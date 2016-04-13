الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الإضاءة سر الأناقة

جحا جحا
Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Loading admin actions …

تعتبر الإضاءة من أهم العناصر في البيت المعاصر الأنيق ، فهي تعمل على خلق أجواء مغايرة ومدروسة بحيث تتمازج مع قطع الأثاث لتكسبها التميز والتألق ويخرجها من دائرة الرتابة، كما أن الإضاءة تعمل على تحسين المزاج وتخلق أجواءاً حميمية أو هادئة حسب الألوان وزاوية الإضاءة! فهي مهمة وتعطي رونقاً وفخامة للبيت دون إغفال الإضاءة الطبيعية التي تعتبر مهمة للغرفة.

تشكيل ضوئي باستخدام عدة مصابيح

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

الاستخدام الوظيفي للمصباح هو الأنارة في الوضع العادي، لكن أن تجعل من المصباح تصميماَ فنياَ متألقاَ يضيف لبيتك المزيد من التميز والأناقة فهو الوضع الإستثنائي للبيت العصري المواكب لروح الإبداع.

بساطة التصميم وقوة الإنطباع

Core Pendant in Carrara marble Terence Woodgate غرفة نومإضاءة
Terence Woodgate

Core Pendant in Carrara marble

Terence Woodgate
Terence Woodgate
Terence Woodgate

بسيط ورائع التصميم من  Terence Woodgate، متناغم مع لون الجدران والآثاث قد يجعل روح المكان باهياً أنيقاً!! هذا هو الرونق.

إضاءات السبوت نجمات البيت العصري

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

صغيرة، أنيقة و قوية! وظائفها الإنارة وإثراء الغرفة بالظلال الجميلة لتكسر الرتابة وتعطي شكلاً لكل التفاصيل.

إضاءات السبوت هي الفارق في صناعة فضاءات الغرفة، فهي تخلق أجواءً مغايرة لنمطية المصباح الواحد وتعطي رونقاً يضاهي النجوم في الفضاء.

مساحة ضوئية للأسقف الداخلية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من اسباب السعادة أن تمتلك كل ما هو مميز! وأن يكون أحد اسقف ردهات البيت يضاهي سماءً بجمال لونها الأزرق الهادئ فهو بكل تأكيد تميز يدل على الإبداع وحب الحياة الراقية وصناعة للبيت الرومانسي الجميل.

إضاءة مطبخ متناغمة مع الأثاث

Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia مطبخ
Rebel Walls Russia

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

يحرص معظم المصممين على إدخال الإضاءة كجزء من مشروع الأثاث المتكامل بحيث يعطي وظيفته الإبداعية بشكل دقيق ويشبع الرغبة بالاستمتاع بهذه القطع المتناغمة بإنسياب مع الإضاءة و ألوان الجدران.

مصباح عمودي بتصميم أنيق

homify
homify

homify
homify
homify

المصابيح الأرضية الحرة التي توضع على أرضيات الغرف تعمل وبشكل آخاذ على خلق أجواء غاية في الأناقة والهدوء، فهي تريح النظر وتعطي ظلالاَ  جميلة على جدران الغرفة كما وأنها تعتبر ديكوراً عصرياً مع الأثاث بجانب وظيفتها للإنارة.

جمال الحدائق في الأمسيات الصيفية

Res. Umarizal, L+A Arquitetura de iluminação L+A Arquitetura de iluminação حديقة
L+A Arquitetura de iluminação

L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação
L+A Arquitetura de iluminação

إنارات الحدائق تعمل على خلق أجواء غاية في الجمال عندما تنسجم مع النباتات الخضراء فتعطي إحساساً بالهدوء والرومانسية.

لقراءة مقال آخر مشوق ومفيد قد يلهمك لفكرة جميلة انقر هنا لقراءة المقال التالي   الخشب دفء وجمال الطبيعة! .

نصائح لإستخدام المساحات الجانبية في المنزل
ما رأيك في الجوانب التي تطرقنا لها عن مؤثرات الإضاءة في بيوتنا؟ اترك لنا تعليقاً برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً