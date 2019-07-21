ألبوم: أجدد تصميمات السلالم فقط مع هوميفاي

أما عن هذا النموذج، فهو غريب لكن جديد، حيث نجد أن كل درجة منه مقسومة إلى درجتين، إحداهما صغيرة والأخرى أكبر حجمًا، ناهيك عن العدد الكبير من الأرفف الخشبية المزينة للجانب الأيمن من السلم، وهو ما يجعله عمليًا مفيدًا لمقتنيه.