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٥ غرف نوم بأحدث وأرقى التصميمات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartment in Sliven, eNArch.info eNArch.info غرفة نوم
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إن كنت من محبي غرف النوم العصرية، بتصميماتها الراقية أو ديكوراتها السحرية، لآبد أن كتاب الأفكار هذا سينل إعجاب، حيث يتضمن خمس تصميمات متنوعة لغرف نوم صممت جميعا على نغمات الأسلوب المعاصر في الديكور، مستعد الآن؟

1- فندقية بسرير مستدير

Apartment in Sliven, eNArch.info eNArch.info غرفة نوم
eNArch.info

eNArch.info
eNArch.info
eNArch.info

أول غرفة نوم معنا اليوم فندقية من الدرجة الأولى والسر يكمن ببساطة في تصميم السرير المستدير المبني على قاعدة خشبية تنغمس فيها فراشه/ مرتبته بشكل أنيق، وتتزين بتشكيلة من أجمل الوسائد المريحة والمفارش الملونة. بالنظر إلى خلفية السرير، لآبد أنك ستلاحظ أنها تمثل جزء لا يتجزأ منه حيث أنها أيضا خشبية بنفس الدرجة اللونية للسرير نفسه، وهذا التناسق في اختيار الألوان والخامات كان له الفضل في حالة التناغم التي تتمتع بها الغرفة ككل.

٢- صغيرة لكن عصرية

Nowoczesne wnętrze- dom w zabudowie szeregowej, Białystok, KOKON zespół architektoniczny KOKON zespół architektoniczny غرفة نوم
KOKON zespół architektoniczny

KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny

غرفة النوم الثانية معنا اليوم في غاية العصرية، وهي سمة جعلتها تتغلب وتتكيف مع صغر المساحة الواضحة امامنا في الصورة. فقد حرص الخبراء أولا على استخدام ألوان محايدة بالجدران لتساعد على تعزيز المساحة، بالإضافة إلى استعانتهم أيضا بقطع اثاث راقية مصممة على النمط الحديث والمعروفة بحجمها الصغير مقارنة بالاثاث الكلاسيكي على سبيل المثال.

تتكون الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة من سرير صغير لكن فاخر تكسوه أرقى المفارش، ووحدة تخزينية عريضة موازية للسرير تحل محل خزانة الملابس، بالإضافة إلى مكتب كبير يقع في الجهة المقابلة للسرير.

٣- ملامحها مختلفة

Apartament 52 , BLUETARPAN BLUETARPAN غرفة نوم MDF Blue
BLUETARPAN

BLUETARPAN
BLUETARPAN
BLUETARPAN

تختلف ملامح تصميم وتاثيث هذه الغرفة عما تم إتباعه في غرف النوم السابقة، حيث توضح لنا الصورة المعروضة أنها مؤثثة بابسط الديكورات الممكنة، فلا نجد امامنا سوى سرير فندقي مريح بسمات عصرية جهة اليمين، وتسريحة تجمع بين الاناقة والبساطة بتصميم اخاذ تزين البقعة المقابلة له.

الملفت للنظر كثيرا في هذه الغرفة، هو عنصر الإضاءة الذي تالق في صور عديدة ساحرة، أولها بالسقف الجبسونبورد وثانيها بوحدات الإضاءة العصرية/الاباليك التي تخرج من الجدار الخلفي للسرير لتسمح لمستخدميه بالمطالعة وقتما شاءوا.

٤- لمسات خارجة عن المالوف

APARTMENT VD SOFIA, eNArch.info eNArch.info غرفة نوم
eNArch.info

eNArch.info
eNArch.info
eNArch.info

ليس هناك جدال على أن هذه الغرفة تتمتع بالكثير من اللمسات الخارجة عن المالوف:

أولها ذلك السرير الفخم الذي تزين بالكامل بغرز الكبتونيه المنمقة.

وثانيها لون وخامة الفرش الذي كسى السرير وجعله ساحرا بدرجة الرمادي القاتمة.

وثالثها الجدار الخلفي للسرير المزين بورق حائط مجسم والذي يبدو وكأنه يتكون من مكعبات حقيقية.

ورابعها الأرضية الرمادية المزركشة بخطوط سوداء لامعة.

واخيرا الستائر الشيفونية البيضاء المتناغمة مع جميع العناصر الديكورية المزينة للغرفة.

٥- مفتوحة على الحديقة المنزلية

121 Hillcrest Drive, Sonata Design Sonata Design غرفة نوم
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

رغم أن هذه الغرفة تتخلى عن الكثير من خصوصيتها بانفتاحها الملحوظ على الحديقة المنزلية، إلا إنها تحظى بخصائص عدة تجعلها في قمة الجاذبية، على راسها الإضاءة الصفراء التي تمنحها كل الدفء، ثم يليها تصميم السرير بلمساته الخشبية السحرية، واخرها الموكيت المستحوذ على الأرضية بالكامل، بالإضافة إلى اللوحات الفنية التي تزين جدران الغرفة.

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