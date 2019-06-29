٦ جلسات خارجية تناسب الأجواء الصيفية

لأن الصيف طرق أبوابنا رسميا منذ فترة ليست ببعيدة، ولأنه ليس من المتاح دائما للكثير من الأسر اتخاذ قرار السفر لقضاء عطلة الصيف، سنحاول من خلال هذا المقال أن نساعدك في الحصول على مساحتك الخارجية الخاصة سواء بشرفتك أو حديقتك أو حتى رووف منزلك، والتي هي كفيلة بأن تغنيك عن فكرة السفر كليا، بأجواءها الصيفية المنعشة، وديكوراتها الحيوية الملونة، وجلساتها المريحة.
جلسة خارجية خماسية ساحرة، عنوانها الحيوية والدفء، يكسو أرضيتها شرائح خشبية بنية داكنة، كما يغلف جدرانها عوارض خشبية أفتح في لونها قليلا عن نظيرتها في الأرضية.
يحيط بالجلسة كما نرى بالصورة المعروضة نخبة من أجمل النباتات الطبيعية الخلابة، أبرزها تلك الزهور البنفسجية المتفتحة التي تلقي بسحرها على جميع أرجاء المكان، وتزداد اشراقة مع ضوء الشمس.
جلسة ثانية بسيطة لكن أنيقة، تقع بأحد جوانب حديقة صغيرة، لذا اكتفى الخبراء بتاثيثها باستخدام أريكة ومقعد واحد من الخوص ومعهما طاولة قهوة بنفس الخامة واللون الرمادي الفاتح الذي يتسم كثيرا بالبرودة والهدوء.
بالنظر إلى سور الحديقة الذي طلي باللون الرمادي المائل إلى الزرقة، نجد أن هناك حالة من التناغم حدثت بين الاثاث والجدران ساهمت في سحر إطلالة الحديقة بالكامل.
جلسة خارجية مذهلة تقع أعلى رووف أحد المنازل، مصممة على النمط العصري لتستوعب عائلة كبيرة، وذلك بفضل كونها مؤثثة باريكة زاوية ثابتة من الخشب، منجدة بمنسوجات باللون العاجي، ومزينة بنخبة رائعة من الوسائد الملونة.
يكمل الجلسة طاولة قهوة خشبية كبيرة الحجم، وكذلك مكتبة جانبية متلاحمة مع جانب من جوانب الأريكة، ناهيك عن الاكسسوارات الموزعة على ارففها وكذلك طاولتها.
على عكس النموذج السابق الكبير والعائلي، هذا النموذج صغير بطابع رومانسي، تم تاثيثه بجلسة ثنائية على مستوى عال من الاناقة والرقي، كل مقعد على شكل نصف دائرة، أما الطاولة فهي على شكل دائرة كاملة.
في زاوية مدهشة من إحدى الحدائق المنزلية، تم تصميم جلسة فائقة الجمال، أسفل تعريشة خشبية يزينها فروع شجر خضراء طبيعية تتدلى من الجانبين.
اقرأ أيضا من مجلة هوميفاي: تشكيلة أكثر من رائعة لمطابخ معاصرة
من أجمل النماذج التي يمكننا أن نعرضها عليكم في هذه التشكيلة الرائعة من الجلسات الخارجية الصيفية، هذا النموذج الذي يبدو وكأنه لجلسة فاخرة باحدى الفنادق الفارهة، يحدها من كل جانب خطوط مستقيمة من اللونين الازرق مع الأبيض في جميع الديكورات، تمنحها هوية خاصة جدا.