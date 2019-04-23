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مشروعات عملاقة بخيال ثلاثي الأبعاد كالحقيقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
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الخيال في المشروعات المعمارية يعد هو حجر الزاوية و العلامة الفارقة التي تجعل كل تصميم يرتقي عما سواه، فالتخيل يجعلك ترى المشروع واقعي حتى قبل أن يكون كذلك، واليوم هوميفاي سوف يلقي الضوء على بعض الاسهامات الرائعة لشركة تمرست في التخيل ثلاثي الأبعاد والتصميم الاحترافي و ابدعت في اتقانه ELTA VR SOLUTIONS التركية التي تطل علينا بمشروع جديد SEBA Flats المصمم بطريقة الماكيت ثلاثي الأبعاد الذي يوضح لنا تفاصيل عديدة .




الشكل الخارجي

Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

الشكل الخارجي عصري ومليء بالحيوية والجمال، طوابق سكنية وإدارية تعتلي مجموعة من المحال التجارية والكافيهات الترفيهية والأماكن المتنوعة الت يتصلح لتكون لمركز ترفيهي أو تجاري بجانب كون التصميم أو المشروع يغلب عليه الطابع السكني بمجموع 202 شقة على مساحة اجمالية 7500 متر مربع.

المحيط المريح

Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

المشروع عبارة عن مبنيين ينقسمان بعدد متساو تقريباً من الشقق والمحال ويتوحدان في شكل الواجهة الخارجية التي يغلب عليها اللون الأبيض لون السلام والطمأنينة، والذي أعطى للمصمم فرصة كبيرة في توفير الشعور بالتنسيق في ظل التنوع الواضح في الغرض النهائي من المساحات المقسمة كالسكني والتجاري والترفيهي.

الرفاهية

Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

لم يفرط التصميم النهائي في الأماكن المتنوعة للترفية والراحة النفسية والاستجمام، فعلى طريقة المنتجعات السياحية الهادئة كان استخدام المساحة الفاصلة بين المبنيين الرئيسيين في المشروع لتكون مسبح مميز ومساحة خارجية ملهمة للاستجمام واستعادة النشاط، لتكون بمثابة ليست شقق فقط ولكنها مدينة متكاملة للسكن والترفية.

الرسم الهندسي

Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

الرسوم الهندسية في التصميم تظهر مدى التنسيق والدقة في التفاصيل، نلاحظ هنا طريقة تصميم الواجهة الخارجية والشرفات والنوافذ بطريقة عصرية ومتناسقة تماماً بدون أي اختلاف، ونلاحظ التدرج الهندسي بحيث تكون المساحة المستغلة في الأسفل على انتشار أكبر من الأعلى وهذا منطقي في ظل الارتفاع الشاهق للمباني.

الشكل العام

Seba Flats, ELTA VR SOLUTIONS ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS
ELTA VR SOLUTIONS

تم استخدام الطائرات ثلاثية الأبعاد ذاتية التوجية لرصد تطورات المشروع حالياً على أرض الواقع التقاط الصور الشاملة للمشروع سيبا فلاتس بطريقة احترافية ومن مختلف الزوايا و من ارتفاع يسهل اظهار المشروع بشكل متكامل بدون أي تغييب، ويمكننا ملاحظة العديد من المزايا الرائعة وكذلك متابعة تطورات البناء والتشييد وسير العمل بشكل احترافي تماماً.


اعرف أكثر عن هذا الإبداع من خلال زيارتك للرابط التالي الخاص بالشركة المنفذة للمشروع من هنا

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تصاميم ملهمة كالواقعية

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