الخشب دفء وجمال الطبيعة!

لا شك أن الخشب هو من أوائل المواد التي استخدمها الإنسان في صناعة أدواته وآلاته وعلى رأسها البيت. فالخشب مادة طبيعية تتميز بالقوة والمرونة معاً وسهولة التشكيل، عدا أن الخشب يمتاز بالدفئ وجمال اللون. وفي الصناعة المعاصرة يعتبر الخشب علامة للرقي والفخامة لما له من جاذبية وأصالة.

ما زال الخشب يتربع على عرش صناعة الآثاث والبيوت مروراً بالأرضيات والأسقف والشبابيك والأبواب إلى الجدران والواجهات الخارجية. ومما يميز الخشب أيضاً لونه المتناغم والمتفاوت الذي يتناسب مع جميع الآذواق وسهولة طليه بمواد طبيعية كالزيوت التي تضفي عليه لمعاناَ ورونقاً جاعلاً من التصميمات الداخلية تحفاً فنية ترقى بالبيت إلى روح العصر بأناقة ودفء الطبيعة.