تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم

أول نموذج معنا اليوم بسيط لكن أنيق، حيث أنه عبارة عن مجموعة ليست بقليلة من الأرفف المعلقة المعاصرة، والتي تظهر بشكل جمالي مرتب بلون أبيض ناصع متطابق مع الجدران، مما جعلها تبدو وكأنها متلاحمة معها.

تشمل هذه المجموعة من الأرفف 15 رف، كل خمسة أرفف منهم في مجموعة رأسية منظمة هدفها منح إطلالة رائعة لهذا الجدار.