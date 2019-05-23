أفكار رائعة للمنازل الصغيرة

المنازل الصغيرة في مساحتها تعد من التحديثات التي تواجه مصمم الديكور الذي يرغب في اظهار قدراته والتغلب على المشكلات مهما كان حجمها، اليوم هوميفاي سوف يوضح لنا عدداً من النقاط التي يمكننا أن نستفيد منها أثناء تصميم منزل صغير، وكذلك العديد من الأفكار والنماذج الحقيقية التي تلهمنا في تصميم منزلنا المقبل مهما كانت مساحته صغيرة.
النوافذ الكبيرة تساعد المساحات الصغيرة على التألق أكثر، لاسيما ادخال أكبر كمية ممكنة من الضوء، والالتحام بالمشهد الخارجي يقلل كثيراً من الشعور بالضيق، يمكننا ملاحظة كيف أن هذه الغرفة متوسطة المساحة لم تجعلنا نلتفت لشيء فيها أكثر من الإضاءة القوية القادمة من النافذة العملاقة بها، وهذه أول وصفة تساعدك على التخلص من شعور الضيق في أي غرفة من غرف منزلك.
الأفكار المختلفة والخلاقة في التخزين وتثبيت الأشياء ستساعدك على التخلص من الكثير من شعور الضيق، لاحظ استغلال الأعمدة في تثبيت التليفزيون، ليس عمود خرساني ولكن عمود ديكور من المعدن الخفيف يسمح بتثبيت التلفاز فيكون مناسباً للرؤية في 180 درجة كاملة دون الحاجة للتقيد بمحيط غرفة واحدة.
الارتفاع في الأماكن الضيقة يجب أن يستغل لاسيما ما يحدث في غرف الاطفال من استغلالها بشكل مميز عن طريق تصميم سريرين فوق بعضهما، وهو ما يوفر ضعف المساحة تقريباً، ستكون الغرفة مناسبة لطفلين بدلاً من أن تكون ضيقة عليهما.
الأثاث البسيط بدون جوانب أو زخارف كبيرة ستساعدك على الحصول على مساحة مناسبة سيتم توفيرها مباشرة حال استخدامك لهذه القطع البسيطة ذات الحجم الصغير، لاحظ شكل الكنبة البسيط وكذلك الشكل الهاديء لكافة التفاصيل، وهو ما لم يجعلنا نشعر بأي ضيق مطلقاً.
النمط السائد في الغرف أن تقسم كل مساحة مستقلة بذاتها لتكون خاصة بغرفة ما، ولكن في المساحات الصغيرة يفضل كسر هذه القاعدة قليلاً، مثل أن نقوم بدمج غرفتين أو أكثر بطريقة احترافية بدون تكدس في مساحات متقاربة وبالتالي هذه الفكرة توفر الكثير من البراح.
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