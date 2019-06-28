الوصايا الخمس لمنزل أنيق دائما

في هذا المقال من هوميفاي، سنزودك بخمس وصايا من الخبراء تساعدك في الحصول على منزل أنيق دائما، تفتخر به أمام زائريك، ويحسدك الجميع عليه، وربما يتمنى بعضهم العيش فيه! لنبدأ الآن…
لا تهمل الممرات والاروقة الداخلية المؤدية للغرف المختلفة، وفي حقيقة الأمر هناك أساليب عدة لتزيينها، سواء بمجموعة من الاطارات المذهلة المثبتة على الجدران كالنموذج المعروض هنا، وربما الاكتفاء بلوحة فنية، أو بمقعد جانبي انيق لا يعيق حركة المارين.
كل ما سبق من خيارات كفيل بأن يضمن لمنزلك مظهر ساحر وأنيق دائما.
احرص على الاستعانة بأكثر من مصدر من مصادر الإضاءة بالغرفة الواحدة، بشرط أن تحقق التناغم بينهم كما فعل الخبراء هنا، حيث زودوا الغرفة بثريا معاصرة في المركز تماما، ونخبة من السبوتات السقفية الرائعة الموزعة على الاطراف، ناهيك عن الإضاءة الطبيعية التي اكملت سحر المشهد.
لأن للعنصر الأخضر سحر خاص يضفيه على أي مساحة مهما كانت، ننصحك باقتنائه بمختلف أنواعه واشكاله، سواء كان طبيعيا أو اصطناعيا، وسواء كان داخلي أو خارجي كما هو الحال هنا بهذه الشرفة التي تألقت بتشكيلة ولا أروع من النباتات.
إن كان لديك ركنا مهملا بمنزلك لا تعرف فيما تستخدمه أو كيفما تستغله على أكمل وجه، فهذه الصورة تجلب لك أروع الافكار وابسطها في الوقت نفسه، وهي اقتناء تشكيلة ساحرة من الاكسسوارات ما بين اللوحات الفنية والاطارات التي تحمل أجمل الصور التذكارية بالاضافة لبعض الشموع أو المصابيح العصرية.
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اهتم بالمدخل جيدا وذلك يشمل ما يلي: اختيار باب أنيق بخامة تتناسب مع الأسلوب الديكوري للمنزل، سواء الخشب أو الحديد أو الالومنيوم أو الزجاج أو حتى مزيج بين أكثر من خامة مما سبق.
عليك أيضا بتزيين المساحة الامامية للمدخل بارضية من البلاط أو الجرانيت أو الرخام وذلك حسب ميزانيتك، وكذلك الاهتمام بالعصر الأخضر لتحصل على إطلالة ترحيبية رائعة كالتي يتمتع بها هذا المدخل.