حدائق مميزة بأفكار رائعة

المساحات الخضراء المفتوحة يمكن أن تساعد حديقتك على الظهور بشكل مميز وطبيعي للغاية حتى لو لم يكن هناك استخدام للتقسيم الواضح في مساحتها، كما يمكن أن تزيد من جمال هذه المساحة بوجود مسطح مائي، سواء كان مسبح أو شلال أو برك طبيعية مصنوعة.