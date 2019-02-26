مطعمان إسكندنافيان فاخران لقضاء أحلى الأوقات

منذ عام 1995، وشركة Destone تتقن فن استخدام الحجر والزجاج والطين، فتخلق من كلًا منهم على حدة تصاميم فريدة من نوعها يُقدّرها العالم بأكمله، وأكبر دليل على ذلك، النموذجين المدهشين المقرر عرضهما هنا في مقال اليوم من هوميفاي، لنلقي نظرة معًا على مواطن جمالهما ونتعلم فن الدمج بين مختلف الخامات باحترافية وذكاء من كلاهما.
مطعم فاخر وملهى ليلي أنيق في الوقت نفسه صُمِمَ على النمط الإسكندنافي المعروف برقيه وبساطة عناصره في موقع استراتيجي أخاذ، حيث تم تأثيثه على أعلى مستوى، فنجد فيه البار بتصميم خطي مستقيم مزين بنخبة من أرقى المقاعد وإضاءة ساحرة ثُبِتت في السطح الرخامي الذي يُقدم عليه طلبات الزبائن.
يطل ذلك البار الحديث الذي كنا نتحدث عنه منذ لحظات على مساحة حيوية من المطعم مؤثثة بعدة جلسات متراصة في خط مستقيم أيضًا موازي لمقاعد البار، حيث تتكون كل جلسة على حدة من طاولة مربعة الشكل ومقعدين جلديين فاخرين.
من هذه الزاوية، نتمكن من رؤية البار بشكل أوضح وكذلك المطبخ من الداخل حيث يعتمد كليًا على الأرفف المعلقة في التخزين عن الخزائن المتعارف عليها، وفي حقيقية الأمر، كانت اختيارات الخبراء موفقة في كل لمسة من اللمسات التصميمية لهذا المطبخ.
لا يمكن أن ننسى عنصر الإضاءة بتأثيراته السرية الساحرة على كافة أرجاء المكان والذي تمثل بوضوح في معلقات مستديرة متدلية من سقف معدني على هيئة شبكة معقدة، بالإضافة إلى نخبة من الثريات المزينة لمساحة تناول الطعام.
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من أول وهلة تقع فيها عينيك على هذا المطعم تشعر بالحيوية والانتعاش وذلك ليس بمحض الصدفة، وإنما هذا ما سعى الخبراء القائمين على تصميمه لترسيخه في ذهنك من خلال استخدام إحدى درجات اللون الأخضر في الجدران، والاستعانة بنخبة من أروع أصص الزرع والمزهريات المذهبة.
رأيت المشهد من الخارج بوضوح؟ اكتشف معنا فيما يلي ما يكمن بالداخل!
بعد أن نتجاوز مدخل المطعم الحيوي الأخاذ، نجد جلسة في منتهى الحميمية تحتل الجانبين، كل واحدة منهما تتكون من الآتي: أريكة طولية على شكل خط مستقيم تسمح للزائرين بالاستمتاع بجلسة عنوانها الاسترخاء والراحة، وأمامها مجموعة طاولات خطية أيضًا وعديد من المقاعد المفردة توازي كلاهما.
يزين أرضية تلك المساحة مزيج مدهش من البلاطات الرائعة، بعضها مزركش والآخر ملون فحسب.
لا شك أن خبراء الديكور بالتعاون مع مالكي هذا المطعم الفاخر أصروا على تأثيثه بكل ما هو غالٍ وثمين، لذا اقتنوا مثل تلك النافورة الرائعة بزخارفها البارزة لتتوسط أحد الممرات، فتثريه وتثري ما به من جلسات وتضيف إليه قيمة جمالية ساحرة، وهو ما نجحت في تحقيقه بالفعل.