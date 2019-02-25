أروع ثلاثة مجالس يمكنك أن تراها

سواء إن كنت من عشاق الأسلوب الكلاسيكي أو الحديث أو العربي الأصيل في الديكور، فهذا المقال حتما سينل إعجابك حيث جمعنا لك فيه نخبة من أروع المجالس التي يمكنك أن تراها في حياتك، والتي أبدع فيها لفيف من الخبراء المحترفين من شركة أكيان في عمليتي التصميم والتاثيث.
دعونا نصحبكم في هذه الجولة المميزة ونحن على يقين بأنكم ستبهرون من العديد من اللمسات الديكورية المستخدمة بكلا منها، كالأرضيات البورسلين الفاخرة والأسطح الرخامية القيمة والجدران المزخرفة والأثاث المذهب الضخم، ولا يمكن أن نغفل أيضا روعة بالجبسون بورد والإضاءة الرومانسية الحالمة.. لنبدأ الآن.
نلاحظ أن الغرفة الأولى معنا اليوم صُممت وفقًا للأسلوب الكلاسيكي في الديكور، وهو ما جعلها تبدو بهذا القدر من الفخامة والأناقة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك على الإطلاق.
كان ذلك ببساطة بفضل العديد من اللمسات الساحرة التي نجح الخبراء في إضافتها هنا، على رأسها التناغم اللوني الملحوظ بين كافة العناصر الديكورية والتي تألقت بمزيج من درجات الموف الفاتح والرمادي مع بعض الإضافات البيضاء المشرقة، ناهيك عن الإكسسوارات، التي تم توظيفها في الغرفة بعناية شديدة سواء من خلال الوسائد باختلاف أشكالها أو العنصر الأخضر الممثل في المزهريات وأصص الزرع أو الإطارات والمرايات.
مع هذه الصورة، نستطيع رؤية جانب آخر من الغرفة ذاتها يُظهر لنا تفاصيل أكثر جمالًا كالجلسة ومدى كونها مريحة لمستخدمي الغرفة، والستائر بألوانها المتناسقة مع الأثاث، والإضاءة -وخاصة السقفية- التي تضفي أجواءًا رومانسية على الساحة بالكامل.
ليس هذا كل شيء، بل أيضًا الأسلوب الاحترافي المُتّبَع في توزيع الديكورات على المساحة، وموضع التلفاز الذكي الذي يُمَكّن جميع الجالسين من مشاهدة ما يُعرض عليه بكل أريحية. أما عن لمسات الجبسونبورد المذهلة، فهي تضيف الكثير من الأناقة للغرفة بلا شك وذلك تحديدًا بعد تزيينها بكلًا من الإضاءة المناسبة ونخبة من الإكسسوارات العملية الرائعة.
رُقي تعجز الكلمات عن وصفه يسيطر على كل ركن من أركان غرفة الصالون الفاخرة هذه، والتي تتكون من أربعة مقاعد مذهّبة تغطيها أقمشة كلاسيكية قيمة، بعضها مزركش بنفس درجات الموف التي شاهدناها من قبل بالغرفة السابقة، والباقي خالٍ من النقوش.
يزين الساحة كما نرى طاولتيّ قهوة بأسطح رخامية وأرجل ذهبية مقوسة تتناغم مع تصميم المقاعد، في الوقت الذي يزين فيه الغرفة بالكامل إضاءة صفراء قوية متعددة المصادر وجدران مزخرفة بلمسات ديكورية كلاسيكية بارزة.
مع الصورة السابقة، لابد أنك شاهدت جانب واحد فقط من غرفة الصالون وهو الجزء الذي وضعت فيه الجلسة من مقاعد وارائك، أما هذا الجانب، فهو يظهر لنا المساحة المقابلة للمقاعد والتي تتزين بتلفاز كبير ومزيد من المقاعد و الطاولات، هذا بالطبع بالإضافة إلى الإكسسوارات.
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تبدو هذه الغرفة وهي الثالثة والأخيرة معنا اليوم من أول وهلة وكأنها غرفة مصممة خصيصا للاجتماعات وذلك يتضح من تصميمها وطريقة تأثيثها التي اعتمدت على جلسة نصف دائرية تسير مع الجدران جنبا إلى جنب.
نلاحظ أن للاضاءة دور كبير في تفخيم هذه الغرفة وكل زاوية منها، وهذا بفضل تلك الثريا الفاخرة التي تتوسط الساحة بلمساتها الذهبية المتوهجة.