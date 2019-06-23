تشكيلة أكثر من رائعة لمطابخ معاصرة

تحب التصاميم المعاصرة للمطابخ؟ تجذبك بساطة مكوناتها وذكاء تعامل الخبراء مع مساحاتها؟ تود الحصول على تصميم عصري رائع لمطبخك يحسدك الجميع عليه؟ مع كتاب الأفكار هذا من هوميفاي، سندلك على الطريق الصحيح لتشاهد تشكيلة من أروع المطابخ المعاصرة وتقتبس منها ما يلائم مساحة مطبخك، وحسك الخاص، لنبدأ الآن!
نموذج مذهل لمطبخ حديث التصميم تظهر فيه الوحدات التخزينية بتركيبة عصرية غير مألوفة وكأنها مكعبات مجسمة متراصة فوق بعضها البعض، تتخللها إضاءة بيضاء ساحرة، فتمنحها إطلالة في منتهى الجاذبية، هذا إضافة إلى العنصر الأخضر الجمالي الذي أضفى على المطبخ الكثير من الحيوية.
في مساحة مخفية خلف ذلك الجدار الأبيض الذي يحمل الوحدات التخزينية العلوية، نلمح مجموعة أخرى من الأرفف والخزائن العصرية تضم العديد والعديد من أغراض وأدوات المطبخ، والتي قد تظن في البداية أنها تُشكل مطبخًا آخرًا.
إن كنت من محبي الألوان الزاهية والنقوش المتداخلة، فهذا المطبخ حتمًا سينل إعجابك، حيث يزين جزء من وحداته التخزينية وجدرانه نقوش برتقالية لها خلفية باللون البيج تتناغم كثير مع اللون الأبيض المستخدم في بقية الوحدات التخزينية سواء العلوية أو السفلية.
وبعيدًا عن النقوش وشكل الخزائن الأنيق، هناك العديد من العناصر الأخرى التي زادت المطبخ جمالًا، كالأرضية الخشبية ذات الإطلالة الطبيعية، وكذلك السقف الأبيض الناصع بعوارضه الخشبية، وأخيرًا، الثريا المعاصرة التي تتدلى منه لتصبح شديدة القرب من مائدة الجزيرة.
إطلالة غامضة لمطبخ ساحر بكل المقاييس يبدو أنه صُمم وفق للأسلوب الصناعي في الديكور، وذلك لما نلاحظه به من لمسة خرسانية ملساء تستحوذ على الأرضية والجدران وكذلك مائدة الجزيرة دفعة واحدة.
لقتل برودة اللون الرمادي المستخدم هنا بإفراط، كان من الطبيعي أن يلجأ الخبراء لتزويد المطبخ بإضاءة صفراء ذهبية تمنحه ما يفتقر إليه من حيوية، بالإضافة إلى طلاء بعض الأرفف الجانبية التي تنتمي للوحدات التخزينية بلون أصفر فاقع حتى ينسجم مع نغمات الإضاءة الدافئة.
مطبخ آخر فائق الجمال، الوحدات التخزينية المتوازية أنقذت مساحته بلا شك، وأكسبته مظهرًا عصريًا فريدًا من نوعه.
تم اختيار ألوان خزائن المطبخ بشكل خارج عن المألوف، فرغم أن الأرضية باللون الرمادي، إلا أن هذا لم يمنع الخبراء من اختيار مزيج من اللون الأبيض والأحمر والبني الفاتح ممثلًا في الخشب للخزائن.
فاختير اللون الأبيض كما هو واضح في الصورة المعروضة للجزء السفلي من الخزائن فقط، واللون الأحمر الداكن للجزء العلوي، فيما اختير الخشب ليكون بدلًا من الرخام في سطح الوحدات.
أول شيء يلفت النظر بتصميم هذا المطبخ المعاصر هو السقف المائل الذي عادة ما يشكل عائق أمام خبراء التصميم لأنه يضر بمساحة المطبخ، لكنه في حقيقة الأمر، كان اختيار الخبراء لذلك التصميم الخطي للوحدات التخزينية مع رف طويل يحل محل الخزائن العلوية أمر في غاية الذكاء والعملية.
اختيار التصميم الخطي أيضًا لهذا المطبخ، نجح أيضًا في توفير الكثير من المساحة للخبراء، فاستغلوا جزءًا منها لمائدة جزيرة تع في الجانب الأيمن من المطبخ، ومائدة طعام ف الجهة المقابلة لها.
ليست مساحة المطبخ الشاسعة أو شكل وحداته التخزينية العصرية هي الميزة الوحيدة التي يتسم بها، وإنما التصميم الداخلي له ككل هو الشيء المذهل هنا، حيث يطل على مشهد طبيعي ساحر وخلاب لسماء صافية تلتحم بمياه البحر، وذلك من خلال باب زجاجي شفاف يسمح للمساحة الداخلية بالتواصل مع نظيرتها الخارجية.
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