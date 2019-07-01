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٥ قواعد عليك الإلمام بها قبل شراء سجاد سفرتك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
SS16 Style Guide - Coastal Elegance, LuxDeco LuxDeco غرفة السفرة Beige
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إن كنت منهمكا هذه الأيام في مرحلة فرش منزلك، وتحديدا غرفة الطعام، ندعوك للاطلاع على هذا المقال لما به من معلومات في غاية الأهمية ستساعدك على الحصول على غرفة طعام مذهلة بنهاية المطاف.. إليك فيما يلي ٥ قواعد ذهبية من الخبراء عليك الإلمام بها قبل شراء سجاد سفرتك.

١- مراعاة اختيار سجادة تتماشى مع ألوان الغرفة وديكوراتها

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Dining Room LuxDeco غرفة السفرة Beige dining room,dining room table,dining chair
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Dining Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

أول قاعدة عليك أخذها بعين الاعتبار عند شراء سجادة غرفة الطعام خاصتك، هي أن تراعي اختيار واحدة تتماشى مع الألوان المختارة لطلاء الجدران ولسيراميك الارضيات وكذلك قطع الاثاث والاكسسوارات، وهو ما نلمسه هنا مع هذا النموذج الذي تشعر عند النظر إليه بالوحدة اللونية بين جميع العناصر، من سجاد ومفروشات وقطع أثاث والوان جدران حتى الاكسسوارات.

٢- اختيار الحجم المناسب لسجادة غرفة الطعام

CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores غرفة السفرة خشب Beige
Adriana Leal Interiores

Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores

جميعنا نعلم أن أي سجادة على وجه الأرض تأتي في مقاسات وأحجام مختلفة لتناسب أي مساحة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون سجادة غرفة الطعام كبيرة لتغطي الأرضية بالكامل، حيث يفضل اقتناء واحدة تكفي المساحة السفلية للمائدة والمقاعد على حد سواء.

وفي هذا الشأن ينصح الخبراء أن تكون السجادة أطول ٢٥ انش من جميع الجوانب بحيث تخرج عن الحدود المتعارف عليها للمقاعد فيصبح بذلك تصميمها وما يزينها من نقوش أكثر وضوحا للجميع.

٣- اقتناء سجادة ناعمة وتجنب النوع الشاج

Diseño Interior Casa Chicureo, MM Design MM Design غرفة السفرة
MM Design

MM Design
MM Design
MM Design

ينصح الخبراء عند شراء سجادة غرفة الطعام أن يراعى اختيار نوعية ناعمة ليس بها اية شعيرات، خاصة النوع الشاج المعروف بأنه ليس من السهل تنظيفه – رغم روعة تصميمه- من ناحية، ويصعب تحريك المقاعد فوقه من ناحية أخرى.

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٤- يفضل اختيار سجادة قاتمة اللون أو متعددة النقوش

Modern Interior, Premdas Krishna Premdas Krishna غرفة السفرة
Premdas Krishna

Premdas Krishna
Premdas Krishna
Premdas Krishna

عندما يتعلق الأمر بإختيار سجادة مثالية لغرفة الطعام، يفضل اقتناء سجادة متعددة النقوش أو حتى قاتمة اللون، وذلك لأنها أكثر عرضة لانسكاب أية مأكولات أو مشروبات أثناء تناول الطعام أو حتى تقديمه، لذا ننصحك بأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار وعدم التفكير مطلقا في اقتناء سجادة ناصعة البياض لغرفة الطعام.

٥- عليك بتحديد ميزانيتك

living room+dining, m.frahat m.frahat غرفة السفرة
m.frahat

m.frahat
m.frahat
m.frahat

من الطبيعي قبل الاقبال على أي خطوة في تأثيث وفرش منزل العمر، أن تحدد ميزانيتك حتى لا تتخطاها اثناء عملية الشراء.

أما عن أسعار السجاد، فهي بالطبع تختلف حسب عاملين أساسيين، هما: نوعية السجادة، وحجمها، فبالطبع كلما كبر حجم السجادة وكانت الخامة رفيعة المستوى، كلما ارتفع سعرها.

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