمنزل ومبدأ الخطة المفتوحة

الآن يُمكننا اكتشاف ملامح المنزل من الداخل وتحديدًا غرف المجال الحيوي التي تتكون مثلما هو واضح بالصورة من ثلاث غرف للمعيشة كل واحدة منها تستحوذ على مساحة مستقلة من هذا الطابق، لكنهم رغم ذلك يتفقوا جميعًا في الألوان المستخدمة بالأنسجة والمفروشات وهي درجات الرمادي الفاتحة والداكنة مع خطوط من اللونين الأبيض والأسود، وإن اختلفت في تصميماتها، خاصة تلك الجلسة البعيدة ذات المقاعد المستديرة.

الثريات، الشمعدانات، الأباليك، الوسائد، الإضاءة السقفية، واللمسات الجبسية بالسقف والجدران.. جميعها عناصر أثرَت هذه المساحة وجعلتها تتألق حتى تظهر بهذا القدر من الروعة والتناغم والجمال.

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زاوية أخرى للمجال الحيوي

زاوية مختلفة لهذا الطابق تظهر سعة المساحة وروعة تأثيثها بالجلسات الثلاث التي تحدثنا عنها من قبل بما فيها من مفروشات وإكسسوارات قيمة، خاصة العنصر الأخضر وما أضفاه من حيوية وبهجة لجميع أرجاء المكان.

بالنظر إلى الجانب الأيمن من الصورة، وتحديدًا أقصى اليمين، نلمح غرفة الطعام التي صُممت وفق للنمط المعاصر بألوان مشابهة لألوان الجلسات من أجل تحقيق حالة من التناغم، وهو ما نجح الخبراء في الوصول إليه بالفعل.

إحدى الجلسات بشيء من الوضوح

نختتم جولتنا بهذا المشروع المنمق مع إحدى الجلسات التي لمحناها أعلاه، لكن هذه الصورة تُظهر تفاصيلها بكل وضوح، حيث تتكون من أريكة ثلاثية بمسند كبتونية مخملي ناعم، وأربعة مقاعد تتخذ مظهرًا مستديرًا فتوفر لمستخدميها عند الجلوس كل الراحة والاسترخاء.

تتزين جميع المقاعد كما نرى بالصورة بوسائد غاية في الجمال باللونين الأسود والأبيض وإن كان الأول أكثر سيطرة، كما تتوسط تلك المقاعد طاولة قهوة كبيرة مزينة بنخبة من أجمل الإكسسوارات ويسمح سطحها الكبير بوضع العديد من الأغراض التي تقدم عادة للضيوف من مشروبات ومقبلات سريعة وما غير ذلك.

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