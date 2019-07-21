ألبوم: أجدد تصميمات السلالم فقط مع هوميفاي

هل أنت من مالكي المنازل ذات الطابقين أو المتعددة الطوابق؟ مهتم بالاطلاع على أجدد تصميمات السلالم الداخلية؟ في هذل المقال ستجد ما تبحث عنه بين يديك وبدون بذل أي مجهود يذكر، فقط لنساعدك على الحصول على أفكار خارجة عن المألوف لسلالم منزلك، لتحظى بأروعهم على الإطلاق.. لنبدأ الآن!
تصميم مذهل يجمع بين خامتي الخشب والمعدن في آنٍ واحد، حيث يتألق الأول في الدرجات نفسها التي يظهر بعضها ثابت والآخر معلق، فيما يستحوذ الثاني وهو المعدن المطلي بالأسود على درابزين السلم نفسه بتصميم بسيط يشبه الخيط الرفيع.
أما عن هذا النموذج، فهو غريب لكن جديد، حيث نجد أن كل درجة منه مقسومة إلى درجتين، إحداهما صغيرة والأخرى أكبر حجمًا، ناهيك عن العدد الكبير من الأرفف الخشبية المزينة للجانب الأيمن من السلم، وهو ما يجعله عمليًا مفيدًا لمقتنيه.
تصميم أخاذ، الرقي يحاصره من جميع الجهات بلمسات تُثقِل من قيمته الأساسية، كورق الحائط في أحد الجوانب، والإضاءة السحرية الممثلة في السبوتات السقفية الصفراء، وأخيرًا الدرجات البُنية التي تشكل مكتب ذكي أو مساحة عملية لوحدة التلفاز.
إن كنت ممن يحبون الاعتماد على فكرة الجمع بين مختلف الخامات معًا، فهذا النموذج سيروقك، حيث جمع بين الزجاج والخشب والمعدن بتصميم واحد فريد من نوعه.
هذا النموذج فقط لعشاق الفخامة، حيث يبدو فيه السلم المغلف بأفضل أنواع الرخام وكأنه لبهو أحد القصور الفاخرة، خاصة بعد الاستعانة بذلك الدرابزين الأنيق الذي تألق بلمسات من الزجاج الشفاف والخشب على حد سواء.
ليس سلما عاديا، وإنما هو تحفة فنية صممت ونفذت في مساحة متناهية الصغر بالطابق الأول من هذا المنزل مع مكتبة عصرية مذهلة مطلية باللون الأبيض تضم العديد من الأرفف.
نموذج قمة في البساطة يتكون من جزئين، الأول يشمل أربع درجات فقط تزينه مساحة تسمح لمستخدميه بالاستراحة قبل استكمال صعود السلم، أما الآخر، فهو عبارة عن درجات خشبية بسيطة ليس لها قوام خرساني تستند عليه، فيبدو وكأنه معلقا.
من أرق التصاميم التي يمكنك أن تصادفها ذلك السلم الخشبي، الذي يعتمد فقط على مجموعة درجات معلقة تمنحه مظهرا عصريا.
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إن كنت من محبي الزجاج، خاصة النوع الملون، لن تجد أروع من هذا النموذج لتحصل منه على الإلهام.
تصميم فريد من نوعه مستوحى من شكل إحدى الآلات الموسيقية، ومنفذ كليا من الخشب.