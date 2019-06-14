الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصاميم مُلهمة لفيلات ساحرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALA DE MIJAS, G&J ARQUITECTURA G&J ARQUITECTURA فيلا
Loading admin actions …

اسمحوا لنا في كتاب الافكار هذا من هوميفاي، أن نقدم لكم نخبة من أروع الفلل التي اعتمد اغلبها على تصاميم عصرية، لتشكل بذلك مصدر إلهام لكم عند رغبتكم في الحصول على تصميم فريد للفلل خاصتكم.

النموذج الأول

Casa CS in Guimarães | Arq. Pitágoras Group, João Boullosa João Boullosa فيلا باطون مسلح
João Boullosa

João Boullosa
João Boullosa
João Boullosa

أول نموذج معنا اليوم ساحر بكل المقاييس، وذلك بفضل العديد من العوامل، أبرزها، هيكله المعماري الأنيق المصمم والمنفذ وفق للأسلوب الحديث والذي يتألق بثلاث طوابق مذهلة، الأول وهو الأرضي مزين من الخارج بالخشب على شكل مستطيل مما اكسبه الكثير من الدفء، والثاني يتزين بمظهر خرساني رائع على شكل مستطيل أكبر حجما تقتحمه بعض اللمسات الزجاجية، والثالث هو الاصغر على الإطلاق حيث يبدو وكأنه كابينة خرسانية منعزلة عن كافة ارجاء المنزل لاغراض الاسترخاء والاستجمام.

Casa CS in Guimarães | Arq. Pitágoras Group, João Boullosa João Boullosa حديقة
João Boullosa

João Boullosa
João Boullosa
João Boullosa

يظهر لنا هذا الجانب من الفيلا نفسها مساحة غاية في الروعة والجمال تقع أسفل المستطيل الثاني مباشرة الذي يمثل الطابق الثاني، حيث قرر الخبراء أن يجعلوها جلسة خارجية عائلية تطل على حمام سباحة كبير ورقعة خضراء نابضة بالحياة تمتد لامتار.

النموذج الثاني

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALA DE MIJAS, G&J ARQUITECTURA G&J ARQUITECTURA فيلا
G&amp;J ARQUITECTURA

G&J ARQUITECTURA
G&amp;J ARQUITECTURA
G&J ARQUITECTURA

ما بين اللمسات الجبسية والزجاجية والخشبية تألقت هذه الفيلا العصرية التي جمعت بكل وضوح بين البساطة والرقي في آن واحد وهو أمر جلي لنا من أول وهلة نتطلع فيها إلى هيكلها المعماري من الخارج الذي يتزين بخطوط بعضها مستقيم والاخر مائل.

شاهد فيما يلي الفناء الخلفي للفيلا وما يخفيه من سحر من نوع خاص!


VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA CALA DE MIJAS, G&J ARQUITECTURA G&J ARQUITECTURA فيلا
G&amp;J ARQUITECTURA

G&J ARQUITECTURA
G&amp;J ARQUITECTURA
G&J ARQUITECTURA

مشهد ساحر من المؤكد أنه يسر أعين الناظرين بجمال الطبيعة الخضراء المتمثلة في العشب الطبيعي الذي يكسو أرضية الحديقة، والاشجار متفاوتة الاحجام والأشكال في الخلفية، حيث تزينها السماء وتزيدها جمالا فوق جمالها بصفائها ونقائها حيث تواضعت لتترك المجال للأشجار كي تظهر بكل وضوح.

اقرأ أيضا من مجلة هوميفاي: روعة التصميم الداخلي تلمسها مع هذا الفندق الساحر

النموذج الثالث

Cap Martinet - Villa en Ibiza, TABARQ TABARQ فيلا White
TABARQ

TABARQ
TABARQ
TABARQ

أما عن هذه الفيلا، فهي مختلفة شكلا ومضمونا، وذلك لأنها صممت وفق لنمط البحر الأبيض المتوسط أو النمط المتوسطي كما يطلق عليه البعض والمعروف ببساطة مظهره و اعتماده على عناصر من قلب الطبيعة الخلابة.

الملفت في الأمر كثيرا هو أن الفيلا من هذا الجانب تبدو وكأنها مبنية على قاعدة سميكة ترفعها نسبيا عن مستوى الحديقة.

تتكون الفيلا كما هو واضح بالصورة المعروضة، من طابقين، حيث يغمرها اللون الابيض من الخارج وهو لون شائع الاستخدام بهذا النمط الديكوري ومعه الخشب.

Cap Martinet - Villa en Ibiza, TABARQ TABARQ فيلا White
TABARQ

TABARQ
TABARQ
TABARQ

تخبئ لنا هذه الصورة لنفس الفيلا السابقة تفاصيل أوضح وأجمل، كالمسبح الذي صمم على قاعدة متينة شديدة القرب من أرضية الحديقة المنزلية، وكذلك السلالم الجانبية والأعمدة الخارجية الضخمة المغلفة بالخيزران.

يحيط بالفيلا من الخارج بشكل عام عشرات الأشجار الضخمة التي تشكل أيضا خلفية رائعة لهيكلها المعماري مثلما كان الحال بالنموذج السابق.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

النموذج الرابع

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura فيلا حجر White
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

لاشك أن عنصر الإضاءة الخارجية الصفراء بدفئها وطريقة توزيعها الاحترافية هو بمثابة اللمسة الأساسية في تميز الهيكل المعماري للفيلا.

أما عن العامل المساعد له، فقد تجسد في تلك اللمسة الحجرية الهادئة التي زينت الجانب الأيسر من جدار المبنى من الخارج وكذلك الشجيرات الصغيرة التي اصطفت أمامه.

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura مسبح سيراميك Turquoise
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

بعد أن شاهدنا التصميم الخارجي للفيلا وهيكلها المعماري بالصورة السابقة، دعونا نعرض لكم الفناء الخلفي لها والذي بني فيه مسبح كبير احيط بالبلاط بدلا من العشب الاخضر الذي زين أغلب الارضيات المحيطة بالمسابح في النماذج السابقة.

روعة التصميم الداخلي تلمسها مع هذا الفندق الساحر
أي التصاميم أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً