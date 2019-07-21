الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ألبوم: أجدد تصميمات السلالم فقط مع هوميفاي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Fachada Resiencia, Eduardo Zamora arquitectos Eduardo Zamora arquitectos درج خشب
Loading admin actions …

هل أنت من مالكي المنازل ذات الطابقين أو المتعددة الطوابق؟ مهتم بالاطلاع على أجدد تصميمات السلالم الداخلية؟ في هذل المقال ستجد ما تبحث عنه بين يديك وبدون بذل أي مجهود يذكر، فقط لنساعدك على الحصول على أفكار خارجة عن المألوف لسلالم منزلك، لتحظى بأروعهم على الإطلاق.. لنبدأ الآن!

1- ما بين المعدن والخشب

A-NAHA PJ.2018, Style Create Style Create درج خشب Brown
Style Create

Style Create
Style Create
Style Create

تصميم مذهل يجمع بين خامتي الخشب والمعدن في آنٍ واحد، حيث يتألق الأول في الدرجات نفسها التي يظهر بعضها ثابت والآخر معلق، فيما يستحوذ الثاني وهو المعدن المطلي بالأسود على درابزين السلم نفسه بتصميم بسيط يشبه الخيط الرفيع.

2- غريب لكن جديد

양평 회현리 달콤한 家 - 건축주의 생생한 설계이야기, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim درج
위드하임 Withheim

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
위드하임 Withheim

أما عن هذا النموذج، فهو غريب لكن جديد، حيث نجد أن كل درجة منه مقسومة إلى درجتين، إحداهما صغيرة والأخرى أكبر حجمًا، ناهيك عن العدد الكبير من الأرفف الخشبية المزينة للجانب الأيمن من السلم، وهو ما يجعله عمليًا مفيدًا لمقتنيه.

3- راقي

Hall/Escada, AE ARQUINTERIORES AE ARQUINTERIORES درج رخام Beige
AE ARQUINTERIORES

AE ARQUINTERIORES
AE ARQUINTERIORES
AE ARQUINTERIORES

تصميم أخاذ، الرقي يحاصره من جميع الجهات بلمسات تُثقِل من قيمته الأساسية، كورق الحائط في أحد الجوانب، والإضاءة السحرية الممثلة في السبوتات السقفية الصفراء، وأخيرًا الدرجات البُنية التي تشكل مكتب ذكي أو مساحة عملية لوحدة التلفاز.

4- ثلاثة في واحد

Casa Corti, ANBA interiorismo ANBA interiorismo درج
ANBA interiorismo

ANBA interiorismo
ANBA interiorismo
ANBA interiorismo

إن كنت ممن يحبون الاعتماد على فكرة الجمع بين مختلف الخامات معًا، فهذا النموذج سيروقك، حيث جمع بين الزجاج والخشب والمعدن بتصميم واحد فريد من نوعه.

5- عن روعة الرخام

private residence project, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design درج
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

هذا النموذج فقط لعشاق الفخامة، حيث يبدو فيه السلم المغلف بأفضل أنواع الرخام وكأنه لبهو أحد القصور الفاخرة، خاصة بعد الاستعانة بذلك الدرابزين الأنيق الذي تألق بلمسات من الزجاج الشفاف والخشب على حد سواء.

6- تحفة فنية

REFORMA VIVIENDA ZEN, Loft 26 Loft 26 درج خشب OSB Brown
Loft 26

Loft 26
Loft 26
Loft 26

ليس سلما عاديا، وإنما هو تحفة فنية صممت ونفذت في مساحة متناهية الصغر بالطابق الأول من هذا المنزل مع مكتبة عصرية مذهلة مطلية باللون الأبيض تضم العديد من الأرفف.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- قمة في البساطة

Reconstrução de moradia antiga, Atelier d'Maison Atelier d'Maison درج
Atelier d&#39;Maison

Atelier d'Maison
Atelier d&#39;Maison
Atelier d'Maison

نموذج قمة في البساطة يتكون من جزئين، الأول يشمل أربع درجات فقط تزينه مساحة تسمح لمستخدميه بالاستراحة قبل استكمال صعود السلم، أما الآخر، فهو عبارة عن درجات خشبية بسيطة ليس لها قوام خرساني تستند عليه، فيبدو وكأنه معلقا.

8- درجات خشبية معلقة

CASAS CECSA, Tectónico Tectónico درج
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

من أرق التصاميم التي يمكنك أن تصادفها ذلك السلم الخشبي، الذي يعتمد فقط على مجموعة درجات معلقة تمنحه مظهرا عصريا.

اقرأ أيضا: ألبوم.. الأبواب الجرارة.. جمال من نوع خاص

9- الزجاج في أروع صوره

Ghost, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale درج زجاج Transparent
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

إن كنت من محبي الزجاج، خاصة النوع الملون، لن تجد أروع من هذا النموذج لتحصل منه على الإلهام.

10- تشبه إحدى الآلات الموسيقية

Fachada Resiencia, Eduardo Zamora arquitectos Eduardo Zamora arquitectos درج خشب
Eduardo Zamora arquitectos

Eduardo Zamora arquitectos
Eduardo Zamora arquitectos
Eduardo Zamora arquitectos

تصميم فريد من نوعه مستوحى من شكل إحدى الآلات الموسيقية، ومنفذ كليا من الخشب.

تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم
أي التصاميم أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً