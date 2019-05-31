روعة التصميم الداخلي تلمسها مع هذا الفندق الساحر

هذا المشروع الاخاذ من تصميم الخبير المحترف Marcel Wanders وتنفيذ شركة Sia Moore Architecture Interior Design التي تأسست منذ عام 2009 على يد واحدة من أكفء المهندسات المعماريات، حيث استخلصت في هذا الكيان كل ما جنته من إنجازات ونجاحات حظيت بها على مدار مشوارها المهني الناجح في مجال الهندسة المعمارية بالعديد من شركات القطاع الخاص.

من أول لحظة تأسست فيها الشركة، وتهدف إدارتها إلى شيء واحد وضعته نصب أعينها وهو أن تجعلها علامة تجارية معروفة على نطاق دولي، وبالفعل، تحقق الحلم إلى حقيقة ملموسة، والدليل على ذلك هو أن الشركة حاليًا تقدم خدماتها في الاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي لعدد لا حصر له من العملاء المرموقين بمختلف أنحاء العالم. تكمن خبرة فريق عمل الشركة في المشاريع الهندسية على مستويات مختلفة مثل القصور والمجالس والمباني والفنادق والساحات الاجتماعية، واليوم سنركز على عرض مجموعة نماذج فاخرة من أعمال الشركة لأحد الفنادق الساحرة.