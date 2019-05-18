٥ غرف نوم بأحدث وأرقى التصميمات

إن كنت من محبي غرف النوم العصرية، بتصميماتها الراقية أو ديكوراتها السحرية، لآبد أن كتاب الأفكار هذا سينل إعجاب، حيث يتضمن خمس تصميمات متنوعة لغرف نوم صممت جميعا على نغمات الأسلوب المعاصر في الديكور، مستعد الآن؟
أول غرفة نوم معنا اليوم فندقية من الدرجة الأولى والسر يكمن ببساطة في تصميم السرير المستدير المبني على قاعدة خشبية تنغمس فيها فراشه/ مرتبته بشكل أنيق، وتتزين بتشكيلة من أجمل الوسائد المريحة والمفارش الملونة. بالنظر إلى خلفية السرير، لآبد أنك ستلاحظ أنها تمثل جزء لا يتجزأ منه حيث أنها أيضا خشبية بنفس الدرجة اللونية للسرير نفسه، وهذا التناسق في اختيار الألوان والخامات كان له الفضل في حالة التناغم التي تتمتع بها الغرفة ككل.
غرفة النوم الثانية معنا اليوم في غاية العصرية، وهي سمة جعلتها تتغلب وتتكيف مع صغر المساحة الواضحة امامنا في الصورة. فقد حرص الخبراء أولا على استخدام ألوان محايدة بالجدران لتساعد على تعزيز المساحة، بالإضافة إلى استعانتهم أيضا بقطع اثاث راقية مصممة على النمط الحديث والمعروفة بحجمها الصغير مقارنة بالاثاث الكلاسيكي على سبيل المثال.
تتكون الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة من سرير صغير لكن فاخر تكسوه أرقى المفارش، ووحدة تخزينية عريضة موازية للسرير تحل محل خزانة الملابس، بالإضافة إلى مكتب كبير يقع في الجهة المقابلة للسرير.
تختلف ملامح تصميم وتاثيث هذه الغرفة عما تم إتباعه في غرف النوم السابقة، حيث توضح لنا الصورة المعروضة أنها مؤثثة بابسط الديكورات الممكنة، فلا نجد امامنا سوى سرير فندقي مريح بسمات عصرية جهة اليمين، وتسريحة تجمع بين الاناقة والبساطة بتصميم اخاذ تزين البقعة المقابلة له.
الملفت للنظر كثيرا في هذه الغرفة، هو عنصر الإضاءة الذي تالق في صور عديدة ساحرة، أولها بالسقف الجبسونبورد وثانيها بوحدات الإضاءة العصرية/الاباليك التي تخرج من الجدار الخلفي للسرير لتسمح لمستخدميه بالمطالعة وقتما شاءوا.
ليس هناك جدال على أن هذه الغرفة تتمتع بالكثير من اللمسات الخارجة عن المالوف:
أولها ذلك السرير الفخم الذي تزين بالكامل بغرز الكبتونيه المنمقة.
وثانيها لون وخامة الفرش الذي كسى السرير وجعله ساحرا بدرجة الرمادي القاتمة.
وثالثها الجدار الخلفي للسرير المزين بورق حائط مجسم والذي يبدو وكأنه يتكون من مكعبات حقيقية.
ورابعها الأرضية الرمادية المزركشة بخطوط سوداء لامعة.
واخيرا الستائر الشيفونية البيضاء المتناغمة مع جميع العناصر الديكورية المزينة للغرفة.
رغم أن هذه الغرفة تتخلى عن الكثير من خصوصيتها بانفتاحها الملحوظ على الحديقة المنزلية، إلا إنها تحظى بخصائص عدة تجعلها في قمة الجاذبية، على راسها الإضاءة الصفراء التي تمنحها كل الدفء، ثم يليها تصميم السرير بلمساته الخشبية السحرية، واخرها الموكيت المستحوذ على الأرضية بالكامل، بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي تزين جدران الغرفة.