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٤ غرف معيشية تتألق بديكورات عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
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إذا كنت حريصا على تصميم غرفة المعيشة خاصتك بشكل عصري أنيق وتبحث عن نماذج واقعية تساعدك على التطبيق؟، فهذا المقال من هوميفاي سيسهل عليك الطريق، حيث يعرض لك مجموعة نماذج ولا أروع لغرف معيشة حيوية تألقت جميعها بلمسات وديكورات عصرية تواكب آخر صيحات عالم التصميم.

الغرفة الأولى: ليس بها شيء سوى أريكة وطاولة

Serenity, Mister Glory Ltd Mister Glory Ltd غرفة المعيشة
Mister Glory Ltd

Mister Glory Ltd
Mister Glory Ltd
Mister Glory Ltd

غرفة معيشة منيمالية التصميم يؤمن مالكيها أن الديكورات القليلة من أثاث ومفروشات واكسسوارات هي أساس الاناقة والرقي والتميز وهو أمر نلمسه بوضوح مع هذه الغرفة المعيشية المذهلة التي تتكون فقط من أريكة ثنائية مكسوه بمنسوجات رمادية متينة وطاولة قهوة خشبية صغيرة لها سطح شبه مستدير.

تتألق هذه الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة بسمة أساسية وهي البساطة التي توجت ارجاء المكان وجعلته مريحا ومحفزا على الاسترخاء.

الغرفة الثانية: صغيرة ولكن…

경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

غرفة معيشة ثانية صغيرة لكنها رائعة وذلك لأنها تجمع بين المعايير الوظيفية والجمالية في أن واحد، فهي رغم مساحتها المحدودة إلا أنها مؤثثة بشكل عملي حيث تضم أريكة ثلاثية كبيرة ومريحة ومعها وحدة تلفاز تقع في الجهة المقابلة لها مباشرة بما يعتليها من تلفاز.

اما عن الجانب الجمالي للغرفة، فهو يتمثل في تناسق الألوان من ناحية واهتمام الخبراء باقتناء نخبة من أرقى الاكسسوارات لتزين الزوايا والجدران المختلفة لهذه الغرفة.

الغرفة الثانية: جانب آخر من الغرفة نفسها

경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

يظهر الجانب الآخر من الغرفة الأريكة الثلاثية فقط من أثاث المعيشة، في الوقت الذي نرى فيه أيضا مائدة صغيرة للطعام باقصى جهة اليمين لتندمج بذلك مع غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في مساحة واحدة مفتوحة.

الغرفة الثالثة: جزء من شقة ستوديو

Двухкомнатная в п. Комунрака, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة المعيشة White
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

النموذج الثالث معنا اليوم لغرف المعيشة الصغيرة هو في الأساس جزء من شقة ستوديو محدودة المساحة مصممة على النمط الحديث، تظهر فيها غرفة النوم مفتوحة على غرفة المعيشة من خلال جدار زجاجي شفاف يفقد كلا الغرفتين خصوصيتهما.

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الغرفة الثالثة: راقية ومنمقة

Двухкомнатная в п. Комунрака, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة المعيشة White
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

مع هذه الزاوية للغرفة الثالثة، نرى الأثاث بشيء من الوضوح حيث تتكون الغرفة من أريكة زاوية عصرية مع طاولة قهوة خشبية راقية بالإضافة إلى فرش أرضية بالغ الاناقة يتناسق بشكل رائع مع تفاصيل غرفة النوم المندمجة مع المعيشة.

يزين الجدار الرئيسي للغرفة طوب ابيض ناصع جعلها تبدو بمظهرا معاصرا وكذلك اللوحات الإبداعية المبهجة التي زينت الجدران عززت الأمر نفسه.

الغرفة الرابعة: مريحة بمعنى الكلمة

А16 House , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

من أساسيات تاثيث أي غرفة معيشة على وجه الارض، أن يراعى فيها عنصر الراحة، وذلك يتحقق بأمور عدة، أولها اختيار المساحة المناسبة للغرفة، ثم الألوان التي لها تاثيرات إيجابية في النفس البشرية، ثم اقتناء قطع أثاث عملية توفر لمستخدميها الجلوس بكل أريحية.

الغرفة الرابعة: الجانب الآخر أكثر اشراقة

А16 House , Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

بالنظر لهذا الجانب من الغرفة الرابعة، نجد أنه أكثر اشراقة مقارنة بالجانب الأول، والفضل يعود بالتأكيد للعنصر الأخضر الذي يزين ارجائها المختلفة باشكاله وتصاميمه المتنوعة.

لم يكن ذلك فقط هو السبب وراء اشراقة الغرفة، وإنما أيضا كونها مفتوحة على غرفة حيوية أخرى ألا وهي غرفة تناول الطعام وكذلك على شرفة المنزل.

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جميع الغرف مذهلة ولكن أيهم أحببت؟ شاركنا برأيك 

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