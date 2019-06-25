الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أجمل غرف الطعام بين يديك الآن

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mostra - Casa Cor Minas - Sala de Jantar e Adega, Laura Santos Design Laura Santos Design غرفة السفرة
Loading admin actions …

في كتاب الافكار هذا نجمع لكم تشكيلة ساحرة ل غرف طعام معاصرة، تصاميمها متنوعة شكلا ومضمونا، منها ما يناسب المساحات الكبيرة، ومنها ما يليق فقط بالمساحات المحدودة، وما بين هذا وذاك، لك وحدة حرية الاختيار من بينهم ما يناسب طبيعة منزلك.

١- منمقة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design غرفة السفرة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

غرفة طعام منمقة وغير متكلفة كل ما فيها متناغم، تتكون ببساطة من مائدة طعام كبيرة وبوفيه مزين بنخبة من أجمل الاكسسوارات وثماني مقاعد معاصرة باللون الكاكي/الكافيه، اثنين منهم على جانبي البوفيه، والبقية تحيط بالمائدة نفسها.

بالنظر للعناصر المكونة للغرفة، نجد أن مالكو المنزل قد تخلو عن فكرة الاستعانة بخزانة عرض لأدوات المائدة والمعروفة باسم النيش في بعض المجتمعات العربية، ظنا منهم أنه لا حاجة إليها، أو ربما كانت لتضر بمساحة الغرفة من وجهة نظرهم، وهو أمر يتبعه كثيرون هذه الأيام.

عن مائدة الطعام نفسها، فكما نرى في الصورة هي بتصميم خارج عن المألوف، سطحها أملس يتزين باللون الابيض الناصع، أما أرجلها فقد صممت على شكل حرف x تألق بخامة خشبية ولون بني فاتح.

٢- فاتنة

Cobertura Ipanema 350m², House in Rio House in Rio غرفة السفرة
House in Rio

House in Rio
House in Rio
House in Rio

أما عن النموذج الثاني معنا اليوم، فهو لغرفة طعام فاتنة، لا نرى منها سوى مائدة الطعام والمقاعد المحيطة بها فقط، والذين يظهروا بشكل متناسق كثيرا مع بعضهم البعض، نظرا لتلك اللمسة الأنيقة التي توحدت في جميع الارجل سواء المائدة أو المقاعد وهي أنها منفرجة الشكل.

من الجدير بالذكر هنا، أن اختيار البيج ليكون لون نسيج مقاعد السفرة كان أمرا موفقا للغاية، وساهم في أن تتحلى الغرفة ككل باطلالة عصرية.

٣- حيوية ودافئة

Mostra - Casa Cor Minas - Sala de Jantar e Adega, Laura Santos Design Laura Santos Design غرفة السفرة
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

غرفة طعام أخرى معاصرة تتألق باللون البيج، وهذا لأن الاسلوب العصري في الديكور يعتمد بشكل أساسي على الالوان المحايدة في كل شيء كالابيض والبيج والرمادي.

تطل علينا الغرفة من خلال هذه الصورة بحيوية مفرطة كان السبب ورائها هو اللمسات الخضراء الفاتنة التي تزين جدرانها، في الوقت الذي بدت فيه أيضا دافئة، وهذا بفضل الخشب الذي كسى الأرضية والجدران بالكامل وتخلل إلى قطع الاثاث ايضا، بالاضافة إلى الاعتماد على مصادر الإضاءة الصفراء في إنارة الغرفة.

٤- حميمية

Dining room In:Style Direct غرفة السفرة
In:Style Direct

Dining room

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

ما أجمل أن تكون مائدة غرفة الطعام خاصتك بتصميم دائري كهذا، تلتف حوله المقاعد وكأنها تحتضن المائدة، فهذا التصميم عادة ما يخلق مزيد من الود والحميمية بين افراد العائلة، لذلك نحثكم من خلال كتاب الافكار هذا إلى اتباعه في منازلكم، إضافة إلى أنه أيضا موفر للمساحات، وهذا ما يجعله ملائما للغرف ذات المساحة المحدودة.

اقرأ أيضا من مجلة هوميفاي: غرفة أطفال تليق بالأميرات الصغار والكبار

٥- مختلفة

林口李公館, 湜湜空間設計 湜湜空間設計 غرفة السفرة أسمنت Multicolored
湜湜空間設計

湜湜空間設計
湜湜空間設計
湜湜空間設計

نختتم جولتنا اليوم مع غرفة طعام مختلفة بكل المقاييس، مائدتها ليست عادية، حيث أنها في الأساس عبارة عن مائدة جزيرة يصطف على جانبيها مقاعد سوداء جلدية تجعلها تبدو كغرفة طعام.

إن كنت حقا تبحث عن الاختلاف والخروج عن النمطية، ننصحك بتبني هذا النموذج لغرفة الطعام بمنزلك.

تشكيلة أكثر من رائعة لمطابخ معاصرة
أي التصاميم أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً