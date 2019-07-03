ألبوم: الأبواب الجرارة.. جمال من نوع خاص

من المعروف أن مرحلة اختيار النوافذ والأبواب لأي منزل أو حتى مكتب، سواء لمساحة داخلية أو خارجية، هي خطوة في منتهى الأهمية، عادة ما يشعر الكثيرون فيها بحيرة كبيرة، باحثين عن الأفضل في الخامة والسعر والتصميم لطبيعة منازلهم.
ولأن الأبواب الجرارة واحدة من أفضل الخيارات التي ينصح بها الخبراء للعديد من الأسباب، دعونا نعرض لكم هذا الالبوم الاخاذ الذي يؤكد مع كل صورة أن هذا النوع من الأبواب هو الأكثر عملية بلا منازع.
تصميم كلاسيكي فاخر يطل به علينا ذلك الباب الجرار العريض الذي يجمع بين خامتي الزجاج والخشب المطلي بالأبيض الناصع في الأطر، ليزين هذا الجانب من المنزل.
على عكس النموذج السابق، نرى في هذه الصورة باب آخر جرار لكنه ليس كلاسيكيا هذه المرة، وإنما يتمتع بتصميم معاصر يتلائم مع طبيعة الغرفة ونمطها الديكوري.
تصميم أخاذ منفتح تشعر معه وكأن الباب الجرار حيويا، مرنا، بل ومقبلا على الحياة، حيث يدمج غرفة الطعام الملونة هذه مع المساحة الخارجية للمنزل وهي الحديقة الخاصة واللتان تجعلانه نابضا بالحياة.
نموذج راقي لأبعد الحدود يزين غرفة الطعام، ويجمع هذه المرة بين الزجاج الملون بدرجة الرمادي المائل للاسود الباهت وخامة الالومنيوم المطلية بالاسود الصريح في الأطر.
ليس بالضرورة أن يقتصر اقتناء وتركيب الأبواب الجرارة على المنازل أو الشقق السكينة فقط، وإنما يمكنها أن تكون ملائمة بأي مكان وأي مساحة حتى ولو كانت لكابينة زجاجية أو كوخ خشبي متطرف بحديقتك المنزلية.
لمحبي المرايات وما تضفيه من سعة وبراحا وأناقة لأي مكان، سيحظى هذا النموذج حتما على إعجابكم، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزجاج العاكس مع قطاع سميك من الالومنيوم في الأطر.
المساحات الصغيرة لا تعيقك أبدا من الاستعانة بالابواب الجرارة في منزلك، والدليل على ذلك، هذا النموذج الذي يظهر فيه أكثر من باب جرار في نفس الوقت بنفس المساحة.
من المعروف أن للزجاج أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها ذلك النوع المصنفر الذي يتمتع بخاصية تميزه عن الزجاج الشفاف في الأبواب الجرارة، وهي حجب وتضليل رؤية من بالخارج عن كم هم بالخارج، لذا لا بأس باقتنائه في الحمامات خاصة أبواب الكبائن.
نموذج آخر للأبواب الجرارة الزجاجية، يطل علينا فيها هذه المرة بشكل مختلف، حيث يتألق بلون اخضر جداب يمنح التصميم الداخلي للحمام إطلالة خاصة جدا.
واحدة من السمات الأساسية التي تميز الأبواب الجرارة الزجاجية الشفافة هي توفير مشهد بانورامي ساحر للمساحتين الداخلية والخارجية على حد سواء، وهذا ما نراه بوضوح مع ذلك النموذج الاخاذ.
تركيبة فريدة من نوعها لباب جرار زجاجي آخر يجمع بين نوعين معا من الزجاج، وهما المصنفر والشفاف.
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تأتي الأبواب الجرارة باشكال والوان وخامات متعددة، وفي هذا النموذج نستطيع رؤية أحد الأبواب الجرارة الخشبية الساحرة بمعنى الكلمة.