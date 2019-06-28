الوصايا الخمس لمنزل أنيق دائما

لا تهمل الممرات والاروقة الداخلية المؤدية للغرف المختلفة، وفي حقيقة الأمر هناك أساليب عدة لتزيينها، سواء بمجموعة من الاطارات المذهلة المثبتة على الجدران كالنموذج المعروض هنا، وربما الاكتفاء بلوحة فنية، أو بمقعد جانبي انيق لا يعيق حركة المارين.

كل ما سبق من خيارات كفيل بأن يضمن لمنزلك مظهر ساحر وأنيق دائما.