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أفكار لتصميم منزل متألق بكل سهولة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل
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تصميم منزلك بأفكار مميزة ومتنوعة يمكن أن يكون ليس بالأمر الصعب خصوصاً وأن الروعة والجمال تكمن في البساطة، فالبعد عن التكلف والبهرجة الزائدة قد يكون طريقك العصري للحصول على أجمل التصاميم الممكنة بدون أي صعوبات، اليوم هوميفاي سوف يلقي الضوء على بعض التصاميم التي تحوي أفكاراً ستكون مناسبة لتطبيقها في تصميم منزلك المقبل.

بعض النخيل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استخدام المواد الطبيعية سواء في التصاميم الداخلية أو في الحدائق والواجهات الخارجية يجعل المنزل تحفة فنية، خصوصاً استغلال المنطقة المتواجد بها المنزل، فمثلاً المناطق الحارة يمكن أن يكون استخدام النخيل فيها فكرة مميزة، كما هو الحال مثلاً في المناطق المطيرة أن يتم استخدام أشجار مناسبة للأجواء والإقليم بما يجعل المنزل وكأنه قطعة من الطبيعة.

جلسات ونوافذ وأعمدة

Residencia KFA, IAD Arqutiectura IAD Arqutiectura منازل بلاط Beige
IAD Arqutiectura

IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura
IAD Arqutiectura

الجلسات والنوافذ الكلاسيكية قد تكون فكرة مبسطة لجعل منزلك يبدو جذاباً للغاية من الخارج، خصوصاً لو كانت المساحة مناسبة لوجود أكثر من جلسة خارجية، مما يجعلك تشعر أن المنزل شبيه بالقصور الارستقراطية القديمة ويمنحك فرصة للتمتع بالأجواء الخارجية فيزيد الجانب العملي والجمالي في آن واحد نحو الأفضل.

ألوان متضادة ولكنها متناسقة

江南の家/庭を囲む家, 加藤淳一級建築士事務所 加藤淳一級建築士事務所 منازل
加藤淳一級建築士事務所

加藤淳一級建築士事務所
加藤淳一級建築士事務所
加藤淳一級建築士事務所

الألوان المتضادة توضح الجمال وتبرز المساحة وأبعادها وتساعد على شغل المجال البصري بشكل أكثر حيوية، لاحظ في هذا النموذج كيف أن المنزل جاء بصفاء وهدوء بالأبيض مع تضاد مريح بالخشب الصافي في الأبواب والجدران، على نقيض الأغلب فيه، فقد كانت هذه الوسيلة عبارة عن زخرفة شبه صامتة لجمال المنزل بدون أي بهرجة أو تخطي للحدود.

مسبح بالخارج

Arquitectura sensible y emocional, CIBA ARQUITECTURA CIBA ARQUITECTURA منازل White
CIBA ARQUITECTURA

CIBA ARQUITECTURA
CIBA ARQUITECTURA
CIBA ARQUITECTURA

استخدام المسبح في تصميم المنازل والحدائق التي تطل عليها تضيف جمالاً فوق جمالها التصميمي بشكل عجيب، خصوصاً لو أحسنا استخدام الإضاءة والجلسات المريحة حول هذا المسبح ليكون بمثابة منتجع وليس شكل جمالي فقط.

نوافذ كبيرة

The Grange, Feldman Architecture Feldman Architecture منازل
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture


النوافذ الكبيرة تعطي للتصميم هيبة ووقار بدون أي اجراءات أو صعوبات في التصميم، فقط هناك مساحات كبيرة في الجدران يمكن أن تستغل في فتح نوافذ سيكون لها العديد من الفوائد مثل تحسين عملية تهوية المنزل وكذلك دخول الضوء لنفي أي شعور بالضيق من الداخل، وكذلك اعطاء شكل جميل من الخارج يوحي بالقوة وروعة التصميم.


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