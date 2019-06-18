غرفة أطفال تليق بالأميرات الصغار والكبار

مع مشروع اليوم من هوميفاي ٣٦٠، سنصحبكم في جولة فريدة من نوعها للاطلاع على واحدة من أروع غرف أطفال البنات التي تصادفونها يوما ما، من تنفيذ شركة ديكور إبداع، المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، والتي كان لمشروعها هذا نصيب من اسمها، لأنه حقا يجسد الابداع على أرض الواقع في أبهى صوره.
دعونا لا نطيل عليكم، ونسمح لكم بمشاهدة كل ركن من الغرفة الآن!
إذا كنت تنوي تصميم غرفة أطفال مثالية لأميرتك الصغيرة، لن تجد أروع من هذا النموذج ليكون مصدر إلهامك، وذلك ليس فقط لما يتمتع به من بهجة وحيوية ناتجة عن الافراط في استخدام اللون الوردي مع الأبيض الناصع، أو ديكوراته المنمقة الموزعة بعناية شديدة على كل ركن من أرجاء الغرفة، وإنما لكونه نموذج عملي يناسب أميرتك في جميع مراحلها العمرية، من الطفولة حتى المراهقة، الأمر الذي سيوفر عليك بلا شك فكرة اللجوء لتجديد الغرفة من فترة لأخرى لتتكيف مع احتياجاتها.
ليس هناك جدال على أن تصميم السقف هنا بما فيه من انحناءات ديكورية واضاءة وظيفية مبهر بأقل تقدير، فقد زينه الجبسونبورد بشكله الحديث ثم طلي باللون الوردي الزاهي، ليمنح الغرفة كل البهجة والجاذبية.
نأتي بعد ذلك للستائر التي شكلت خلفية ساحرة للأسرة من خلال ثلاث قطع، إحداها بيضاء شيفونية في الخلفية، يتصدرها أخرتين ورديتين رائعتين.
أما عن بقية الجدران، فكما نرى بالصورة، زينها الخبراء بأرفف عصرية التصميم على شكل دوائر مفرغة مطلية هي الأخرى باللون البينك.
لأن الرقة عنوان هذه الغرفة البناتي الساحرة، من الطبيعي أن يكون للسرير نصيب منها، فهو حقا بسيط، راقي، وأنيق، يعتليه فراش مريح، وتكسوه ملآه مزركشة برسومات هادئة تجمع بين اللونين الأساسيين للغرفة وهما الأبيض والوردي.
حتى يجعل الخبراء غرفة النوم هذه كاملة و متكاملة، وبما أن مساحتها تسمح، حرصوا على تزويدها بمكتب جانبي جميل الشكل واللون، يتمتع بتصميم ذكي يضم مكتبة عبقرية، ومعه مقعد مريح تغمره بعض رسومات الورود.
ربما لم نرى فيما سبق خزانة الملابس بشيء من الوضوح لتركيزنا أكثر على بقية محتويات الغرفة من عناصر ديكورية، لكن هذه الزاوية تسمح لنا بالاطلاع عليها ومشاهدتها عن قرب، لنجد أنها تزينت بلمسات علوية خشبية منحنية تماما كالسقف، وكذلك بمرايات خارجية كان لها دور جوهري في تعزيز الشعور بكبر مساحة الغرفة.