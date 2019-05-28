٤ غرف معيشية تتألق بديكورات عصرية

غرفة معيشة منيمالية التصميم يؤمن مالكيها أن الديكورات القليلة من أثاث ومفروشات واكسسوارات هي أساس الاناقة والرقي والتميز وهو أمر نلمسه بوضوح مع هذه الغرفة المعيشية المذهلة التي تتكون فقط من أريكة ثنائية مكسوه بمنسوجات رمادية متينة وطاولة قهوة خشبية صغيرة لها سطح شبه مستدير.

تتألق هذه الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة بسمة أساسية وهي البساطة التي توجت ارجاء المكان وجعلته مريحا ومحفزا على الاسترخاء.