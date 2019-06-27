فقط لعشاق الأسلوب المينيمال في الحمامات

حمام أنيق مصمم وفق للنمط التبسيطي أو المينينال في الديكور، والذي يؤمن بمبدأ الأقل هو أكثر ويعتبر كثرة الديكورات وتزاحمها في مكان ما تجسيدا للفوضى بعينها.

بالنظر إلى التصميم الداخلي لهذا الحمام المينينالي البسيط، نجد أن السمة الأساسية التي تميزه هي الألوان التي زينت عناصره المختلفة من أرضية وجدران، فتم التركيز على اللون الأسود في بورسلين الأرضية، ومزيج من الأبيض والأصفر والرمادي في الجدران.