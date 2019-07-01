٥ قواعد عليك الإلمام بها قبل شراء سجاد سفرتك

جميعنا نعلم أن أي سجادة على وجه الأرض تأتي في مقاسات وأحجام مختلفة لتناسب أي مساحة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون سجادة غرفة الطعام كبيرة لتغطي الأرضية بالكامل، حيث يفضل اقتناء واحدة تكفي المساحة السفلية للمائدة والمقاعد على حد سواء.

وفي هذا الشأن ينصح الخبراء أن تكون السجادة أطول ٢٥ انش من جميع الجوانب بحيث تخرج عن الحدود المتعارف عليها للمقاعد فيصبح بذلك تصميمها وما يزينها من نقوش أكثر وضوحا للجميع.