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أفكار رائعة للمنازل الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Special Villa, Axis Architects for architecture and interior design Axis Architects for architecture and interior design غرفة الاطفال
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المنازل الصغيرة في مساحتها تعد من التحديثات التي تواجه مصمم الديكور الذي يرغب في اظهار قدراته والتغلب على المشكلات مهما كان حجمها، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا عدداً من النقاط التي يمكننا أن نستفيد منها أثناء تصميم منزل صغير، وكذلك العديد من الأفكار والنماذج الحقيقية التي تلهمنا في تصميم منزلنا المقبل مهما كانت مساحته صغيرة.


نوافذ كبيرة

Bedroom interior designs for couple in luxury modern style, Spazio Interior Decoration LLC Spazio Interior Decoration LLC غرفة نوم Grey
Spazio Interior Decoration LLC

Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC
Spazio Interior Decoration LLC

النوافذ الكبيرة تساعد المساحات الصغيرة على التألق أكثر، لاسيما ادخال أكبر كمية ممكنة من الضوء، والالتحام بالمشهد الخارجي يقلل كثيراً من الشعور بالضيق، يمكننا ملاحظة كيف أن هذه الغرفة متوسطة المساحة لم تجعلنا نلتفت لشيء فيها أكثر من الإضاءة القوية القادمة من النافذة العملاقة بها، وهذه أول وصفة تساعدك على التخلص من شعور الضيق في أي غرفة من غرف منزلك.

أفكار مختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأفكار المختلفة والخلاقة في التخزين وتثبيت الأشياء ستساعدك على التخلص من الكثير من شعور الضيق، لاحظ استغلال الأعمدة في تثبيت التليفزيون، ليس عمود خرساني ولكن عمود ديكور من المعدن الخفيف يسمح بتثبيت التلفاز فيكون مناسباً للرؤية في 180 درجة كاملة دون الحاجة للتقيد بمحيط غرفة واحدة.

استغلال الارتفاع

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design غرفة الاطفال
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

الارتفاع في الأماكن الضيقة يجب أن يستغل لاسيما ما يحدث في غرف الاطفال من استغلالها بشكل مميز عن طريق تصميم سريرين فوق بعضهما، وهو ما يوفر ضعف المساحة تقريباً، ستكون الغرفة مناسبة لطفلين بدلاً من أن تكون ضيقة عليهما.

أثاث بسيط

Residential Villa _ New Cairo Axis Architects for architecture and interior design مكتب عمل أو دراسة Wood effect
Axis Architects for architecture and interior design

Residential Villa _ New Cairo

Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design
Axis Architects for architecture and interior design

الأثاث البسيط بدون جوانب أو زخارف كبيرة ستساعدك على الحصول على مساحة مناسبة سيتم توفيرها مباشرة حال استخدامك لهذه القطع البسيطة ذات الحجم الصغير، لاحظ شكل الكنبة البسيط وكذلك الشكل الهاديء لكافة التفاصيل، وهو ما لم يجعلنا نشعر بأي ضيق مطلقاً.

تغيير النمط

dinning room by raydesigns RayDesigns غرفة السفرة
RayDesigns

dinning room by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

النمط السائد في الغرف أن تقسم كل مساحة مستقلة بذاتها لتكون خاصة بغرفة ما، ولكن في المساحات الصغيرة يفضل كسر هذه القاعدة قليلاً، مثل أن نقوم بدمج غرفتين أو أكثر بطريقة احترافية بدون تكدس في مساحات متقاربة وبالتالي هذه الفكرة توفر الكثير من البراح.




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