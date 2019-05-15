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10 أفكار لتصاميم ملهمة للحمامات المودرن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern luxury master bathroom interior design and decor in Dubai, UAE and Middle East, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige
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تعتبر التصاميم المودرن للحمامات ذات قدر كبير من الانتشار لأنها تناسب جميع المساحات المتوفرة لمنازل اليوم، وكذلك تنوعها الكبير الذي يجعلها توافق جميع الأذواق، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة مميزة مكونة من 10 تصاميم نتناولها بزوايا مميزة في كل تصميم منها بما يجعلنا نتعرف أكثر على نقاط الجمال في هذا النمط العصري المعتبر والذي يجد معجبيه في كل مكان.

ألوان هادئة

Modern luxury master bathroom interior design and decor in Dubai, UAE and Middle East, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

تعتبر الالوان الهادئة البعيدة عن الإثارة أو السخونة من أبرز ما يميز النمط الحداثي بشكل عام وتصميم الحمامات المودرن بشكل خاص، حيث يختصر التصميم في الغالب لون أو درجتين من لون فقط في مجمل تفاصيله، وهو ما يجعل انسيابية وروعة التصميم اقرب وأكثر حضوراً.

تصاميم مختلفة للأدوات الصحية

Casas de banho - Smile Bath, Smile Bath S.A. Smile Bath S.A. حمام
Smile Bath S.A.

Smile Bath S.A.
Smile Bath S.A.
Smile Bath S.A.

يتغير النمط المعتاد للأدوات الصحية من أحواض وبانيو في النمط المودرن كثيراً، حيث سنلاحظ اللجوء أكثر للأشكال الهندسية الأكثر جاذبية وانسيابية والتي تناسب مختلف الأذواق.

الاهتمام بالإضاءة

Apartamento AM, Studio Elabora Studio Elabora حمام سيراميك White
Studio Elabora

Studio Elabora
Studio Elabora
Studio Elabora

يعد الاهتمام بالضوء من أهم مميزات النمط الحداثي في الحمامات، فنجد هناك أنماطاً مختلفة لاستخدام الضوء في التزيين والاكسسوار وليس فقط في الإنارة، فنلاحظ استخدام الإضاءة الجانبية والمدفونة بكثرة بالإضافة للأضواء الأساسية.

ألوان داكنة

hurghada Axis Architects for architecture and interior design حمام
Axis Architects for architecture and interior design

hurghada

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

يمكن استخدام الألوان الداكنة بكل سهولة في الأنماط الحداثية لما فيها من سهولة وجرأة في تعويض ذلك باستخدام الأسطح العاكسة دون قيود.

التكنولوجيا

Casa en importante club de golf, Ataxia Servicios Ataxia Servicios حمام
Ataxia Servicios

Ataxia Servicios
Ataxia Servicios
Ataxia Servicios

ليس غريباً على الحمامات المودرن أن يكون فيها استخدامات مودرن للتكنولوجيا والأجهزة الحديثة بطريقة غير معتادة في الماضي، كاسنخدام الشاشات والأحواض المضيئة وكذلك أنظمة الإضاءة المتعددة.

الطبيعة

DASA House, 'Snow AIDe 'Snow AIDe حمام
&#39;Snow AIDe

'Snow AIDe
&#39;Snow AIDe
'Snow AIDe

المواد الطبيعية تجد طريقها بسهولة في الأنماط المودرن التي تعرف بالبساطة والجمال في الوقت ذاته، وليس هناك أروع من مواد طبيعية تبرز هذه المعادلة كالرخام والخشب.

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التقسيم

Sweet Home Forlì, Arkinprogress Arkinprogress حمام
Arkinprogress

Arkinprogress
Arkinprogress
Arkinprogress

التقسيم الذكي للمساحات الصغيرة يوفرها لك الحمام المودرن بسهولة، فيوجد في أساسياته استخدام الأسطح الشفافة لتقسيم مناطق الاستحمام عن مناطق الاستخدام المتكرر للحمام ومناطق الضيوف.

كل المساحات

Luxury Master bathroom with Onix finishing Spazio Interior Decoration LLC حمام رخام Beige Master bathroom,luxury bathroom,bathroom interior,bathroom design,master bedroom,luxury interiors,luxury design,Dubai,Arabic design,Marble,Onix,Marble counter
Spazio Interior Decoration LLC

Luxury Master bathroom with Onix finishing

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

المساحات الصغيرة والكبيرة يمكن أن تكون أكثر من رائعة بكل تأكيد لو فكرنا في شغلها بتصميم حمام مودرن بتفاصيل مختلفة، فالمساحات الصغيرة تجد حلولاً عديدة من تقسيم ذكي وألوان بسيطة، وكذلك المساحات الكبيرة التي تشغلها تطبيقات الإضاءة والإكسسوارات المودرن بنجاح.

الهدوء

Salida del Sol Morningside, Flaneur Architects Flaneur Architects حمام
Flaneur Architects

Flaneur Architects
Flaneur Architects
Flaneur Architects

هدوء التفاصيل بدون اللجوء للنقشات والتفاصيل المبالغ فيها ربما لاتجد طريقها في التصاميم المودرن للحمامات، وهو ما يعطي التصميم راحة أكثر وشعوراً أوضح بالهدوء.

حلول

Ristrutturazione appartamento di 95mq Roma, Collatino, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحلول التي يمكن أن يوفرها التصميم المودرن للحمام يغنيك عن الكثير من الأشياء الأخرى، مثل وجود أماكن تخزين ذكية و إعادة تدوير للمكونات المتعددة في التصميم بدون أن تلاحظ أنها قديمة ولكنك ستشعر أنها مودرن وذات ابداع خاص.



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