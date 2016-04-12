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الخشب دفء وجمال الطبيعة!

جحا جحا
Antikes Holz, Hanssen+Eltermann Hanssen+Eltermann غرفة السفرة
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لا شك أن الخشب هو من أوائل المواد التي استخدمها الإنسان في صناعة أدواته وآلاته وعلى رأسها البيت. فالخشب مادة طبيعية تتميز بالقوة والمرونة معاً وسهولة التشكيل، عدا أن الخشب يمتاز بالدفئ وجمال اللون. وفي الصناعة المعاصرة يعتبر الخشب علامة للرقي والفخامة لما له من جاذبية وأصالة.

ما زال الخشب يتربع على عرش صناعة الآثاث والبيوت مروراً بالأرضيات والأسقف والشبابيك والأبواب إلى الجدران والواجهات الخارجية. ومما يميز الخشب أيضاً لونه المتناغم والمتفاوت الذي يتناسب مع جميع الآذواق وسهولة طليه بمواد طبيعية كالزيوت التي تضفي عليه لمعاناَ ورونقاً جاعلاً من التصميمات الداخلية تحفاً فنية ترقى بالبيت إلى روح العصر بأناقة ودفء الطبيعة.

ديكورات خارجية للبيت الخرساني

homify منازل رخام Beige
homify

homify
homify
homify

توظيف الخشب في الديكورات الخارجية للبيوت الخرسانية هو عنوان للذوق الرفيع والتميز، حيث أن الخشب يعطي رونقأ وطاقة للبيت بحيث يتمازج مع الفضاء الخارجي والحديقة.

كما أن سهولة التعامل مع مادة الخشب ومرونتها يجعلها الأفضل لإستخدامها كديكورات للجدران الخارجية عدا عن خصائصها الطبيعية كعازل للحرارة والضوضاء.

غرفة نوم بتصميم عصري من مادة الخشب

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة نومأسرة نوم
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

تتميز غرف النوم بحميميتها وهدوءها، فهي المكان الذي نقضي فيه معظم حياتنا بالإسترخاء والنوم. ولذلك الخشب قد يكون أفضل المواد الطبيعية التي توفر لك طاقة ودفء الطبيعة المختزن على مدار عشرات ولربما مئات السنوات!

فما أجمل أن تنام و كأنك في حضن الطبيعة وبنفس الوقت تحصل على غرفة نوم بتصميم عصري أنيق يعطي بيتك رونقاً وجمال.

حوض مغسلة منحوت من قطعة خشبية خام

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

قد يكون جزء صغير من بيتك سبباً بأن يجعل بيتك مميزأ ويثير إعجاب ضيوفك كل مرة! فهذه التحفة التي صنعتها الطبيعة صٌممت بأناقة كي تعطي هذا الركن من الحمام جمالاً ورونقاً يكفي أن يكون هو ركنك المُفضل في البيت.

طاولة سفرة من الخشب الطبيعي الخام

Antikes Holz, Hanssen+Eltermann Hanssen+Eltermann غرفة السفرة
Hanssen+Eltermann

Hanssen+Eltermann
Hanssen+Eltermann
Hanssen+Eltermann

في طاولة السفرة هذه يتشارك المصمم HANSSEN+ELTERMANN مع الطبيعة في تقديم تحفة فنية أخرى تمتاز بأناقة وجمال التصميم ودفء وأصالة الطبيعة!، فهذه الخطوط التي رسمتها الطبيعة على وجه القطعة الخشبية بهدوء وبطء تتناغم بأناقة مع خطوط التصميم الأنيق والعصري الذي يستحق أن تتجمع العائلة حوله لتتشارك هذا الدفء.

ديكورات خشبية خام للسقف الداخلي

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

إستخدام القطع الخشبية الخام كجذوع الأشجار في التصاميم الداخلية المعاصرة يعطي مزيج من الأناقة والجمال للغرف المنزلية بجانب الشعور بالعراقة والطاقة الطبيعية. 

تمتاز جذوع الأشجار بالقوة والصلابة وفي نفس الوقت تمتاز بالمرونة وسهولة التشكيل، لذلك نجد تأثيرها في التصاميم الداخلية طاغٍ ويعطي روحاً طبيعية متماسكة لكافة أرجاء البيت.

مطبخ عصري بأرضيات وسقف خشبي متناغم

OPPIDANS ROAD, PRIMROSE HILL E2 Architecture + Interiors مطبخ
E2 Architecture + Interiors

OPPIDANS ROAD, PRIMROSE HILL

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

يشكل لون الخشب الطبيعي الخام مصدرأ لإلهام المصممين بتوظيف جمال هذه الألون لصناعة الحيز الفضائي الداخلي, كما نجد في هذا المطبخ العصري أن التناغم بين الأرضيات الخشبية ذات اللون والملمس المميز والسقف الخشبي ذو الملمس واللون المختلفين ليخلقا حيزا بينهما يناسب هذا المطبخ ويعطيه ميزة وجمالاً  على الرغم من بساطة وأناقة لونه الأبيض الموحد.

 

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ساعات حائط أم لوحات فنية؟
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