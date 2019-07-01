٥ قواعد عليك الإلمام بها قبل شراء سجاد سفرتك

إن كنت منهمكا هذه الأيام في مرحلة فرش منزلك، وتحديدا غرفة الطعام، ندعوك للاطلاع على هذا المقال لما به من معلومات في غاية الأهمية ستساعدك على الحصول على غرفة طعام مذهلة بنهاية المطاف.. إليك فيما يلي ٥ قواعد ذهبية من الخبراء عليك الإلمام بها قبل شراء سجاد سفرتك.
أول قاعدة عليك أخذها بعين الاعتبار عند شراء سجادة غرفة الطعام خاصتك، هي أن تراعي اختيار واحدة تتماشى مع الألوان المختارة لطلاء الجدران ولسيراميك الارضيات وكذلك قطع الاثاث والاكسسوارات، وهو ما نلمسه هنا مع هذا النموذج الذي تشعر عند النظر إليه بالوحدة اللونية بين جميع العناصر، من سجاد ومفروشات وقطع أثاث والوان جدران حتى الاكسسوارات.
جميعنا نعلم أن أي سجادة على وجه الأرض تأتي في مقاسات وأحجام مختلفة لتناسب أي مساحة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون سجادة غرفة الطعام كبيرة لتغطي الأرضية بالكامل، حيث يفضل اقتناء واحدة تكفي المساحة السفلية للمائدة والمقاعد على حد سواء.
وفي هذا الشأن ينصح الخبراء أن تكون السجادة أطول ٢٥ انش من جميع الجوانب بحيث تخرج عن الحدود المتعارف عليها للمقاعد فيصبح بذلك تصميمها وما يزينها من نقوش أكثر وضوحا للجميع.
ينصح الخبراء عند شراء سجادة غرفة الطعام أن يراعى اختيار نوعية ناعمة ليس بها اية شعيرات، خاصة النوع الشاج المعروف بأنه ليس من السهل تنظيفه – رغم روعة تصميمه- من ناحية، ويصعب تحريك المقاعد فوقه من ناحية أخرى.
عندما يتعلق الأمر بإختيار سجادة مثالية لغرفة الطعام، يفضل اقتناء سجادة متعددة النقوش أو حتى قاتمة اللون، وذلك لأنها أكثر عرضة لانسكاب أية مأكولات أو مشروبات أثناء تناول الطعام أو حتى تقديمه، لذا ننصحك بأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار وعدم التفكير مطلقا في اقتناء سجادة ناصعة البياض لغرفة الطعام.
من الطبيعي قبل الاقبال على أي خطوة في تأثيث وفرش منزل العمر، أن تحدد ميزانيتك حتى لا تتخطاها اثناء عملية الشراء.
أما عن أسعار السجاد، فهي بالطبع تختلف حسب عاملين أساسيين، هما: نوعية السجادة، وحجمها، فبالطبع كلما كبر حجم السجادة وكانت الخامة رفيعة المستوى، كلما ارتفع سعرها.