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حدائق مميزة بأفكار رائعة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حديقة
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الحدائق في المنزل لها طابع خاص يختلف عن أي حدائق مفتوحة أو عامة لأنها تعود إلينا وتكون بمثابة الجزء الذي لايتجزأ من تفاصيل راحتنا وخصوصيتنا بالمنزل، لذا فإننا في هوميفاي سوف نقدم لكم من خلال كتاب الأفكار هذا مجموعة من الأفكار المميزة لتصميم الحديثة بشكل يناسب طموحاتك ويحقق راحتك وكذلك يشرفك أمام ضيوفك.

حديقة صغيرة المساحة

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

يمكنكم استخدام المساحات الصغيرة لتكون حديقتكم المميزة بدون أي صعوبات، وليس شرطاً أن تكون المساحة كبيرة لتكون حديقتك أنيقة، ولا حتى أن يكون من شروطها استخدام المسطحات الخضراء، ولكن يمكنكم استخدام الحصى والنجيل الصناعي أو الباركية الخارجي ذو الشكل الطبيعي المميز، وتكون لكم أجمل جلسة خارجية.

مساحة خضراء ومسبح

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المساحات الخضراء المفتوحة يمكن أن تساعد حديقتك على الظهور بشكل مميز وطبيعي للغاية حتى لو لم يكن هناك استخدام للتقسيم الواضح في مساحتها، كما يمكن أن تزيد من جمال هذه المساحة بوجود مسطح مائي، سواء كان مسبح أو شلال أو برك طبيعية مصنوعة.

جلسات جانبية

Área Exterior CAF, S2 Arquitectos S2 Arquitectos حديقة
S2 Arquitectos

S2 Arquitectos
S2 Arquitectos
S2 Arquitectos

ليس شرطاً أن تكون الحديقة في مقدمة المنزل أمام بوابته الرئيسية، ولكنها يمكن أن تكون فناءاً خلفياً أو جانبياً تستخدم بشكل خاص لسكان المنزل بدون ضيوف، بحيث يكون فيها ألعاب الأطفال وجلسات بسيطة وتنسيق مناسب لهذه المعطيات.

طبيعية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

استخدام المكونات الطبيعية مثل الشجر والأحجار والصخور يضفي لمسة خلابة على منزلك بشكل عام، ويجعلك تشعر أنك في كل يوم تقوم بجولة تنزه لحديقة عامة ولكن يجب فقط الاهتمام دورياً ببستنة وصيانة هذه النوعية لأنها قد تكون معرضة أكثر للتلف من غيرها ذات النجيل الصناعي واللاند سكيب.

جلسة

自然石を使った園路とパーゴラのあるナチュラルガーデン, 富士西麓ガーデン 富士西麓ガーデン حديقة
富士西麓ガーデン

富士西麓ガーデン
富士西麓ガーデン
富士西麓ガーデン

تصميم جلسة في وسط الحديقة في منطقة بعيدة وهادئة داخل المساحة الخارجية في الهواء الطلق لمنزلك يجعلك أكثر قدرة على الشعور بروعة هذه المساحة حتى لو كانت بسيطة بعض الشيء، فكل ما تحتاجه هو سقيفة خشبية وجلسة هادئة مغطاة لو أمكن من الأعلى للحماية من الأتربة وتقلبات الطقس.

إضاءة

Res. Umarizal, L+A Arquitetura de iluminação L+A Arquitetura de iluminação حديقة
L+A Arquitetura de iluminação

L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação

تجمل الإضاءة كثيراً من معاني الإبداع في تصميم الحدائق المنزلية، وتعطي المنزل شخصية مستقلة وروحاً مميزة، يمكنك استخدام الإضاءة في جنبات الممرات المؤدية للمنزل من خلال الحديقة، كما يمكن استخدام الفروع الخاصة بالأشجار لتثبيت الإضاءة الملتفة حولها بطريقة خلابة.


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