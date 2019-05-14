7 مطابخ فائقة الجمال رغم صغر حجمها

المنازل الحديثة هي الخيار الأمثل للتجهيزات الأنيقة والتطور والأمان، لذا غالبًا ما يتم تصميمها بمساحات معيشة مفتوحة ومطابخ بمساحة محدودة. في كتاب الأفكار هذا، سنتجول معًا بين سبعة تصاميم فائقة الجمال لمطابخ صغيرة ومع ذلك ساحرة وعملية وجذابة بغض النظر عن حجمها.
مطبخ صغير على شكل حرف L مقام في مساحة محدودة، لكنه مع ذلك يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي وذلك بفضل استخدام الخبراء لمزيج ساحر من الخامات تألقت باللونين البني والأبيض، هذا إلى جانب لمسة الموزاييك التي زينت خلفية الموقد دونًا عن بقية جدران المطبخ لتكسبه إطلالة ولا أروع.
اعتمد الخبراء في هذا المطبخ على عدد كبير من الخزانات السفلية، لكنهم اكتفوا فقط بخزانتين علوييتين على جانبي الشفاط الكهربائي للموقد.
مطبخ آخر صغير في منتهى العملية صُمم على شكل حرف U بخامة خشبية متينة تم طلاؤها باللون الأسود، وزُين سطحها برخام سميك فائق الروعة باللون الأبيض، أما عن الخزائن العلوية، فهي تشبه التصميم السابق أي تقع على جانبي شفاط الموقد، لكنها بألوان مختلفة وهما الأسود والأحمر.
هناك إضافة أخرى لا يمكن أن نغفلها في هذا المطبخ، وهي الرف الرخامي الأبيض الذي يخرج من بار المطبخ بشكل متدرج ليخلق مساحة أخرى مميزة لتناول الطعام، خاصة بعد إضافة ذاك المقعدين الأنيقين.
أما عن هذا النموذج، فهو بنفس ألوان المطبخ السابق، لكنه بتصميم مختلف تمامًا وهو تصميم خطي مستقيم يجمع كل مكونات المطبخ في مساحة واحدة أي الخزائن بما فيها من أدوات وكذلك الأجهزة الكهربائية، والتي تتألق بلمسة فولاذية فضية لامعة تضفي بريقًا من نوع خاص على كافة أرجاء المطبخ.
بساطة هذا المطبخ هي سر جماله، فهو يتكون من عدد لا بأس به من الخزائن بعضها علوي والآخر سفلي يخترق كلًا منهما مجموعة من الأجهزة الكهربائية الضرورية التي لا غنى عنها في أي مطبخ، ناهيك عن ذلك الرف الخشبي المصمم على شكل حرف L بلون بني فاتح ليضيف مساحة أخرى عملية لهذا المطبخ حتى تستخدم في طهي الطعام أو حتى تناوله.
نموذج آخر ساحر والسبب ببساطة هو الجمع بين العديد من الخامات، على رأسهم الخشب والرخام وكذلك الزجاج، كلًا منهم على حدة أثبت نفسه بكل ذكاء واحترافية ليطلوا علينا بهذا التصميم المتناغم من تصاميم المطابخ.
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من المعروف أن اللون الأبيض يعني الإشراقة والصفاء، وهنا في هذا النموذج نجح في إضفاء صفاته ولمساته الساحرة للمساحة التي زينها، وذلك بعد أن تجسد في جميع الوحدات التخزينية العلوية والسفلية، كذلك بعض قطع الأساس كالمقاعد المزينة لذلك الرف الخشبي المتنكر في هيئة طاولة جهة اليمين.
أما عن خلفية المطبخ بلونها الرمادي اللامع، والأرضية الملساء، والإضاءة الوظيفية المذهلة التي تمثلت في سبوتات سقفية ومعلقات عصرية وسبوتات مثبتة بالخزائن العلوية، فجميعها إضافات زادت من روعة إطلالة هذا المطبخ بلا شك.
نغمات اللونين الأبيض والأسود تسيطران على هذا المطبخ بهدوء تام، حيث يتبادل كلًا منهما الأدوار بسلاسة ومرونة وانسجام، لكنهما تركا المجال لبلاط الفسيفساء أو الموزاييك ليحتل جميع الجدران ويصير خلفية هذا المطبخ لتمنحه جمال من نوع خاص.