تشكيلة أكثر من رائعة لمطابخ معاصرة

نموذج مذهل لمطبخ حديث التصميم تظهر فيه الوحدات التخزينية بتركيبة عصرية غير مألوفة وكأنها مكعبات مجسمة متراصة فوق بعضها البعض، تتخللها إضاءة بيضاء ساحرة، فتمنحها إطلالة في منتهى الجاذبية، هذا إضافة إلى العنصر الأخضر الجمالي الذي أضفى على المطبخ الكثير من الحيوية.

في مساحة مخفية خلف ذلك الجدار الأبيض الذي يحمل الوحدات التخزينية العلوية، نلمح مجموعة أخرى من الأرفف والخزائن العصرية تضم العديد والعديد من أغراض وأدوات المطبخ، والتي قد تظن في البداية أنها تُشكل مطبخًا آخرًا.