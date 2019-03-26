منزل فاخر كل غرفة منه تفوق الأخرى سحرًا

غرفة المعيشة مذهلة بأقل تقدير، فهي تحتضنك بمجرد أن تصبح داخل حدودها بعد أن تتجاوز ذلك الممر اليساري الذي لم يعد ضيقا بفضل حيل الخبراء الديكورية الذكية في كلًا من تصميمه وتأثيثه.

بالنظر للغرفة من هذه الزاوية، ستجد أن الألوان الحيادية تسيطر عليها بشكل ملحوظ فتجعلها تبدو غامضة إلى حد كبير، في الوقت الذي تكسبها فيه جمال من نوع خاص في ظل تلك اللمسة الكبتونيه الفاخرة المزينة للارائك الثلاث الثنائية والثلاثية على حد سواء.

لا شك في أن العنصر الأخضر المتمثل في نبات الصبار بأحجامه المتفاوتة كان له دورًا كبيرًا في التغلب على أي فتور نتج عن الإفراط في استخدام الألوان المحايدة بالساحة، بالإضافة إلى أنه شَكّل خلفية رائعة لجلسة غرفة المعيشة.