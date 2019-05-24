3 مسابح عبقرية بعيدة عن التصاميم التقليدية

إن كنت تنوي تصميم مسبح داخلي بمنزلك، وتبحث عن تصاميم خارجة عن المالوف بعيدة عن النمطية وعن كل ما سبق ورأته عيناك، فهذه النماذج الثلاثة العبقرية المصممة من قبل واحدة من أكبر الشركات المتخصصة ستنل إعجابك بلا شك، حيث نعرض عليك كلا منها على حدة من جميع الزوايا فيما يلي حتى يتسن لك التمتع برؤية تفاصيلها الديكورية المختلفة عن قرب.. مستعد الآن!
النموذج الأول معنا اليوم لواحد من المسابح عبقرية التصميم والتي تبعد في تطبيقها عن أي تصميم تقليدي اعتادنا رؤيته من قبل. فالمسبح باختصار عبارة عن مستطيل كبير عميق مغلف بشرائح خشبية مقاومة للمياه من جميع الجهات، يزين أحد أطرافه مسبح آخر أصغر حجمًا هو نفسه مستدير وإطاره نصف دائري يفصله نسبيًا عن المسبح الكبير ليكون ملائمًا بذلك للأطفال وآمن لهم.
مع هذه الصورة تبهرنا تفاصيل الإضاءة الخافتة بسحرها وهدوئها، حيث تتمركز في نقطتين أساسيتين من هذا النموذج، الأولى في خطوط السقف التي شكلت إطارًا مستطيليًا يتطابق مع المسبح كليًا، والثانية في الأباليك العصرية المزينة لأغلب الجدران وتوزع الإنارة في اتجاهات مختلفة.
الآن نتمكن من رؤية المسبح الصغير المستدير وحده والذي سبق وأشارنا إلى أنه محاط بإطار منحي نصف دائري يرفعه ويفصله عن المسبح الأساسي نسبيًا. يزين ذلك الإطار الذي يرفع المسبح الصغير بضع سنتيمترات نخبة من أروع وأرق بلاطات الموزاييك بلونه التركوازي المبهج الذي يتلألأ في ضوء النهار ومع سحر الإضاءة الاصطناعية الخافتة للمسبح ككل.
لاشك أن هذه الصورة ترصد لنا جانبًا لم نكن لمحناه من قبل، ألا وهو المشهد الخارجي للمسبح والذي يمثل حديقة منزلية ساحرة شاسعة المساحة تتلاحم مع المسبح من خلال تلك الأبواب الزجاجية الشفافة الواضحة أمامنا.
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من الواضح أمامنا أن النموذج الثاني يُضاهي الأول سحرًا بتصميمه الأخاذ، والذي يعتمد كما نرى في الصورة على الخطوط المنحنية أكثر من الخطوط المستقيمة التي اعتمد عليها التصميم الأول. يزين حواف المسبح هذه المرة ليس الخشب فحسب، وإنما إطار معدني أنيق ولامع يأتي بعده الخشب مباشرة بلونه الأقرب للبرتقالي.
زاوية أخرى لنفس النموذج ترصد لنا ملامح مختلفة من المسبح أولها الجدار الزجاجي المصنفر الذي نراه بالصدارة، وثانيها المقعد المبني جهة اليسار ليسمح لمستخدميه بأخذ قسط من الراحة، وثالثها الأرضية الخشبية التي تضيف إشراقتها للساحة بأكملها.
يظهر المسبح بشكل مذهل في هذه الصورة حيث يتألق بشلال سقفي أقصى جهة اليمين يحجب رؤية من هم بالحديقة المنزلية عن مستخدمي المسبح. في الجهة المقابلة للشلال مباشرة، نرى عنصر آخر في منتهى الاناقة والعصرية وهو بانيو سبا صغير على شكل مثلث تحده من جميع الجهات اطر معدنية.
توضح لنا الصورة المعروضة هنا جانب محدد من زوايا حمام السباحة المنحنية والسبوتات العصرية المثبتة باحترافية في باركيه الأرضية الذي يغطي المساحة بالكامل، فتظهر السبوتات وكأنها تسير مع الأطر المعدنية للمسبح جنبا إلى جنب وهو أمر نجح الخبراء في تطبيقه على أكمل وجه بهذا النموذج العبقري.
لا جدال على أن اعتماد خبراء التصميم على ذلك الشلال العصري الساحر الذي يشبه النوافير الداخلية بحمام السباحة وتحديدا بالجانب الأيسر منه كان عامل أساسي في ظهور تصميمه النهائي بهذا القدر من الروعة والجاذبية.
وقد نجح الخبراء فعليا في اختيار تصميمه وموضعه ليتلائم مع تصميم المسبح ويكسبه جمالا من نوع خاص.
هناك عامل آخر وراء روعة هذا المسبح إلى جانب الشلال الأجنبي المعاصر، وهو عنصر المساحة الشاسعة التي بناه الخبراء عليها بدقة متناهية، والتي تظهر لنا هنا بوضوح حيث تحتل الساحة من أقصى اليمين لأقصى اليسار.