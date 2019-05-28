٤ غرف معيشية تتألق بديكورات عصرية

إذا كنت حريصا على تصميم غرفة المعيشة خاصتك بشكل عصري أنيق وتبحث عن نماذج واقعية تساعدك على التطبيق؟، فهذا المقال من هوميفاي سيسهل عليك الطريق، حيث يعرض لك مجموعة نماذج ولا أروع لغرف معيشة حيوية تألقت جميعها بلمسات وديكورات عصرية تواكب آخر صيحات عالم التصميم.
غرفة معيشة منيمالية التصميم يؤمن مالكيها أن الديكورات القليلة من أثاث ومفروشات واكسسوارات هي أساس الاناقة والرقي والتميز وهو أمر نلمسه بوضوح مع هذه الغرفة المعيشية المذهلة التي تتكون فقط من أريكة ثنائية مكسوه بمنسوجات رمادية متينة وطاولة قهوة خشبية صغيرة لها سطح شبه مستدير.
تتألق هذه الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة بسمة أساسية وهي البساطة التي توجت ارجاء المكان وجعلته مريحا ومحفزا على الاسترخاء.
غرفة معيشة ثانية صغيرة لكنها رائعة وذلك لأنها تجمع بين المعايير الوظيفية والجمالية في أن واحد، فهي رغم مساحتها المحدودة إلا أنها مؤثثة بشكل عملي حيث تضم أريكة ثلاثية كبيرة ومريحة ومعها وحدة تلفاز تقع في الجهة المقابلة لها مباشرة بما يعتليها من تلفاز.
اما عن الجانب الجمالي للغرفة، فهو يتمثل في تناسق الألوان من ناحية واهتمام الخبراء باقتناء نخبة من أرقى الاكسسوارات لتزين الزوايا والجدران المختلفة لهذه الغرفة.
يظهر الجانب الآخر من الغرفة الأريكة الثلاثية فقط من أثاث المعيشة، في الوقت الذي نرى فيه أيضا مائدة صغيرة للطعام باقصى جهة اليمين لتندمج بذلك مع غرفة الطعام مع غرفة المعيشة في مساحة واحدة مفتوحة.
النموذج الثالث معنا اليوم لغرف المعيشة الصغيرة هو في الأساس جزء من شقة ستوديو محدودة المساحة مصممة على النمط الحديث، تظهر فيها غرفة النوم مفتوحة على غرفة المعيشة من خلال جدار زجاجي شفاف يفقد كلا الغرفتين خصوصيتهما.
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مع هذه الزاوية للغرفة الثالثة، نرى الأثاث بشيء من الوضوح حيث تتكون الغرفة من أريكة زاوية عصرية مع طاولة قهوة خشبية راقية بالإضافة إلى فرش أرضية بالغ الاناقة يتناسق بشكل رائع مع تفاصيل غرفة النوم المندمجة مع المعيشة.
يزين الجدار الرئيسي للغرفة طوب ابيض ناصع جعلها تبدو بمظهرا معاصرا وكذلك اللوحات الإبداعية المبهجة التي زينت الجدران عززت الأمر نفسه.
من أساسيات تاثيث أي غرفة معيشة على وجه الارض، أن يراعى فيها عنصر الراحة، وذلك يتحقق بأمور عدة، أولها اختيار المساحة المناسبة للغرفة، ثم الألوان التي لها تاثيرات إيجابية في النفس البشرية، ثم اقتناء قطع أثاث عملية توفر لمستخدميها الجلوس بكل أريحية.
بالنظر لهذا الجانب من الغرفة الرابعة، نجد أنه أكثر اشراقة مقارنة بالجانب الأول، والفضل يعود بالتأكيد للعنصر الأخضر الذي يزين ارجائها المختلفة باشكاله وتصاميمه المتنوعة.
لم يكن ذلك فقط هو السبب وراء اشراقة الغرفة، وإنما أيضا كونها مفتوحة على غرفة حيوية أخرى ألا وهي غرفة تناول الطعام وكذلك على شرفة المنزل.