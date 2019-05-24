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3 مسابح عبقرية بعيدة عن التصاميم التقليدية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ekber Ekşi Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة
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إن كنت تنوي تصميم مسبح داخلي بمنزلك، وتبحث عن تصاميم خارجة عن المالوف بعيدة عن النمطية وعن كل ما سبق ورأته عيناك، فهذه النماذج الثلاثة العبقرية المصممة من قبل واحدة من أكبر الشركات المتخصصة ستنل إعجابك بلا شك، حيث نعرض عليك كلا منها على حدة من جميع الزوايا فيما يلي حتى يتسن لك التمتع برؤية تفاصيلها الديكورية المختلفة عن قرب.. مستعد الآن!

النموذج الأول: مسبحين في مسبح واحد

Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح لانهائي سيراميك Blue
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

النموذج الأول معنا اليوم لواحد من المسابح عبقرية التصميم والتي تبعد في تطبيقها عن أي تصميم تقليدي اعتادنا رؤيته من قبل. فالمسبح باختصار عبارة عن مستطيل كبير عميق مغلف بشرائح خشبية مقاومة للمياه من جميع الجهات، يزين أحد أطرافه مسبح آخر أصغر حجمًا هو نفسه مستدير وإطاره نصف دائري يفصله نسبيًا عن المسبح الكبير ليكون ملائمًا بذلك للأطفال وآمن لهم.

النموذج الأول: جانب آخر للمسبح ذاته يرصد روعة الإضاءة

Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح لانهائي سيراميك Blue
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

مع هذه الصورة تبهرنا تفاصيل الإضاءة الخافتة بسحرها وهدوئها، حيث تتمركز في نقطتين أساسيتين من هذا النموذج، الأولى في خطوط السقف التي شكلت إطارًا مستطيليًا يتطابق مع المسبح كليًا، والثانية في الأباليك العصرية المزينة لأغلب الجدران وتوزع الإنارة في اتجاهات مختلفة.

النموذج الأول: المسبح الصغير المستدير

Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح لانهائي سيراميك Blue
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

الآن نتمكن من رؤية المسبح الصغير المستدير وحده والذي سبق وأشارنا إلى أنه محاط بإطار منحي نصف دائري يرفعه ويفصله عن المسبح الأساسي نسبيًا. يزين ذلك الإطار الذي يرفع المسبح الصغير بضع سنتيمترات نخبة من أروع وأرق بلاطات الموزاييك بلونه التركوازي المبهج الذي يتلألأ في ضوء النهار ومع سحر الإضاءة الاصطناعية الخافتة للمسبح ككل.

النموذج الأول: المشهد الخارجي يزيد المسبح جمالًا

Hakan Ertuğrul Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح لانهائي سيراميك Blue
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

لاشك أن هذه الصورة ترصد لنا جانبًا لم نكن لمحناه من قبل، ألا وهو المشهد الخارجي للمسبح والذي يمثل حديقة منزلية ساحرة شاسعة المساحة تتلاحم مع المسبح من خلال تلك الأبواب الزجاجية الشفافة الواضحة أمامنا.

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النموذج الثاني: يُضاهي الأول سحرًا

Ekber Ekşi Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

من الواضح أمامنا أن النموذج الثاني يُضاهي الأول سحرًا بتصميمه الأخاذ، والذي يعتمد كما نرى في الصورة على الخطوط المنحنية أكثر من الخطوط المستقيمة التي اعتمد عليها التصميم الأول. يزين حواف المسبح هذه المرة ليس الخشب فحسب، وإنما إطار معدني أنيق ولامع يأتي بعده الخشب مباشرة بلونه الأقرب للبرتقالي.

النموذج الثاني: هادئ ومختلف

Ekber Ekşi Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

زاوية أخرى لنفس النموذج ترصد لنا ملامح مختلفة من المسبح أولها الجدار الزجاجي المصنفر الذي نراه بالصدارة، وثانيها المقعد المبني جهة اليسار ليسمح لمستخدميه بأخذ قسط من الراحة، وثالثها الأرضية الخشبية التي تضيف إشراقتها للساحة بأكملها.

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النموذج الثاني: مفاجأة.. شلال بانيو سبا

Ekber Ekşi Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

يظهر المسبح بشكل مذهل في هذه الصورة حيث يتألق بشلال سقفي أقصى جهة اليمين يحجب رؤية من هم بالحديقة المنزلية عن مستخدمي المسبح. في الجهة المقابلة للشلال مباشرة، نرى عنصر آخر في منتهى الاناقة والعصرية وهو بانيو سبا صغير على شكل مثلث تحده من جميع الجهات اطر معدنية.

النموذج الثاني: سبوتات أرضية تزين المسبح باحترافية

Ekber Ekşi Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

توضح لنا الصورة المعروضة هنا جانب محدد من زوايا حمام السباحة المنحنية والسبوتات العصرية المثبتة باحترافية في باركيه الأرضية الذي يغطي المساحة بالكامل، فتظهر السبوتات وكأنها تسير مع الأطر المعدنية للمسبح جنبا إلى جنب وهو أمر نجح الخبراء في تطبيقه على أكمل وجه بهذا النموذج العبقري. 



النموذج الثالث: شلال عصري بلمسات معدنية

Ersin Erarslan Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة سيراميك White
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

لا جدال على أن اعتماد خبراء التصميم على ذلك الشلال العصري الساحر الذي يشبه النوافير الداخلية بحمام السباحة وتحديدا بالجانب الأيسر منه كان عامل أساسي في ظهور تصميمه النهائي بهذا القدر من الروعة والجاذبية. 

وقد نجح الخبراء فعليا في اختيار تصميمه وموضعه ليتلائم مع تصميم المسبح ويكسبه جمالا من نوع خاص.

النموذج الثالث: براح لا حدود له

Ersin Erarslan Özel Villa Havuzu, Çilek Spa Design Çilek Spa Design مسبح حديقة سيراميك White
Çilek Spa Design

Çilek Spa Design
Çilek Spa Design
Çilek Spa Design

هناك عامل آخر وراء روعة هذا المسبح إلى جانب الشلال الأجنبي المعاصر، وهو عنصر المساحة الشاسعة التي بناه الخبراء عليها بدقة متناهية، والتي تظهر لنا هنا بوضوح حيث تحتل الساحة من أقصى اليمين لأقصى اليسار.


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