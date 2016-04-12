الخشب دفء وجمال الطبيعة!

لا شك أن الخشب هو من أوائل المواد التي استخدمها الإنسان في صناعة أدواته وآلاته وعلى رأسها البيت. فالخشب مادة طبيعية تتميز بالقوة والمرونة معاً وسهولة التشكيل، عدا أن الخشب يمتاز بالدفئ وجمال اللون. وفي الصناعة المعاصرة يعتبر الخشب علامة للرقي والفخامة لما له من جاذبية وأصالة.
ما زال الخشب يتربع على عرش صناعة الآثاث والبيوت مروراً بالأرضيات والأسقف والشبابيك والأبواب إلى الجدران والواجهات الخارجية. ومما يميز الخشب أيضاً لونه المتناغم والمتفاوت الذي يتناسب مع جميع الآذواق وسهولة طليه بمواد طبيعية كالزيوت التي تضفي عليه لمعاناَ ورونقاً جاعلاً من التصميمات الداخلية تحفاً فنية ترقى بالبيت إلى روح العصر بأناقة ودفء الطبيعة.
توظيف الخشب في الديكورات الخارجية للبيوت الخرسانية هو عنوان للذوق الرفيع والتميز، حيث أن الخشب يعطي رونقأ وطاقة للبيت بحيث يتمازج مع الفضاء الخارجي والحديقة.
كما أن سهولة التعامل مع مادة الخشب ومرونتها يجعلها الأفضل لإستخدامها كديكورات للجدران الخارجية عدا عن خصائصها الطبيعية كعازل للحرارة والضوضاء.
تتميز غرف النوم بحميميتها وهدوءها، فهي المكان الذي نقضي فيه معظم حياتنا بالإسترخاء والنوم. ولذلك الخشب قد يكون أفضل المواد الطبيعية التي توفر لك طاقة ودفء الطبيعة المختزن على مدار عشرات ولربما مئات السنوات!
فما أجمل أن تنام و كأنك في حضن الطبيعة وبنفس الوقت تحصل على غرفة نوم بتصميم عصري أنيق يعطي بيتك رونقاً وجمال.
قد يكون جزء صغير من بيتك سبباً بأن يجعل بيتك مميزأ ويثير إعجاب ضيوفك كل مرة! فهذه التحفة التي صنعتها الطبيعة صٌممت بأناقة كي تعطي هذا الركن من الحمام جمالاً ورونقاً يكفي أن يكون هو ركنك المُفضل في البيت.
في طاولة السفرة هذه يتشارك المصمم HANSSEN+ELTERMANN مع الطبيعة في تقديم تحفة فنية أخرى تمتاز بأناقة وجمال التصميم ودفء وأصالة الطبيعة!، فهذه الخطوط التي رسمتها الطبيعة على وجه القطعة الخشبية بهدوء وبطء تتناغم بأناقة مع خطوط التصميم الأنيق والعصري الذي يستحق أن تتجمع العائلة حوله لتتشارك هذا الدفء.
إستخدام القطع الخشبية الخام كجذوع الأشجار في التصاميم الداخلية المعاصرة يعطي مزيج من الأناقة والجمال للغرف المنزلية بجانب الشعور بالعراقة والطاقة الطبيعية.
تمتاز جذوع الأشجار بالقوة والصلابة وفي نفس الوقت تمتاز بالمرونة وسهولة التشكيل، لذلك نجد تأثيرها في التصاميم الداخلية طاغٍ ويعطي روحاً طبيعية متماسكة لكافة أرجاء البيت.
يشكل لون الخشب الطبيعي الخام مصدرأ لإلهام المصممين بتوظيف جمال هذه الألون لصناعة الحيز الفضائي الداخلي, كما نجد في هذا المطبخ العصري أن التناغم بين الأرضيات الخشبية ذات اللون والملمس المميز والسقف الخشبي ذو الملمس واللون المختلفين ليخلقا حيزا بينهما يناسب هذا المطبخ ويعطيه ميزة وجمالاً على الرغم من بساطة وأناقة لونه الأبيض الموحد.
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