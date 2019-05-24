3 مسابح عبقرية بعيدة عن التصاميم التقليدية

لا جدال على أن اعتماد خبراء التصميم على ذلك الشلال العصري الساحر الذي يشبه النوافير الداخلية بحمام السباحة وتحديدا بالجانب الأيسر منه كان عامل أساسي في ظهور تصميمه النهائي بهذا القدر من الروعة والجاذبية.

وقد نجح الخبراء فعليا في اختيار تصميمه وموضعه ليتلائم مع تصميم المسبح ويكسبه جمالا من نوع خاص.