فيلا معاصرة صُمِمَت على مستوى عالٍ من الأناقة والرقي

أول صورة معنا لهذا المشروع الأخاذ ترصد لك الشكل الخارجي للهيكل المعماري للفيلا والذي يتألق بتصميم معاصر يجمع بين الخطوط المستقيمة والمنحنية في آنٍ واحد، حيث تلاحظ الأولى بوضوح في جوانب وزوايا المبنى نفسه، وتلمح الثانية في الأبواب والنوافذ على وجه التحديد.

بالنظر للصورة المعروضة أمامنا هنا، نجد أن المبنى يطل على مسبح فاخر مؤثث على أعلى مستوى بجلسات للاستجمام والاسترخاء ومظلات تحجب الشمس طوال فترة النهارة. يُحاط المسبح والمبنى نفسه بأسوار عالية لضمان مزيد من الأمان والخصوصية لساكني المنزل.



