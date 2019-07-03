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ألبوم: الأبواب الجرارة.. جمال من نوع خاص

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Gardnor Road, Hampstead NW3 , Brosh Architects Brosh Architects منازل
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من المعروف أن مرحلة اختيار النوافذ والأبواب لأي منزل أو حتى مكتب، سواء لمساحة داخلية أو خارجية، هي خطوة في منتهى الأهمية، عادة ما يشعر الكثيرون فيها بحيرة كبيرة، باحثين عن الأفضل في الخامة والسعر والتصميم لطبيعة منازلهم.

ولأن الأبواب الجرارة واحدة من أفضل الخيارات التي ينصح بها الخبراء للعديد من الأسباب، دعونا نعرض لكم هذا الالبوم الاخاذ الذي يؤكد مع كل صورة أن هذا النوع من الأبواب هو الأكثر عملية بلا منازع.

١- كلاسيكي فاخر

Sliding Doors Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Sliding Doors

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

تصميم كلاسيكي فاخر يطل به علينا ذلك الباب الجرار العريض الذي يجمع بين خامتي الزجاج والخشب المطلي بالأبيض الناصع في الأطر، ليزين هذا الجانب من المنزل.

٢- تصميم معاصر

Sliding doors homify أبواب منزلقة
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

على عكس النموذج السابق، نرى في هذه الصورة باب آخر جرار لكنه ليس كلاسيكيا هذه المرة، وإنما يتمتع بتصميم معاصر يتلائم مع طبيعة الغرفة ونمطها الديكوري.

٣- منفتح ونابض بالحياة

sliding doors Townscape Architects غرفة السفرة sliding doors,open into garden,flow to garden,amtico,wooden flooring,colourful chairscorr,bespoke table
Townscape Architects

sliding doors

Townscape Architects
Townscape Architects
Townscape Architects

تصميم أخاذ منفتح تشعر معه وكأن الباب الجرار حيويا، مرنا، بل ومقبلا على الحياة، حيث يدمج غرفة الطعام الملونة هذه مع المساحة الخارجية للمنزل وهي الحديقة الخاصة واللتان تجعلانه نابضا بالحياة.

٤- راقي لأبعد الحدود

sliding doors homify منازل dining,extension,suffolk,glulam,timber,boarding,plywood,glass,doors,sliding doors
homify

sliding doors

homify
homify
homify

نموذج راقي لأبعد الحدود يزين غرفة الطعام، ويجمع هذه المرة بين الزجاج الملون بدرجة الرمادي المائل للاسود الباهت وخامة الالومنيوم المطلية بالاسود الصريح في الأطر.

٥- في منتهى المرونة

Gym - Sliding Doors Building With Frames صالة الرياضة خشب
Building With Frames

Gym – Sliding Doors

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

ليس بالضرورة أن يقتصر اقتناء وتركيب الأبواب الجرارة على المنازل أو الشقق السكينة فقط، وإنما يمكنها أن تكون ملائمة بأي مكان وأي مساحة حتى ولو كانت لكابينة زجاجية أو كوخ خشبي متطرف بحديقتك المنزلية.

٦- الزجاج العاكس في أبهى صوره

Glass sliding doors, PAD ARCHITECTS منازل
PAD ARCHITECTS

Glass sliding doors,

PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS
PAD ARCHITECTS

لمحبي المرايات وما تضفيه من سعة وبراحا وأناقة لأي مكان، سيحظى هذا النموذج حتما على إعجابكم، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزجاج العاكس مع قطاع سميك من الالومنيوم في الأطر.

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٧- ملائمة لأي مساحة

Scrigno for the Parchitello Alta complex harmonious shapes and lines for an eco-sustainable and people-friendly result Scrigno S.p.A. Unipersonale أبواب منزلقة sliding door,doors
Scrigno S.p.A. Unipersonale

Scrigno for the Parchitello Alta complex harmonious shapes and lines for an eco-sustainable and people-friendly result

Scrigno S.p.A. Unipersonale
Scrigno S.p.A. Unipersonale
Scrigno S.p.A. Unipersonale

المساحات الصغيرة لا تعيقك أبدا من الاستعانة بالابواب الجرارة في منزلك، والدليل على ذلك، هذا النموذج الذي يظهر فيه أكثر من باب جرار في نفس الوقت بنفس المساحة.

٨- الزجاج المصنفر

Sliding glass doors Ion Glass أبواب زجاج glass doors
Ion Glass

Sliding glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

من المعروف أن للزجاج أنواع كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها ذلك النوع المصنفر الذي يتمتع بخاصية تميزه عن الزجاج الشفاف في الأبواب الجرارة، وهي حجب وتضليل رؤية من بالخارج عن كم هم بالخارج، لذا لا بأس باقتنائه في الحمامات خاصة أبواب الكبائن.

٩- إطلالة خاصة جدا

Sliding frameless glass doors Ion Glass أبواب منزلقة زجاج
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

نموذج آخر للأبواب الجرارة الزجاجية، يطل علينا فيها هذه المرة بشكل مختلف، حيث يتألق بلون اخضر جداب يمنح التصميم الداخلي للحمام إطلالة خاصة جدا.

١٠- مشهد بانورامي ساحر

Rear extension Brosh Architects منازل Rear extension,sliding doors
Brosh Architects

Rear extension

Brosh Architects
Brosh Architects
Brosh Architects

واحدة من السمات الأساسية التي تميز الأبواب الجرارة الزجاجية الشفافة هي توفير مشهد بانورامي ساحر للمساحتين الداخلية والخارجية على حد سواء، وهذا ما نراه بوضوح مع ذلك النموذج الاخاذ.

١١- ما بين المصنفر والشفاف

Kitchen with sliding doors Pamela Kilcoyne - Homify مطبخ
Pamela Kilcoyne – Homify

Kitchen with sliding doors

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

تركيبة فريدة من نوعها لباب جرار زجاجي آخر يجمع بين نوعين معا من الزجاج، وهما المصنفر والشفاف.

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١٢- لمحبي الخشب

Timber panelling Gundry & Ducker Architecture جدران خشب White panelling sliding doors
Gundry &amp; Ducker Architecture

Timber panelling

Gundry & Ducker Architecture
Gundry &amp; Ducker Architecture
Gundry & Ducker Architecture

تأتي الأبواب الجرارة باشكال والوان وخامات متعددة، وفي هذا النموذج نستطيع رؤية أحد الأبواب الجرارة الخشبية الساحرة بمعنى الكلمة.

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