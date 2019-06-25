أجمل غرف الطعام بين يديك الآن

في كتاب الافكار هذا نجمع لكم تشكيلة ساحرة ل غرف طعام معاصرة، تصاميمها متنوعة شكلا ومضمونا، منها ما يناسب المساحات الكبيرة، ومنها ما يليق فقط بالمساحات المحدودة، وما بين هذا وذاك، لك وحدة حرية الاختيار من بينهم ما يناسب طبيعة منزلك.
غرفة طعام منمقة وغير متكلفة كل ما فيها متناغم، تتكون ببساطة من مائدة طعام كبيرة وبوفيه مزين بنخبة من أجمل الاكسسوارات وثماني مقاعد معاصرة باللون الكاكي/الكافيه، اثنين منهم على جانبي البوفيه، والبقية تحيط بالمائدة نفسها.
بالنظر للعناصر المكونة للغرفة، نجد أن مالكو المنزل قد تخلو عن فكرة الاستعانة بخزانة عرض لأدوات المائدة والمعروفة باسم النيش في بعض المجتمعات العربية، ظنا منهم أنه لا حاجة إليها، أو ربما كانت لتضر بمساحة الغرفة من وجهة نظرهم، وهو أمر يتبعه كثيرون هذه الأيام.
عن مائدة الطعام نفسها، فكما نرى في الصورة هي بتصميم خارج عن المألوف، سطحها أملس يتزين باللون الابيض الناصع، أما أرجلها فقد صممت على شكل حرف x تألق بخامة خشبية ولون بني فاتح.
أما عن النموذج الثاني معنا اليوم، فهو لغرفة طعام فاتنة، لا نرى منها سوى مائدة الطعام والمقاعد المحيطة بها فقط، والذين يظهروا بشكل متناسق كثيرا مع بعضهم البعض، نظرا لتلك اللمسة الأنيقة التي توحدت في جميع الارجل سواء المائدة أو المقاعد وهي أنها منفرجة الشكل.
من الجدير بالذكر هنا، أن اختيار البيج ليكون لون نسيج مقاعد السفرة كان أمرا موفقا للغاية، وساهم في أن تتحلى الغرفة ككل باطلالة عصرية.
غرفة طعام أخرى معاصرة تتألق باللون البيج، وهذا لأن الاسلوب العصري في الديكور يعتمد بشكل أساسي على الالوان المحايدة في كل شيء كالابيض والبيج والرمادي.
تطل علينا الغرفة من خلال هذه الصورة بحيوية مفرطة كان السبب ورائها هو اللمسات الخضراء الفاتنة التي تزين جدرانها، في الوقت الذي بدت فيه أيضا دافئة، وهذا بفضل الخشب الذي كسى الأرضية والجدران بالكامل وتخلل إلى قطع الاثاث ايضا، بالاضافة إلى الاعتماد على مصادر الإضاءة الصفراء في إنارة الغرفة.
ما أجمل أن تكون مائدة غرفة الطعام خاصتك بتصميم دائري كهذا، تلتف حوله المقاعد وكأنها تحتضن المائدة، فهذا التصميم عادة ما يخلق مزيد من الود والحميمية بين افراد العائلة، لذلك نحثكم من خلال كتاب الافكار هذا إلى اتباعه في منازلكم، إضافة إلى أنه أيضا موفر للمساحات، وهذا ما يجعله ملائما للغرف ذات المساحة المحدودة.
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نختتم جولتنا اليوم مع غرفة طعام مختلفة بكل المقاييس، مائدتها ليست عادية، حيث أنها في الأساس عبارة عن مائدة جزيرة يصطف على جانبيها مقاعد سوداء جلدية تجعلها تبدو كغرفة طعام.
إن كنت حقا تبحث عن الاختلاف والخروج عن النمطية، ننصحك بتبني هذا النموذج لغرفة الطعام بمنزلك.