٥ غرف نوم بأحدث وأرقى التصميمات

غرفة النوم الثانية معنا اليوم في غاية العصرية، وهي سمة جعلتها تتغلب وتتكيف مع صغر المساحة الواضحة امامنا في الصورة. فقد حرص الخبراء أولا على استخدام ألوان محايدة بالجدران لتساعد على تعزيز المساحة، بالإضافة إلى استعانتهم أيضا بقطع اثاث راقية مصممة على النمط الحديث والمعروفة بحجمها الصغير مقارنة بالاثاث الكلاسيكي على سبيل المثال.

تتكون الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة من سرير صغير لكن فاخر تكسوه أرقى المفارش، ووحدة تخزينية عريضة موازية للسرير تحل محل خزانة الملابس، بالإضافة إلى مكتب كبير يقع في الجهة المقابلة للسرير.