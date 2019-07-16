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تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Room Furniture, Casa Più Arredamenti Casa Più Arredamenti
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في هذا المقال من هوميفاي، سنؤكد لكم أنه لا يمكن الغنى مطلقًا عن الأرفف المعلقة بأي منزل، وذلك ببساطة لأنها ليست بلمسة ديكورية جمالية فحسب، وإنما هي لمسة عملية أيضًا، لها دورها الخاص في ترتيب المساحات وإضفاء الكثير من النظام عليها، وهو ما سنلمسه اليوم مع ما لدينا من تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم.

1- متلاحمة مع الجدران

linea1 Buch- und DVD-Regal, linea1 linea1 غرفة المعيشةرفوف
linea1

linea1
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linea1

أول نموذج معنا اليوم بسيط لكن أنيق، حيث أنه عبارة عن مجموعة ليست بقليلة من الأرفف المعلقة المعاصرة، والتي تظهر بشكل جمالي مرتب بلون أبيض ناصع متطابق مع الجدران، مما جعلها تبدو وكأنها متلاحمة معها.

تشمل هذه المجموعة من الأرفف 15 رف، كل خمسة أرفف منهم في مجموعة رأسية منظمة هدفها منح إطلالة رائعة لهذا الجدار.

2- متداخلة تشبه المتاهة

Rectangular Living Room Furniture Casa Più Arredamenti Living Room Furniture
Casa Più Arredamenti

Rectangular Living Room Furniture

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

تصميم يشبه المتاهة تجد فيه الأرفف متداخلة داخل بعضها البعض لتشكل هذا النموذج الخارج عن كل مألوف، وتصنع بنهاية المطاف 18 رف بأحجام وأشكال مختلفة منهم من هو شديد الصغر أو متوسط للإكسسوارات الصغيرة ومنهم ما هو أكبر حجمًا ليحمل الكتب كما هو واضح بالصورة المعروضة.

3- أقرب لتصميم الخزانة

Living Room Shelves, buss buss غرفة المعيشةرفوف
buss

Living Room Shelves

buss
buss
buss

أما عن هذا النموذج الخشبي المتين، فهو أشبه بتصميم الخزانة، لكنه مفتوح هذه المرة ليزين أحد جوانب غرفة المعيشة ويحمل عشرات الكتب داخله ليضفي حالة من النظام على أرجاء المكان.

حرص خبراء تصميم هذه الغرفة على أن تكون الأرفف بنفس لون الأرضية بهدف تحقيق مزيد من التناغم بين عناصرها، وهو ما نلاحظه فعليًا من أول وهلة.

4- مجوفة

Display shelves Shinobu Koizumi Design Office مساحات تجارية خشب Orange محلات تجارية
Shinobu Koizumi Design Office

Display shelves

Shinobu Koizumi Design Office
Shinobu Koizumi Design Office
Shinobu Koizumi Design Office

لا شك أن هذا النموذج فريد في تصميمه إلى حد كبير، حيث أن أرففه ليست بالأشكال التي عاهدناها من قبل، فهي هنا على هيئة مربعات مجوفة داخل جدار خشبي ضخم، مضاءة بسبوتات سقفية من الداخل، وتتزين بنخبة من أروع وأحدث الإكسسوارات.

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5- رقيقة ومتوازية

BOARD+COUNTRY Cut to Size Shelves Regalraum UK غرفة المعيشة floating shelf,cut to size,wall shelf
Regalraum UK

BOARD+COUNTRY Cut to Size Shelves

Regalraum UK
Regalraum UK
Regalraum UK

إن كنت واحدًا من مؤيدي اللمسات البسيطة في الديكور، فأنت حتمًا ستقع في غرام هذا النموذج، الذي يتألق بثلاثة أرفف متوازية بيضاء اللون، بعضها يحمل كتبًا والآخر يحمل إكسسوارات، تجمعهم خلفية وردية هادئة الملامح تكسب المكان رقي من نوع خاص.

ألبوم: الأبواب الجرارة.. جمال من نوع خاص
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