أجمل غرف الطعام بين يديك الآن

غرفة طعام منمقة وغير متكلفة كل ما فيها متناغم، تتكون ببساطة من مائدة طعام كبيرة وبوفيه مزين بنخبة من أجمل الاكسسوارات وثماني مقاعد معاصرة باللون الكاكي/الكافيه، اثنين منهم على جانبي البوفيه، والبقية تحيط بالمائدة نفسها.

بالنظر للعناصر المكونة للغرفة، نجد أن مالكو المنزل قد تخلو عن فكرة الاستعانة بخزانة عرض لأدوات المائدة والمعروفة باسم النيش في بعض المجتمعات العربية، ظنا منهم أنه لا حاجة إليها، أو ربما كانت لتضر بمساحة الغرفة من وجهة نظرهم، وهو أمر يتبعه كثيرون هذه الأيام.

عن مائدة الطعام نفسها، فكما نرى في الصورة هي بتصميم خارج عن المألوف، سطحها أملس يتزين باللون الابيض الناصع، أما أرجلها فقد صممت على شكل حرف x تألق بخامة خشبية ولون بني فاتح.