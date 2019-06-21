سيبا فلاتس.. مشروع عبقري لمبنيين متطابقين ومركز تجاري

الإبداع الخارج عن كل الحدود والاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في المشاريع الهندسية هي السمات الأساسية التي تميز شركة ELTA VR SOLUTIONS عمن سواها في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وهو شيء نلمسه مع مشروع اليوم من هوميفاي، الذي خرج عن المألوف بتصميمه العبقري حيث جمع بين المساحات السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية في آن واحد، ليحقق حالة من الاكتفاء الذاتي لمن يرتاده، عن سيبا فلاتس.. نتحدث!
أول صورة معنا لهذا المشروع العبقري يظهر فيها مبنيان مذهلان متوازيان ومتطابقان في كل شيء من حيث تصميم الواجهة وعدد الطوابق والمواد المستخدمة في البناء، يربطهما الطابق الأول الذي خُصص كما هو واضح أمامنا لمول تجاري فاخر، شاسع المساحة، يغلفه الزجاج الشفاف من الخارج، ويضم بالتأكيد بداخله نخبة كبيرة ومتنوعة من المحال التجارية المنتمية لأشهر الماركات؛ حرصًا على تلبية احتياجات الجمهور وإرضاء شتى الأذواق.
مع هذه الزاوية للمشروع، يتضح لنا أن الطوابق الأولى من المبنيين أكبر في مساحتها من الطوابق العلوية، وأن المركز التجاري الذي يشكل قاعدة المبنيين أكبر في مساحته من الطوابق الأولى، الأمر الذي يجعل التصميم الخارجي للمشروع ككل يظهر متدرج الشكل.
يتضح لنا مع هذه الصورة الثلاثية الأبعاد للمشروع أنه يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز يجعله محط أنظار الجميع، خاصة وأنه بُنيَ لأغراض سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية، حيث يشمل المبنيان 202 شقة مبنية على مساحة 7500 متر، منها السكني والإداري، بخلاف المركز التجاري والمسبح الترفيهي الذي استحوذ على المساحة الخلفية من المشروع ليمنح مستخدميه بعض الخصوصية.
زاوية جانبية للمشروع نفسه ترصد لنا الكثير من التفاصيل حول المركز التجاري عن قرب، كتصميمه الخارجي، وما يزينه من لمسات زجاجية اجتمعت مع أخرى معدنية مستديرة ولامعة. ليس هذا فحسب، بل ترصد لنا الزاوية نفسها جانب من أحد المبنيين يوضح مدى الدقة التي اتبعها الخبراء في التصميم.
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مع ما رأيناه من صور سابقة لهذا المشروع، لم نلمح مطلقًا تلك المساحة التي بُني عليها المسبح، لنكتشف لاحقًا أنه أقيم في البقعة الخلفية للمبنيين والمركز التجاري؛ حتى تكون بذلك بعيدة عن أعين العامة، وتسمح لمستخدميها من قاطني وملاك الشقق المختلفة بالاسترخاء والاستجمام دون أن يتعدى أحدًا على خصوصيتهم.
صُمم المسبح كما نرى في الصورة المعروضة أمامنا على شكل مستطيل كبير وعميق، أحيط بالعديد من المقاعد المريحة التي يطلق عليها شيزلونجات وذلك من جميع الجهات، لضمان استيعابها لأكبر عدد من الزائرين.
الآن نستطيع مشاهدة المشروع بالكامل بنظرة أوضح لم ترصد لنا تصميمه الخارجي فقط بكل ما يتضمنه من خدمات، وإنما أيضًا ترصد المساحة التي يطل عليها بشكل خاص، وهو ما يبين الموقع الأخاذ الذي تمتع به هذا المشروع، حيث أحيط بكل عناصر الجاذبية والجمال وهي مكونات الطبيعة الخلابة من سماء ومسطح مائي وأشجار.