ألبوم: أرقى تصاميم هوميفاي لغرف النوم

لم يتأثر مصممو هذه الغرفة بعائق المساحة أو ما قد يفرضه السقف المائل عليهم من تحجيم لابداعاتهم الديكورية، بل أنهم نجحوا في التعامل معها على أكمل وجه من حيث التصميم والتاثيث.