حدائق مميزة بأفكار رائعة

الحدائق في المنزل لها طابع خاص يختلف عن أي حدائق مفتوحة أو عامة لأنها تعود إلينا وتكون بمثابة الجزء الذي لايتجزأ من تفاصيل راحتنا وخصوصيتنا بالمنزل، لذا فإننا في هوميفاي سوف نقدم لكم من خلال كتاب الأفكار هذا مجموعة من الأفكار المميزة لتصميم الحديثة بشكل يناسب طموحاتك ويحقق راحتك وكذلك يشرفك أمام ضيوفك.
يمكنكم استخدام المساحات الصغيرة لتكون حديقتكم المميزة بدون أي صعوبات، وليس شرطاً أن تكون المساحة كبيرة لتكون حديقتك أنيقة، ولا حتى أن يكون من شروطها استخدام المسطحات الخضراء، ولكن يمكنكم استخدام الحصى والنجيل الصناعي أو الباركية الخارجي ذو الشكل الطبيعي المميز، وتكون لكم أجمل جلسة خارجية.
المساحات الخضراء المفتوحة يمكن أن تساعد حديقتك على الظهور بشكل مميز وطبيعي للغاية حتى لو لم يكن هناك استخدام للتقسيم الواضح في مساحتها، كما يمكن أن تزيد من جمال هذه المساحة بوجود مسطح مائي، سواء كان مسبح أو شلال أو برك طبيعية مصنوعة.
ليس شرطاً أن تكون الحديقة في مقدمة المنزل أمام بوابته الرئيسية، ولكنها يمكن أن تكون فناءاً خلفياً أو جانبياً تستخدم بشكل خاص لسكان المنزل بدون ضيوف، بحيث يكون فيها ألعاب الأطفال وجلسات بسيطة وتنسيق مناسب لهذه المعطيات.
استخدام المكونات الطبيعية مثل الشجر والأحجار والصخور يضفي لمسة خلابة على منزلك بشكل عام، ويجعلك تشعر أنك في كل يوم تقوم بجولة تنزه لحديقة عامة ولكن يجب فقط الاهتمام دورياً ببستنة وصيانة هذه النوعية لأنها قد تكون معرضة أكثر للتلف من غيرها ذات النجيل الصناعي واللاند سكيب.
تصميم جلسة في وسط الحديقة في منطقة بعيدة وهادئة داخل المساحة الخارجية في الهواء الطلق لمنزلك يجعلك أكثر قدرة على الشعور بروعة هذه المساحة حتى لو كانت بسيطة بعض الشيء، فكل ما تحتاجه هو سقيفة خشبية وجلسة هادئة مغطاة لو أمكن من الأعلى للحماية من الأتربة وتقلبات الطقس.
تجمل الإضاءة كثيراً من معاني الإبداع في تصميم الحدائق المنزلية، وتعطي المنزل شخصية مستقلة وروحاً مميزة، يمكنك استخدام الإضاءة في جنبات الممرات المؤدية للمنزل من خلال الحديقة، كما يمكن استخدام الفروع الخاصة بالأشجار لتثبيت الإضاءة الملتفة حولها بطريقة خلابة.