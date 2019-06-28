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الوصايا الخمس لمنزل أنيق دائما

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns غرفة السفرة
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في هذا المقال من هوميفاي، سنزودك بخمس وصايا من الخبراء تساعدك في الحصول على منزل أنيق دائما، تفتخر به أمام زائريك، ويحسدك الجميع عليه، وربما يتمنى بعضهم العيش فيه! لنبدأ الآن…

١- اسعى لتحويل الاروقة المهملة إلى معرض فني

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns الممر الحديث، المدخل و الدرج
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

لا تهمل الممرات والاروقة الداخلية المؤدية للغرف المختلفة، وفي حقيقة الأمر هناك أساليب عدة لتزيينها، سواء بمجموعة من الاطارات المذهلة المثبتة على الجدران كالنموذج المعروض هنا، وربما الاكتفاء بلوحة فنية، أو بمقعد جانبي انيق لا يعيق حركة المارين.

كل ما سبق من خيارات كفيل بأن يضمن لمنزلك مظهر ساحر وأنيق دائما.

٢- استعن بمصادر إضاءة متعددة

dinning room by raydesigns RayDesigns غرفة السفرة
RayDesigns

dinning room by raydesigns

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

احرص على الاستعانة بأكثر من مصدر من مصادر الإضاءة بالغرفة الواحدة، بشرط أن تحقق التناغم بينهم كما فعل الخبراء هنا، حيث زودوا الغرفة بثريا معاصرة في المركز تماما، ونخبة من السبوتات السقفية الرائعة الموزعة على الاطراف، ناهيك عن الإضاءة الطبيعية التي اكملت سحر المشهد.

٣- احرص على اقتناء العنصر الأخضر

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns حديقة
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

لأن للعنصر الأخضر سحر خاص يضفيه على أي مساحة مهما كانت، ننصحك باقتنائه بمختلف أنواعه واشكاله، سواء كان طبيعيا أو اصطناعيا، وسواء كان داخلي أو خارجي كما هو الحال هنا بهذه الشرفة التي تألقت بتشكيلة ولا أروع من النباتات.

٤- اقتني تشكيلة متناغمة من الاكسسورارت

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY, RayDesigns RayDesigns غرفة السفرة
RayDesigns

Mr.H.B. FLAT INTERIOR DESIGN ,MADINATY

RayDesigns
RayDesigns
RayDesigns

إن كان لديك ركنا مهملا بمنزلك لا تعرف فيما تستخدمه أو كيفما تستغله على أكمل وجه، فهذه الصورة تجلب لك أروع الافكار وابسطها في الوقت نفسه، وهي اقتناء تشكيلة ساحرة من الاكسسوارات ما بين اللوحات الفنية والاطارات التي تحمل أجمل الصور التذكارية بالاضافة لبعض الشموع أو المصابيح العصرية.

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٥- اهتم بالمدخل جيدا فهو واجهتك أمام الجميع

Residencia Condominio Harmonia, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA منازل
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

اهتم بالمدخل جيدا وذلك يشمل ما يلي: اختيار باب أنيق بخامة تتناسب مع الأسلوب الديكوري للمنزل، سواء الخشب أو الحديد أو الالومنيوم أو الزجاج أو حتى مزيج بين أكثر من خامة مما سبق.

عليك أيضا بتزيين المساحة الامامية للمدخل بارضية من البلاط أو الجرانيت أو الرخام وذلك حسب ميزانيتك، وكذلك الاهتمام بالعصر الأخضر لتحصل على إطلالة ترحيبية رائعة كالتي يتمتع بها هذا المدخل.

فقط لعشاق الأسلوب المينيمال في الحمامات
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