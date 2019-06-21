سيبا فلاتس.. مشروع عبقري لمبنيين متطابقين ومركز تجاري

مع هذه الزاوية للمشروع، يتضح لنا أن الطوابق الأولى من المبنيين أكبر في مساحتها من الطوابق العلوية، وأن المركز التجاري الذي يشكل قاعدة المبنيين أكبر في مساحته من الطوابق الأولى، الأمر الذي يجعل التصميم الخارجي للمشروع ككل يظهر متدرج الشكل.

يتضح لنا مع هذه الصورة الثلاثية الأبعاد للمشروع أنه يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز يجعله محط أنظار الجميع، خاصة وأنه بُنيَ لأغراض سكنية وإدارية وتجارية وترفيهية، حيث يشمل المبنيان 202 شقة مبنية على مساحة 7500 متر، منها السكني والإداري، بخلاف المركز التجاري والمسبح الترفيهي الذي استحوذ على المساحة الخلفية من المشروع ليمنح مستخدميه بعض الخصوصية.