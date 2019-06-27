فقط لعشاق الأسلوب المينيمال في الحمامات

إن كنت من عشاق البساطة واللمسات المعاصرة في الديكور، فأنت حتما ستميل للنمط المينيمال، وربما تهتم بتطبيقه بمنزلك أو حتى بغرفة واحدة فقط، كالحمام على سبيل المثال، لهذا الغرض، نعرض لك اليوم فيما يلي مجموعة نماذج مذهلة لحمامات مينيمالية التصميم، من المؤكد أنها ستلهمك بالعديد من الأفكار.
حمام أنيق مصمم وفق للنمط التبسيطي أو المينينال في الديكور، والذي يؤمن بمبدأ الأقل هو أكثر ويعتبر كثرة الديكورات وتزاحمها في مكان ما تجسيدا للفوضى بعينها.
بالنظر إلى التصميم الداخلي لهذا الحمام المينينالي البسيط، نجد أن السمة الأساسية التي تميزه هي الألوان التي زينت عناصره المختلفة من أرضية وجدران، فتم التركيز على اللون الأسود في بورسلين الأرضية، ومزيج من الأبيض والأصفر والرمادي في الجدران.
هكذا تكون الحمامات المينينال في الغالب، بألوان محايدة، كاللون الأبيض، الذي انتشر هنا ليسيطر على كل تفصيلة من تفاصيل الحمام، بداية من السقف للارضية للجدران، مرورا بالأدوات الصحية للحمام، وصولا باكسسواراته وخزائنه، فنجح في أن يكسب الحمام سعة فوق سعته، إلى جانب حالة من الرقي الممزوجة بالعصرية والتناسق.
سيراميك هذا الحمام هو بطل الرواية، حيث يجمع بين اللونين البيج والبني بالتناوب سواء في الأرضية أو الجدران، خاصة تلك الأخيرة التي تألق السيراميك البني منها بنقوش ساحرة على شكل فراشات متطايرة تمنح الحمام حيوية وجمال من نوع خاص، أما عن البيج، فهو هادئ وبسيط واستطاع أن ينقل هدوئه هذا لبقية الحمام.
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الإضاءة الصفراء بمصادرها المختلفة خلف مراة الحمام، وخلف زجاج كابينة الاستحمام جعلت الحمام رومانسيا من الدرجة الاولى، بالاضافة إلى أنها جعلته دافئا أيضا وهذا عادة ما تفعله الإضاءة الصفراء بأي مساحة توضع بها.
حتى تصبح رومانسية هذا الحمام مكتملة، يمكن لمالكيه أن يزينوا مساحاته المختلفة بشموع معطرة حمراء اللون، وربما مزهرية زجاجية تحمل أجمل باقات الورود.
أما عن هذا النموذج، فهو يتمتع بتصميم داخلي أخاذ، يجمع بين ثلاث خامات كلا منهم أروع من الأخرى حيث تترك تاثيرا ساحرا بجميع أرجاء الحمام، الأولى تستحوذ على الجزء العلوي من الجدران وهي الزجاج العاكس الذي يعطي شعورا بكبر مساحة الحمام، أما الثانية فهي الرخام حيث تزين الجزء السفلي من الجدران وتزحف على جزء من الأرضية، واخيرا الثالثة، وهي الخشب والتي تكمل الجزء المتبقي من الأرضية.