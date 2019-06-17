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ألبوم: أرقى تصاميم هوميفاي لغرف النوم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
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في هذا الالبوم من هوميفاي، ستتمتعون بمشاهدة نخبة من أرقى غرف النوم المزدوجة من مختلف الأنماط الديكورية، حرصا منا على إرضاء جميع الاذواق. مستعدون الآن ؟؟

١- يغمرها الدفء

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم دافئة بفضل اللجوء للخشب مع الإضاءة الصفراء، سريرها معاصر لاقصى درجة حيث يشكل مسنده مكتبة ذكية، عملية وراثية.


٢- شاسعة المساحة

homify غرفة نوم خشب معالج Green
homify

homify
homify
homify

تتألق هذه الغرفة الساحرة ليس فقط بديكوراتها الأكثر من رائعة، وإنما أيضا بمساحتها الشاسعة التي سمحت بالاستعانة بجلسة جانبية قرب النافذة الزجاجية.

٣- ملامحها مختلفة

homify غرفة نوم خشب معالج Grey
homify

homify
homify
homify

عادة لا يستخدم اللون الرمادي القاتم مع اللون الأخضر بدرجته الاقرب إلى اللون الزيتوني، لكن في هذه الغرفة تجرأ الخبراء ليجمعا بين كلاهما في طلاء الجدران.

٤- بلمسة فنية

Cluster The Avanny BSD, Getto_id Getto_id غرفة نوم أبلكاش Multicolored
Getto_id

Getto_id
Getto_id
Getto_id

لاشك أن أول ما يلفت انظارنا هنا بهذه الغرفة: تلك اللوحة الفنية المدهشة، وورق الحائط الذي يشكل خلفية لها، وكذلك الارفف الجانبية.

٥- عنوانها البساطة

Dom jednorodzinny - Makowa, Atelier Słowiński Atelier Słowiński غرفة نوم
Atelier Słowiński

Atelier Słowiński
Atelier Słowiński
Atelier Słowiński

غرفة نوم مزدوجة، بسيطة لأقصى الحدود، تتزين جدرانها بخطوط أفقية باللون الرمادي الفاتح، ويتألق أثاثها بسرير حديث التصميم مصنوع من أجود أنواع الخشب.

٦- تبدو فندقية

Квартира в стиле постмодернизм, Yakusha Design Yakusha Design غرفة نوم Grey
Yakusha Design

Yakusha Design
Yakusha Design
Yakusha Design

تبدو هذه الغرفة فندقية ومثالية، حيث تجد كل ما فيها من عناصر منمق ومرتب، وهو شيء نلمسه دائما وأبدا بغرف الفنادق.

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٧- عملية

Квартира для молодого человека, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO غرفة نوم
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

غرفة نوم عملية مئة بالمئة، وذلك يتجلى في تصميم السرير الذكي الذي يحيط به خزائن عصرية مدهشة تحل محل خزانة الملابس التقليدية، وكذلك المكتب الجانبي لكليهما.

٨- بالالوان الحيادية

Квартира для молодого человека, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO غرفة نوم
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

مزيج ساحر من الأبيض والرمادي الفاتح يبعث في نفس الناظرين الكثير والكثير من السكينة والهدوء، فمابلك القاطنين؟!

٩- ذكاء التصميم

Hafengebäude an der Ostsee , Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نوم Grey
Baltic Design Shop

Hafengebäude an der Ostsee

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

لم يتأثر مصممو هذه الغرفة بعائق المساحة أو ما قد يفرضه السقف المائل عليهم من تحجيم لابداعاتهم الديكورية، بل أنهم نجحوا في التعامل معها على أكمل وجه من حيث التصميم والتاثيث.

١٠- لمحبي النمط الاستعماري

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لمحبي الأسلوب الاستعماري في الديكور، نهدي لكم هذا النموذج الاخاذ الذي يأخذنا بتصميمه لزمن بعيد عما نعيشه الان.

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١١- حيوية ببعض اللمسات الكلاسيكية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

السرير هنا هو بطل الرواية خاصة بمسنده الحديدي كثير الانحناءات، ولا جدال على أن الأرضية التركوازية أيضا كان لها دور حيوي وراء تالق الغرفة بشكل عام.

١٢- بطبيعة استوائية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخشب بلونه البني القاتم مع اللجوء للخضرة من نباتات غاية في الحيوية يكشف عن الطبيعة الاستوائية للغرفة.

١٣- متكاملة

Уют прованса, Art Style Design Art Style Design غرفة نوم
Art Style Design

Art Style Design
Art Style Design
Art Style Design

رغم أن مساحة الغرفة ليست شاسعة، إلا أنها كاملة متكاملة، لا يخلو منها شيء، وذلك بفضل حسن توزيع الخبراء لقطع الأثاث على المساحة.

١٤- سريرها من الباليت

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci غرفة نوم
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

يبدو أن مالكي هذه الغرفة يؤمنون بأهمية إعادة التدوير، وهو ما جعلهم يلجئون لخشب الباليت في صنع رأس السرير.

١٥- خلفية مجسمة

COLORI CHE SCALDANO IL CUORE, Studio Moltrasio - Zero4 SNC Studio Moltrasio - Zero4 SNC غرفة نوم
Studio Moltrasio – Zero4 SNC

Studio Moltrasio - Zero4 SNC
Studio Moltrasio – Zero4 SNC
Studio Moltrasio - Zero4 SNC

ورق الحائط المجسم في خلفية السرير و السقف الخشبي المائل هما اللمسات الديكورية الأساسية بهذه الغرفة المصممة باحترافية.

١٦- لا تؤمن بالخصوصية

لم يأبه أصحاب هذه الغرفة لفكرة تخليهم عن خصوصيتهم بالاستعانة بجدران زجاجية، في مقابل الحصول على تصميم فريد من نوعه لا يتجرأ الكثيرون لاتباعه.

١٧- جناح على أعلى مستوى

AVIVIA BOSQUES, ARQUIFY ARQUIFY غرفة نوم
ARQUIFY

ARQUIFY
ARQUIFY
ARQUIFY

ليست غرفة نوم عادية، وإنما هي جناح فندقي كبير مصمم ومؤثث على أعلى مستوى ليضم أكثر من جلسة جانبية استغلالا من الخبراء للمساحة.

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