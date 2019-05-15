10 أفكار لتصاميم ملهمة للحمامات المودرن

تعتبر التصاميم المودرن للحمامات ذات قدر كبير من الانتشار لأنها تناسب جميع المساحات المتوفرة لمنازل اليوم، وكذلك تنوعها الكبير الذي يجعلها توافق جميع الأذواق، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا باقة مميزة مكونة من 10 تصاميم نتناولها بزوايا مميزة في كل تصميم منها بما يجعلنا نتعرف أكثر على نقاط الجمال في هذا النمط العصري المعتبر والذي يجد معجبيه في كل مكان.
تعتبر الالوان الهادئة البعيدة عن الإثارة أو السخونة من أبرز ما يميز النمط الحداثي بشكل عام وتصميم الحمامات المودرن بشكل خاص، حيث يختصر التصميم في الغالب لون أو درجتين من لون فقط في مجمل تفاصيله، وهو ما يجعل انسيابية وروعة التصميم اقرب وأكثر حضوراً.
يتغير النمط المعتاد للأدوات الصحية من أحواض وبانيو في النمط المودرن كثيراً، حيث سنلاحظ اللجوء أكثر للأشكال الهندسية الأكثر جاذبية وانسيابية والتي تناسب مختلف الأذواق.
يعد الاهتمام بالضوء من أهم مميزات النمط الحداثي في الحمامات، فنجد هناك أنماطاً مختلفة لاستخدام الضوء في التزيين والاكسسوار وليس فقط في الإنارة، فنلاحظ استخدام الإضاءة الجانبية والمدفونة بكثرة بالإضافة للأضواء الأساسية.
يمكن استخدام الألوان الداكنة بكل سهولة في الأنماط الحداثية لما فيها من سهولة وجرأة في تعويض ذلك باستخدام الأسطح العاكسة دون قيود.
ليس غريباً على الحمامات المودرن أن يكون فيها استخدامات مودرن للتكنولوجيا والأجهزة الحديثة بطريقة غير معتادة في الماضي، كاسنخدام الشاشات والأحواض المضيئة وكذلك أنظمة الإضاءة المتعددة.
المواد الطبيعية تجد طريقها بسهولة في الأنماط المودرن التي تعرف بالبساطة والجمال في الوقت ذاته، وليس هناك أروع من مواد طبيعية تبرز هذه المعادلة كالرخام والخشب.
التقسيم الذكي للمساحات الصغيرة يوفرها لك الحمام المودرن بسهولة، فيوجد في أساسياته استخدام الأسطح الشفافة لتقسيم مناطق الاستحمام عن مناطق الاستخدام المتكرر للحمام ومناطق الضيوف.
المساحات الصغيرة والكبيرة يمكن أن تكون أكثر من رائعة بكل تأكيد لو فكرنا في شغلها بتصميم حمام مودرن بتفاصيل مختلفة، فالمساحات الصغيرة تجد حلولاً عديدة من تقسيم ذكي وألوان بسيطة، وكذلك المساحات الكبيرة التي تشغلها تطبيقات الإضاءة والإكسسوارات المودرن بنجاح.
هدوء التفاصيل بدون اللجوء للنقشات والتفاصيل المبالغ فيها ربما لاتجد طريقها في التصاميم المودرن للحمامات، وهو ما يعطي التصميم راحة أكثر وشعوراً أوضح بالهدوء.
الحلول التي يمكن أن يوفرها التصميم المودرن للحمام يغنيك عن الكثير من الأشياء الأخرى، مثل وجود أماكن تخزين ذكية و إعادة تدوير للمكونات المتعددة في التصميم بدون أن تلاحظ أنها قديمة ولكنك ستشعر أنها مودرن وذات ابداع خاص.
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