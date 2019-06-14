تصاميم مُلهمة لفيلات ساحرة

أما عن هذه الفيلا، فهي مختلفة شكلا ومضمونا، وذلك لأنها صممت وفق لنمط البحر الأبيض المتوسط أو النمط المتوسطي كما يطلق عليه البعض والمعروف ببساطة مظهره و اعتماده على عناصر من قلب الطبيعة الخلابة.

الملفت في الأمر كثيرا هو أن الفيلا من هذا الجانب تبدو وكأنها مبنية على قاعدة سميكة ترفعها نسبيا عن مستوى الحديقة.

تتكون الفيلا كما هو واضح بالصورة المعروضة، من طابقين، حيث يغمرها اللون الابيض من الخارج وهو لون شائع الاستخدام بهذا النمط الديكوري ومعه الخشب.