مطعمان إسكندنافيان فاخران لقضاء أحلى الأوقات

مطعم فاخر وملهى ليلي أنيق في الوقت نفسه صُمِمَ على النمط الإسكندنافي المعروف برقيه وبساطة عناصره في موقع استراتيجي أخاذ، حيث تم تأثيثه على أعلى مستوى، فنجد فيه البار بتصميم خطي مستقيم مزين بنخبة من أرقى المقاعد وإضاءة ساحرة ثُبِتت في السطح الرخامي الذي يُقدم عليه طلبات الزبائن.

يطل ذلك البار الحديث الذي كنا نتحدث عنه منذ لحظات على مساحة حيوية من المطعم مؤثثة بعدة جلسات متراصة في خط مستقيم أيضًا موازي لمقاعد البار، حيث تتكون كل جلسة على حدة من طاولة مربعة الشكل ومقعدين جلديين فاخرين.



