ألبوم: أرقى تصاميم هوميفاي لغرف النوم

في هذا الالبوم من هوميفاي، ستتمتعون بمشاهدة نخبة من أرقى غرف النوم المزدوجة من مختلف الأنماط الديكورية، حرصا منا على إرضاء جميع الاذواق. مستعدون الآن ؟؟
غرفة نوم دافئة بفضل اللجوء للخشب مع الإضاءة الصفراء، سريرها معاصر لاقصى درجة حيث يشكل مسنده مكتبة ذكية، عملية وراثية.
تتألق هذه الغرفة الساحرة ليس فقط بديكوراتها الأكثر من رائعة، وإنما أيضا بمساحتها الشاسعة التي سمحت بالاستعانة بجلسة جانبية قرب النافذة الزجاجية.
عادة لا يستخدم اللون الرمادي القاتم مع اللون الأخضر بدرجته الاقرب إلى اللون الزيتوني، لكن في هذه الغرفة تجرأ الخبراء ليجمعا بين كلاهما في طلاء الجدران.
لاشك أن أول ما يلفت انظارنا هنا بهذه الغرفة: تلك اللوحة الفنية المدهشة، وورق الحائط الذي يشكل خلفية لها، وكذلك الارفف الجانبية.
غرفة نوم مزدوجة، بسيطة لأقصى الحدود، تتزين جدرانها بخطوط أفقية باللون الرمادي الفاتح، ويتألق أثاثها بسرير حديث التصميم مصنوع من أجود أنواع الخشب.
تبدو هذه الغرفة فندقية ومثالية، حيث تجد كل ما فيها من عناصر منمق ومرتب، وهو شيء نلمسه دائما وأبدا بغرف الفنادق.
غرفة نوم عملية مئة بالمئة، وذلك يتجلى في تصميم السرير الذكي الذي يحيط به خزائن عصرية مدهشة تحل محل خزانة الملابس التقليدية، وكذلك المكتب الجانبي لكليهما.
مزيج ساحر من الأبيض والرمادي الفاتح يبعث في نفس الناظرين الكثير والكثير من السكينة والهدوء، فمابلك القاطنين؟!
لم يتأثر مصممو هذه الغرفة بعائق المساحة أو ما قد يفرضه السقف المائل عليهم من تحجيم لابداعاتهم الديكورية، بل أنهم نجحوا في التعامل معها على أكمل وجه من حيث التصميم والتاثيث.
لمحبي الأسلوب الاستعماري في الديكور، نهدي لكم هذا النموذج الاخاذ الذي يأخذنا بتصميمه لزمن بعيد عما نعيشه الان.
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السرير هنا هو بطل الرواية خاصة بمسنده الحديدي كثير الانحناءات، ولا جدال على أن الأرضية التركوازية أيضا كان لها دور حيوي وراء تالق الغرفة بشكل عام.
الخشب بلونه البني القاتم مع اللجوء للخضرة من نباتات غاية في الحيوية يكشف عن الطبيعة الاستوائية للغرفة.
رغم أن مساحة الغرفة ليست شاسعة، إلا أنها كاملة متكاملة، لا يخلو منها شيء، وذلك بفضل حسن توزيع الخبراء لقطع الأثاث على المساحة.
يبدو أن مالكي هذه الغرفة يؤمنون بأهمية إعادة التدوير، وهو ما جعلهم يلجئون لخشب الباليت في صنع رأس السرير.
ورق الحائط المجسم في خلفية السرير و السقف الخشبي المائل هما اللمسات الديكورية الأساسية بهذه الغرفة المصممة باحترافية.
لم يأبه أصحاب هذه الغرفة لفكرة تخليهم عن خصوصيتهم بالاستعانة بجدران زجاجية، في مقابل الحصول على تصميم فريد من نوعه لا يتجرأ الكثيرون لاتباعه.