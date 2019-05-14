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7 مطابخ فائقة الجمال رغم صغر حجمها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
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المنازل الحديثة هي الخيار الأمثل للتجهيزات الأنيقة والتطور والأمان، لذا غالبًا ما يتم تصميمها بمساحات معيشة مفتوحة ومطابخ بمساحة محدودة. في كتاب الأفكار هذا، سنتجول معًا بين سبعة تصاميم فائقة الجمال لمطابخ صغيرة ومع ذلك ساحرة وعملية وجذابة بغض النظر عن حجمها.

1- صغير ومع ذلك أنيق

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ صغير على شكل حرف L مقام في مساحة محدودة، لكنه مع ذلك يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي وذلك بفضل استخدام الخبراء لمزيج ساحر من الخامات تألقت باللونين البني والأبيض، هذا إلى جانب لمسة الموزاييك التي زينت خلفية الموقد دونًا عن بقية جدران المطبخ لتكسبه إطلالة ولا أروع.

اعتمد الخبراء في هذا المطبخ على عدد كبير من الخزانات السفلية، لكنهم اكتفوا فقط بخزانتين علوييتين على جانبي الشفاط الكهربائي للموقد.

2- في منتهى العملية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

مطبخ آخر صغير في منتهى العملية صُمم على شكل حرف U بخامة خشبية متينة تم طلاؤها باللون الأسود، وزُين سطحها برخام سميك فائق الروعة باللون الأبيض، أما عن الخزائن العلوية، فهي تشبه التصميم السابق أي تقع على جانبي شفاط الموقد، لكنها بألوان مختلفة وهما الأسود والأحمر.

هناك إضافة أخرى لا يمكن أن نغفلها في هذا المطبخ، وهي الرف الرخامي الأبيض الذي يخرج من بار المطبخ بشكل متدرج ليخلق مساحة أخرى مميزة لتناول الطعام، خاصة بعد إضافة ذاك المقعدين الأنيقين.

3- بلمسة فولاذية

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

أما عن هذا النموذج، فهو بنفس ألوان المطبخ السابق، لكنه بتصميم مختلف تمامًا وهو تصميم خطي مستقيم يجمع كل مكونات المطبخ في مساحة واحدة أي الخزائن بما فيها من أدوات وكذلك الأجهزة الكهربائية، والتي تتألق بلمسة فولاذية فضية لامعة تضفي بريقًا من نوع خاص على كافة أرجاء المطبخ.

4- بساطته سر جماله

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

بساطة هذا المطبخ هي سر جماله، فهو يتكون من عدد لا بأس به من الخزائن بعضها علوي والآخر سفلي يخترق كلًا منهما مجموعة من الأجهزة الكهربائية الضرورية التي لا غنى عنها في أي مطبخ، ناهيك عن ذلك الرف الخشبي المصمم على شكل حرف L بلون بني فاتح ليضيف مساحة أخرى عملية لهذا المطبخ حتى تستخدم في طهي الطعام أو حتى تناوله.

5- مزيج بين العديد من الخامات

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

نموذج آخر ساحر والسبب ببساطة هو الجمع بين العديد من الخامات، على رأسهم الخشب والرخام وكذلك الزجاج، كلًا منهم على حدة أثبت نفسه بكل ذكاء واحترافية ليطلوا علينا بهذا التصميم المتناغم من تصاميم المطابخ.

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6- مبهج بمعنى الكلمة

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley, Twenty 5 Design Twenty 5 Design مطبخ
Twenty 5 Design

Contemporary Kitchen in Huddersfield at Bradley

Twenty 5 Design
Twenty 5 Design
Twenty 5 Design

من المعروف أن اللون الأبيض يعني الإشراقة والصفاء، وهنا في هذا النموذج نجح في إضفاء صفاته ولمساته الساحرة للمساحة التي زينها، وذلك بعد أن تجسد في جميع الوحدات التخزينية العلوية والسفلية، كذلك بعض قطع الأساس كالمقاعد المزينة لذلك الرف الخشبي المتنكر في هيئة طاولة جهة اليمين.

أما عن خلفية المطبخ بلونها الرمادي اللامع، والأرضية الملساء، والإضاءة الوظيفية المذهلة التي تمثلت في سبوتات سقفية ومعلقات عصرية وسبوتات مثبتة بالخزائن العلوية، فجميعها إضافات زادت من روعة إطلالة هذا المطبخ بلا شك.

7- أبيض X أسود

SYKES Property Solutions Projects, Sykes Property Solutions Sykes Property Solutions
Sykes Property Solutions

Sykes Property Solutions
Sykes Property Solutions
Sykes Property Solutions

نغمات اللونين الأبيض والأسود تسيطران على هذا المطبخ بهدوء تام، حيث يتبادل كلًا منهما الأدوار بسلاسة ومرونة وانسجام، لكنهما تركا المجال لبلاط الفسيفساء أو الموزاييك ليحتل جميع الجدران ويصير خلفية هذا المطبخ لتمنحه جمال من نوع خاص.

مشروعات عملاقة بخيال ثلاثي الأبعاد كالحقيقة

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