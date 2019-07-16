في هذا المقال من هوميفاي، سنؤكد لكم أنه لا يمكن الغنى مطلقًا عن الأرفف المعلقة بأي منزل، وذلك ببساطة لأنها ليست بلمسة ديكورية جمالية فحسب، وإنما هي لمسة عملية أيضًا، لها دورها الخاص في ترتيب المساحات وإضفاء الكثير من النظام عليها، وهو ما سنلمسه اليوم مع ما لدينا من تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم.
أول نموذج معنا اليوم بسيط لكن أنيق، حيث أنه عبارة عن مجموعة ليست بقليلة من الأرفف المعلقة المعاصرة، والتي تظهر بشكل جمالي مرتب بلون أبيض ناصع متطابق مع الجدران، مما جعلها تبدو وكأنها متلاحمة معها.
تشمل هذه المجموعة من الأرفف 15 رف، كل خمسة أرفف منهم في مجموعة رأسية منظمة هدفها منح إطلالة رائعة لهذا الجدار.
تصميم يشبه المتاهة تجد فيه الأرفف متداخلة داخل بعضها البعض لتشكل هذا النموذج الخارج عن كل مألوف، وتصنع بنهاية المطاف 18 رف بأحجام وأشكال مختلفة منهم من هو شديد الصغر أو متوسط للإكسسوارات الصغيرة ومنهم ما هو أكبر حجمًا ليحمل الكتب كما هو واضح بالصورة المعروضة.
أما عن هذا النموذج الخشبي المتين، فهو أشبه بتصميم الخزانة، لكنه مفتوح هذه المرة ليزين أحد جوانب غرفة المعيشة ويحمل عشرات الكتب داخله ليضفي حالة من النظام على أرجاء المكان.
حرص خبراء تصميم هذه الغرفة على أن تكون الأرفف بنفس لون الأرضية بهدف تحقيق مزيد من التناغم بين عناصرها، وهو ما نلاحظه فعليًا من أول وهلة.
لا شك أن هذا النموذج فريد في تصميمه إلى حد كبير، حيث أن أرففه ليست بالأشكال التي عاهدناها من قبل، فهي هنا على هيئة مربعات مجوفة داخل جدار خشبي ضخم، مضاءة بسبوتات سقفية من الداخل، وتتزين بنخبة من أروع وأحدث الإكسسوارات.
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إن كنت واحدًا من مؤيدي اللمسات البسيطة في الديكور، فأنت حتمًا ستقع في غرام هذا النموذج، الذي يتألق بثلاثة أرفف متوازية بيضاء اللون، بعضها يحمل كتبًا والآخر يحمل إكسسوارات، تجمعهم خلفية وردية هادئة الملامح تكسب المكان رقي من نوع خاص.