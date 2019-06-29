٦ جلسات خارجية تناسب الأجواء الصيفية

جلسة خارجية خماسية ساحرة، عنوانها الحيوية والدفء، يكسو أرضيتها شرائح خشبية بنية داكنة، كما يغلف جدرانها عوارض خشبية أفتح في لونها قليلا عن نظيرتها في الأرضية.

يحيط بالجلسة كما نرى بالصورة المعروضة نخبة من أجمل النباتات الطبيعية الخلابة، أبرزها تلك الزهور البنفسجية المتفتحة التي تلقي بسحرها على جميع أرجاء المكان، وتزداد اشراقة مع ضوء الشمس.