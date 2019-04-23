مشروعات عملاقة بخيال ثلاثي الأبعاد كالحقيقة

الخيال في المشروعات المعمارية يعد هو حجر الزاوية و العلامة الفارقة التي تجعل كل تصميم يرتقي عما سواه، فالتخيل يجعلك ترى المشروع واقعي حتى قبل أن يكون كذلك، واليوم هوميفاي سوف يلقي الضوء على بعض الاسهامات الرائعة لشركة تمرست في التخيل ثلاثي الأبعاد والتصميم الاحترافي و ابدعت في اتقانه ELTA VR SOLUTIONS التركية التي تطل علينا بمشروع جديد SEBA Flats المصمم بطريقة الماكيت ثلاثي الأبعاد الذي يوضح لنا تفاصيل عديدة .
الشكل الخارجي عصري ومليء بالحيوية والجمال، طوابق سكنية وإدارية تعتلي مجموعة من المحال التجارية والكافيهات الترفيهية والأماكن المتنوعة الت يتصلح لتكون لمركز ترفيهي أو تجاري بجانب كون التصميم أو المشروع يغلب عليه الطابع السكني بمجموع 202 شقة على مساحة اجمالية 7500 متر مربع.
المشروع عبارة عن مبنيين ينقسمان بعدد متساو تقريباً من الشقق والمحال ويتوحدان في شكل الواجهة الخارجية التي يغلب عليها اللون الأبيض لون السلام والطمأنينة، والذي أعطى للمصمم فرصة كبيرة في توفير الشعور بالتنسيق في ظل التنوع الواضح في الغرض النهائي من المساحات المقسمة كالسكني والتجاري والترفيهي.
لم يفرط التصميم النهائي في الأماكن المتنوعة للترفية والراحة النفسية والاستجمام، فعلى طريقة المنتجعات السياحية الهادئة كان استخدام المساحة الفاصلة بين المبنيين الرئيسيين في المشروع لتكون مسبح مميز ومساحة خارجية ملهمة للاستجمام واستعادة النشاط، لتكون بمثابة ليست شقق فقط ولكنها مدينة متكاملة للسكن والترفية.
الرسوم الهندسية في التصميم تظهر مدى التنسيق والدقة في التفاصيل، نلاحظ هنا طريقة تصميم الواجهة الخارجية والشرفات والنوافذ بطريقة عصرية ومتناسقة تماماً بدون أي اختلاف، ونلاحظ التدرج الهندسي بحيث تكون المساحة المستغلة في الأسفل على انتشار أكبر من الأعلى وهذا منطقي في ظل الارتفاع الشاهق للمباني.
تم استخدام الطائرات ثلاثية الأبعاد ذاتية التوجية لرصد تطورات المشروع حالياً على أرض الواقع التقاط الصور الشاملة للمشروع سيبا فلاتس بطريقة احترافية ومن مختلف الزوايا و من ارتفاع يسهل اظهار المشروع بشكل متكامل بدون أي تغييب، ويمكننا ملاحظة العديد من المزايا الرائعة وكذلك متابعة تطورات البناء والتشييد وسير العمل بشكل احترافي تماماً.
اعرف أكثر عن هذا الإبداع من خلال زيارتك للرابط التالي الخاص بالشركة المنفذة للمشروع من هنا