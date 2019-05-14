7 مطابخ فائقة الجمال رغم صغر حجمها

مطبخ صغير على شكل حرف L مقام في مساحة محدودة، لكنه مع ذلك يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي وذلك بفضل استخدام الخبراء لمزيج ساحر من الخامات تألقت باللونين البني والأبيض، هذا إلى جانب لمسة الموزاييك التي زينت خلفية الموقد دونًا عن بقية جدران المطبخ لتكسبه إطلالة ولا أروع.

اعتمد الخبراء في هذا المطبخ على عدد كبير من الخزانات السفلية، لكنهم اكتفوا فقط بخزانتين علوييتين على جانبي الشفاط الكهربائي للموقد.