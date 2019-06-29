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٦ جلسات خارجية تناسب الأجواء الصيفية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Landscape design and build, Energy Space Ltd Energy Space Ltd
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لأن الصيف طرق أبوابنا رسميا منذ فترة ليست ببعيدة، ولأنه ليس من المتاح دائما للكثير من الأسر اتخاذ قرار السفر لقضاء عطلة الصيف، سنحاول من خلال هذا المقال أن نساعدك في الحصول على مساحتك الخارجية الخاصة سواء بشرفتك أو حديقتك أو حتى رووف منزلك، والتي هي كفيلة بأن تغنيك عن فكرة السفر كليا، بأجواءها الصيفية المنعشة، وديكوراتها الحيوية الملونة، وجلساتها المريحة.

١- لمحبي البنفسج

Decked roof terrace Energy Space Ltd
Energy Space Ltd

Decked roof terrace

Energy Space Ltd
Energy Space Ltd
Energy Space Ltd

جلسة خارجية خماسية ساحرة، عنوانها الحيوية والدفء، يكسو أرضيتها شرائح خشبية بنية داكنة، كما يغلف جدرانها عوارض خشبية أفتح في لونها قليلا عن نظيرتها في الأرضية.

يحيط بالجلسة كما نرى بالصورة المعروضة نخبة من أجمل النباتات الطبيعية الخلابة، أبرزها تلك الزهور البنفسجية المتفتحة التي تلقي بسحرها على جميع أرجاء المكان، وتزداد اشراقة مع ضوء الشمس.

٢- مزينة بالخوص

Adult seating area Garden Ninja Ltd
Garden Ninja Ltd

Adult seating area

Garden Ninja Ltd
Garden Ninja Ltd
Garden Ninja Ltd

جلسة ثانية بسيطة لكن أنيقة، تقع بأحد جوانب حديقة صغيرة، لذا اكتفى الخبراء بتاثيثها باستخدام أريكة ومقعد واحد من الخوص ومعهما طاولة قهوة بنفس الخامة واللون الرمادي الفاتح الذي يتسم كثيرا بالبرودة والهدوء.

بالنظر إلى سور الحديقة الذي طلي باللون الرمادي المائل إلى الزرقة، نجد أن هناك حالة من التناغم حدثت بين الاثاث والجدران ساهمت في سحر إطلالة الحديقة بالكامل.

٣- جلسة خارجية عائلية

جلسة خارجية مذهلة تقع أعلى رووف أحد المنازل، مصممة على النمط العصري لتستوعب عائلة كبيرة، وذلك بفضل كونها مؤثثة باريكة زاوية ثابتة من الخشب، منجدة بمنسوجات باللون العاجي، ومزينة بنخبة رائعة من الوسائد الملونة.

يكمل الجلسة طاولة قهوة خشبية كبيرة الحجم، وكذلك مكتبة جانبية متلاحمة مع جانب من جوانب الأريكة، ناهيك عن الاكسسوارات الموزعة على ارففها وكذلك طاولتها.

٤- رومانسية

على عكس النموذج السابق الكبير والعائلي، هذا النموذج صغير بطابع رومانسي، تم تاثيثه بجلسة ثنائية على مستوى عال من الاناقة والرقي، كل مقعد على شكل نصف دائرة، أما الطاولة فهي على شكل دائرة كاملة.

٥- تحتضنها تعريشة خشبية

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris منازل
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

في زاوية مدهشة من إحدى الحدائق المنزلية، تم تصميم جلسة فائقة الجمال، أسفل تعريشة خشبية يزينها فروع شجر خضراء طبيعية تتدلى من الجانبين.

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٦- ما بين الزرقة والبياض الناصع

Residencia no Alphaville Fortaleza, Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores
Eveline Sampaio Arquiteta e Designer de Interiores

من أجمل النماذج التي يمكننا أن نعرضها عليكم في هذه التشكيلة الرائعة من الجلسات الخارجية الصيفية، هذا النموذج الذي يبدو وكأنه لجلسة فاخرة باحدى الفنادق الفارهة، يحدها من كل جانب خطوط مستقيمة من اللونين الازرق مع الأبيض في جميع الديكورات، تمنحها هوية خاصة جدا.

الوصايا الخمس لمنزل أنيق دائما
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