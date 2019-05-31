روعة التصميم الداخلي تلمسها مع هذا الفندق الساحر

هذا المشروع الاخاذ من تصميم الخبير المحترف Marcel Wanders وتنفيذ شركة Sia Moore Architecture Interior Design التي تأسست منذ عام 2009 على يد واحدة من أكفء المهندسات المعماريات، حيث استخلصت في هذا الكيان كل ما جنته من إنجازات ونجاحات حظيت بها على مدار مشوارها المهني الناجح في مجال الهندسة المعمارية بالعديد من شركات القطاع الخاص.
من أول لحظة تأسست فيها الشركة، وتهدف إدارتها إلى شيء واحد وضعته نصب أعينها وهو أن تجعلها علامة تجارية معروفة على نطاق دولي، وبالفعل، تحقق الحلم إلى حقيقة ملموسة، والدليل على ذلك هو أن الشركة حاليًا تقدم خدماتها في الاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي لعدد لا حصر له من العملاء المرموقين بمختلف أنحاء العالم. تكمن خبرة فريق عمل الشركة في المشاريع الهندسية على مستويات مختلفة مثل القصور والمجالس والمباني والفنادق والساحات الاجتماعية، واليوم سنركز على عرض مجموعة نماذج فاخرة من أعمال الشركة لأحد الفنادق الساحرة.
أول صورة معنا اليوم لإحدى ساحات الترفيه الاجتماعية بالفندق الذي أشرنا إليه منذ لحظات، والتي تتألق بتصميم عبقري فريد من نوعه بمدخل فخم في صدارته مصباحي إضاءة أرضيين من النحاس ينطلق منهما سور مذهل هو في الأساس لممر يسمح لزائري الساحة بالعبور للجانب الآخر منها، حيث توجد جلسة فخمة لاحتساء مشروباتهم المفضلة.
ما استطاع حقا أن يزين إطلالة الممر نفسه، هو ذلك السور على الجانبين الذي تكسوه مئات أوراق الشجر الطبيعي فتخفي ملامحه الأساسية تمامًا صانعة شكل منحني ساحر.
بمجرد أن ترتفع أعيننا قليلًا عن المسبح وروعة مدخله، يبهرنا سقف الساحة بالكامل المصمم على شكل قبة، والذي يتوهج برسوم متداخلة نٌفِذَت بألوان ساخنة تجمع بين الأصفر والبرتقالي والأخضر فتجعله يبدو كاللوحة الفنية.
مع هذه الزاوية تظهر لنا الساحة بشيء من الوضوح حيث نتمكن الآن من رؤية تصميم المسبح والأرضية الشطرنجية المحيطة به وما يزينها من جلسة مذهلة عنوانيها الراحة والفخامة معًا.
تنقسم الجلسة إلى جزئين كما هو واضح أمامنا من الصورة المعروضة، وهما مجموعة شيزلونجات مزودة بوسائد مريحة متناسقة مع سيراميك أرضية الساحة، ومجموعة مقاعد فخمة مغطاة بمنسوجات ناصعة البياض يجتمع كل ثلاثة منهم معًا وتتوسطهم طاولة قهوة صغيرة.
ما بين الثريات الكلاسيكية الفاخرة ومصابيح الإنارة الأرضية النحاسية تطل علينا هذه الساحة بهذه الإطلالة الفريدة، خاصة بعد أن جمع خبراء التصميم في الإضاءة بين الإنارة البيضاء والصفراء معًا.
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بعد أن انتهينا من رؤية تفاصيل المسبح بالجلسة المحيطة به وما زينها من ديكورات فاخرة، ننتقل للطابق العلوي من نفس الساحة، والذي تألق بجلسة تفوق الأولى سحرًا خاصة بعد لجوء فريق المصممين لنفس المقاعد البيضاء الفخمة التي شاهدناها من قبل ولكن بلون آخر أكثر جراءة وهو الأحمر كما هو واضح أمامنا الآن في الصورة المعروضة، الأمر الذي جعل الجلسة تبدو بطابع رومانسي نابض بالحياة!
هل تصدق أن الساحة السابقة تضم أيضًا هذه الجلسة الحميمية الرائعة؟ نعم ولكن الخبراء حرصوا على تخصيص ركن جانبي لها بعيد عن صخب الجلسة الأولى وجلسة المسبح، لذا كان من الطبيعي تزويدها بشاشة تلفاز كبيرة لمنح جالسيها الفرصة لمتابعة أحد البرامج أو الأفلام أثناء استرخائهم بتلك الجلسة الاجتماعية المريحة.
الملفت في تصميم هذه الجلسة بلا شكل هو تصميم الأريكة المستديرة غير المكتملة ذات اللون الأحمر، وحرص الخبراء على توحيد لون الأرضية والجدران بالأبيض والأسود.
يسيطر اللون الأبيض بنصاعته وسحره الخاص على الردهة الأمامية للفندق بشكل فريد للغاية، ولا شك أن خبراء التصميم نجحوا في توظيفه بجميع أرجاء الساحة، سواء في السقف والأرضية والجدران أو في الديكورات وقطع الأثاث نفسها.
ومثلما نجح الخبراء في استخدام الأبيض في كل ما سبق، نجحوا أيضًا في تحقيق التوازن بالمساحة ذاتها بفضل اللجوء لتلك السجادة الملونة المستديرة بوضعها أسفل كل مجموعة مقاعد.
لتحقيق مزيد من الخصوصية بين كل جلسة وأخرى من جلسات الردهة، اهتم الخبراء بخلق لمسة ديكورية مذهلة تراها هنا لأول مرة في حياتك وهي أعمدة ضخمة على شكل أشجار مصممة على أعلى مستوى وبأروع الخامات، لتعطي هذا المظهر الأخاذ للفندق من الداخل.
قد تظن في بداية الأمر أن هذا الجانب من الفندق هو لساحة جديدة، لكنه في حقيقة الأمر ما هو إلا جزء من نفس الساحة السابقة ولكن بلمسات إضافية أبرزها الجدران المستوحاة من فن الأرابيسك بما فيها من رسومات مفرغة، وجلسات سوداء اللون وأعمدة أخرى ضخمة مختلفة التصميم تشبه الأباجورات الصغيرة/ المصابيح التي توضع عادة أعلى كومود غرف النوم.