تصاميم مُلهمة لفيلات ساحرة

اسمحوا لنا في كتاب الافكار هذا من هوميفاي، أن نقدم لكم نخبة من أروع الفلل التي اعتمد اغلبها على تصاميم عصرية، لتشكل بذلك مصدر إلهام لكم عند رغبتكم في الحصول على تصميم فريد للفلل خاصتكم.
أول نموذج معنا اليوم ساحر بكل المقاييس، وذلك بفضل العديد من العوامل، أبرزها، هيكله المعماري الأنيق المصمم والمنفذ وفق للأسلوب الحديث والذي يتألق بثلاث طوابق مذهلة، الأول وهو الأرضي مزين من الخارج بالخشب على شكل مستطيل مما اكسبه الكثير من الدفء، والثاني يتزين بمظهر خرساني رائع على شكل مستطيل أكبر حجما تقتحمه بعض اللمسات الزجاجية، والثالث هو الاصغر على الإطلاق حيث يبدو وكأنه كابينة خرسانية منعزلة عن كافة ارجاء المنزل لاغراض الاسترخاء والاستجمام.
يظهر لنا هذا الجانب من الفيلا نفسها مساحة غاية في الروعة والجمال تقع أسفل المستطيل الثاني مباشرة الذي يمثل الطابق الثاني، حيث قرر الخبراء أن يجعلوها جلسة خارجية عائلية تطل على حمام سباحة كبير ورقعة خضراء نابضة بالحياة تمتد لامتار.
ما بين اللمسات الجبسية والزجاجية والخشبية تألقت هذه الفيلا العصرية التي جمعت بكل وضوح بين البساطة والرقي في آن واحد وهو أمر جلي لنا من أول وهلة نتطلع فيها إلى هيكلها المعماري من الخارج الذي يتزين بخطوط بعضها مستقيم والاخر مائل.
شاهد فيما يلي الفناء الخلفي للفيلا وما يخفيه من سحر من نوع خاص!
مشهد ساحر من المؤكد أنه يسر أعين الناظرين بجمال الطبيعة الخضراء المتمثلة في العشب الطبيعي الذي يكسو أرضية الحديقة، والاشجار متفاوتة الاحجام والأشكال في الخلفية، حيث تزينها السماء وتزيدها جمالا فوق جمالها بصفائها ونقائها حيث تواضعت لتترك المجال للأشجار كي تظهر بكل وضوح.
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أما عن هذه الفيلا، فهي مختلفة شكلا ومضمونا، وذلك لأنها صممت وفق لنمط البحر الأبيض المتوسط أو النمط المتوسطي كما يطلق عليه البعض والمعروف ببساطة مظهره و اعتماده على عناصر من قلب الطبيعة الخلابة.
الملفت في الأمر كثيرا هو أن الفيلا من هذا الجانب تبدو وكأنها مبنية على قاعدة سميكة ترفعها نسبيا عن مستوى الحديقة.
تتكون الفيلا كما هو واضح بالصورة المعروضة، من طابقين، حيث يغمرها اللون الابيض من الخارج وهو لون شائع الاستخدام بهذا النمط الديكوري ومعه الخشب.
تخبئ لنا هذه الصورة لنفس الفيلا السابقة تفاصيل أوضح وأجمل، كالمسبح الذي صمم على قاعدة متينة شديدة القرب من أرضية الحديقة المنزلية، وكذلك السلالم الجانبية والأعمدة الخارجية الضخمة المغلفة بالخيزران.
يحيط بالفيلا من الخارج بشكل عام عشرات الأشجار الضخمة التي تشكل أيضا خلفية رائعة لهيكلها المعماري مثلما كان الحال بالنموذج السابق.
لاشك أن عنصر الإضاءة الخارجية الصفراء بدفئها وطريقة توزيعها الاحترافية هو بمثابة اللمسة الأساسية في تميز الهيكل المعماري للفيلا.
أما عن العامل المساعد له، فقد تجسد في تلك اللمسة الحجرية الهادئة التي زينت الجانب الأيسر من جدار المبنى من الخارج وكذلك الشجيرات الصغيرة التي اصطفت أمامه.
بعد أن شاهدنا التصميم الخارجي للفيلا وهيكلها المعماري بالصورة السابقة، دعونا نعرض لكم الفناء الخلفي لها والذي بني فيه مسبح كبير احيط بالبلاط بدلا من العشب الاخضر الذي زين أغلب الارضيات المحيطة بالمسابح في النماذج السابقة.