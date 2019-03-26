منزل فاخر كل غرفة منه تفوق الأخرى سحرًا

نصحبكم اليوم في جولة جديدة من هوميفاي 360، مع مشروع من تصميم شركة Iconic Design Studio، تجمعت فيه السمات الجمالية والعملية بقدر كبير من التوازن، فأما الجانب الجمالي، فقد تألق بلجوء خبراء الديكور لأفخم الخامات وأجمل الإكسسوارات والمفروشات، وعن الجانب العملي، فقد تمثل في الاعتماد على قطع أثاث وظيفية، ذكية، ومريحة، بالإضافة إلى مهارة استغلال المساحات الصغيرة والضيقة بأذكى الحيل الديكورية.. دعونا نكتشف معًا كل غرفة من غرف هذا المشروع الأخاذ.
غرفة المعيشة مذهلة بأقل تقدير، فهي تحتضنك بمجرد أن تصبح داخل حدودها بعد أن تتجاوز ذلك الممر اليساري الذي لم يعد ضيقا بفضل حيل الخبراء الديكورية الذكية في كلًا من تصميمه وتأثيثه.
بالنظر للغرفة من هذه الزاوية، ستجد أن الألوان الحيادية تسيطر عليها بشكل ملحوظ فتجعلها تبدو غامضة إلى حد كبير، في الوقت الذي تكسبها فيه جمال من نوع خاص في ظل تلك اللمسة الكبتونيه الفاخرة المزينة للارائك الثلاث الثنائية والثلاثية على حد سواء.
لا شك في أن العنصر الأخضر المتمثل في نبات الصبار بأحجامه المتفاوتة كان له دورًا كبيرًا في التغلب على أي فتور نتج عن الإفراط في استخدام الألوان المحايدة بالساحة، بالإضافة إلى أنه شَكّل خلفية رائعة لجلسة غرفة المعيشة.
لأن مساحة المنزل تسمح، ولأن ذوق مالكيه راقي لأبعد الحدود، قرروا استغلال تلك المساحة الفضاء التي تقع في خلفية غرفة المعيشة في تصميم حديقة داخلية يبدو من الصورة المعروضة أمامنا أنها صخرية، حيث تسيطر عليها النباتات الصحراوية، وحرصوا على تغليفها بألواح كبيرة من الزجاج الشفاف، فتُمَكن الجميع من التمتع برؤية ما بداخلها بكل وضوح من ناحية، وتحمي الأطفال في الوقت نفسه من لمس أيِ من تلك النباتات الشوكية من ناحية أخرى.
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رغم اختلاف التصاميم، إلا أن الغرفتين تميزا بشيء مشترك وهو الأناقة المفرطة التي نلمسها بوضوح مع كل عنصر ديكوري بغرفة المعيشة المعروضة أمامنا هنا، والتي لم تعتمد هنا على أنتريه كما كان الوضع بالغرفة الأولى، وإنما اعتمدت على أريكة زاوية كبيرة بتصميم نصف دائري زُينت بنخبة من أجمل الوسائد.
أما عن الثريا المدهشة التي تخترق السقف وتصل بخيوطها الرفيعة لطاولة القهوة والجدار الزجاجي المصنفر والسجادة الناعمة فجميعها عناصر ديكورية فاخرة زادت من روعة الغرفة.
مع غرفة الطعام، نتأكد أن خبراء التصميم التزموا ببالتة ألوان واحدة في هذا المشروع وهي الألوان المحايدة وتحديدًا الرمادي الفاتح والداكن والأسود والأبيض، وهو شيء لاحظناه من المساحات الثلاث التي شاهدناها أعلاه، ورأيناه مجددًا في هذه الغرفة الرابعة.
تتمتع غرفة الطعام كما نرى بتصميم أخاذ كل ما فيه فاخر بداية من الرخام الأسود الذي يُرصع جانبي مدخلها، مرورًا بالأباليك الحداثية، والثريا مبتكرة التصميم، وطاولة الطعام البيضاوية الساحرة، والمقاعد المبطنة التي تحيط بها ذات اللون الرمادي المتناغم مع الجدران والأرضية.
مُن قال أن الفخامة ترتبط فقط بالأسلوب الكلاسيكي من أساليب الديكور؟ فهذا النموذج الحداثي لغرفة النوم ينفي تلك الفكرة بكل تأكيد، حيث تألقت بأروع اللمسات الديكورية البسيطة التي تحمل في طياتها قيمة فاخرة تسر أعين كل من ينظر إليها، وهو ما نلمسه من الوهلة الاولى مع الجدار الخلفي للسرير والأرضية الباركيه الساحرة والأثاث الوظيفي الأنيق.