مشروعات عملاقة بخيال ثلاثي الأبعاد كالحقيقة

تم استخدام الطائرات ثلاثية الأبعاد ذاتية التوجية لرصد تطورات المشروع حالياً على أرض الواقع التقاط الصور الشاملة للمشروع سيبا فلاتس بطريقة احترافية ومن مختلف الزوايا و من ارتفاع يسهل اظهار المشروع بشكل متكامل بدون أي تغييب، ويمكننا ملاحظة العديد من المزايا الرائعة وكذلك متابعة تطورات البناء والتشييد وسير العمل بشكل احترافي تماماً.





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